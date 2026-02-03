Luz verde a la restauración de casi una treintena de Bienes de Interés Cultural de Canarias

La Comisión Mixta Iglesia Católica–Administraciones Públicas de Canarias autoriza la restauración ocho bienes de la Diócesis de Canarias y de veintiún bienes propiedad de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, que van desde esculturas, pinturas, carpintería, platería y fundición hasta obras de arquitectura, por un importe aproximado de 1.049.593,19 euros. La aprobación a estas propuestas tuvo lugar en la primera sesión permanente del año 2026. Cabe recordar que la Comisión Mixta está formada por representantes técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, cabildos insulares, Federación Canaria de Municipios (FECAN) y ambas diócesis. Se trata de un órgano de coordinación y supervisión para la correcta gestión del patrimonio eclesiástico, que representa el 25% de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en el archipiélago.

Según el orden del día, se evaluaron cuatro proyectos de exposición temporal, tres en Tenerife y uno en Gran Canaria, que contaron con la validación por parte de los miembros de la Comisión Mixta para su presentación a lo largo de 2026. Ahora bien, el punto central de la reunión fueron los proyectos de restauración. En total, se aprobaron veintinueve intervenciones, aunque algunas de las actuaciones quedan condicionadas a la resolución de las subsanaciones indicadas por el equipo técnico de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural.

Diócesis de Canarias

En Gran Canaria se dio luz verde a los proyectos de restauración de cuatro bienes muebles, concretamente esculturas pertenecientes a la Parroquia de Santiago Apóstol (Gáldar), la Parroquia de San Agustín (Las Palmas de Gran Canaria), la Parroquia de San Sebastián (Agüimes) y la Basílica de Nuestra Señora del Pino (Teror). Además de dos intervenciones de consolidación y restauración de la fachada norte de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, en Lanzarote se aprobó la restauración de dos bienes, por un lado, las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Tinajo) y por otro, la rehabilitación de la Ermita de San Juan Bautista de Soo (Teguise). Se trata de un importe aproximado de 224.815,67 euros en proyectos de restauración promovidos por la Diócesis de Canarias.

Con estos acuerdos preliminares, el Gobierno de Canarias garantiza la recuperación y protección del legado histórico del archipiélago dentro del marco de colaboración y coordinación previsto en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Diócesis de San Cristóbal

La Diócesis de San Cristóbal cuenta con la autorización para intervenir diecinueve bienes muebles repartidos por Tenerife, concretamente en la Iglesia de San Agustín (La Orotava), la Parroquia San Marcos Evangelista y la Ermita del Calvario (Icod de los Vinos), la Parroquia de San Juan Bautista (Guía de Isora), la Parroquia de San Francisco de Asís (Santa Cruz de Tenerife), la Catedral de La Laguna, la Parroquia de Santa Ana (La Laguna), la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción y la Ermita de San Benito (Los Realejos), la Parroquia de Santa Ana (Garachico) y el cementerio municipal de Güímar.

En cuanto a La Palma, se aprobó la rehabilitación de la torre de la Parroquia del Salvador (Santa Cruz de La Palma) y la restauración de la escultura de la Virgen de la Ermita de Bonanza (El Paso). El importe total de las intervenciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ascendería a 824.777,52 euros.