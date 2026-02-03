Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Los dentistas de Canarias piden reforzar la atención a niños con discapacidad: "Muchos no expresan el dolor"

La Aemet advierte de "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes" por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?

Los petroleros que blanquean el diésel ruso alteran el GPS para ocultar su ruta

La Aemet avisa de un martes con intervalos nubosos en Canarias y empeoramiento del estado del mar

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

Vithas reúne en Barcelona a grandes compañías como Inditex, Mercadona, Endesa, la Caixa o Almirall para presentarles sus servicios a empresas

Fomentar la educación e impulsar el desarrollo

