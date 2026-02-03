Vithas reúne en Barcelona a grandes compañías como Inditex, Mercadona, Endesa, la Caixa o Almirall para presentarles sus servicios a empresas

Vithas ha reunido en el Hospital Vithas Barcelona a representantes de cerca de una veintena de las mayores empresas españolas de sectores tan diversos como la distribución (Inditex, El Corte Inglés, Mercadona y Aldi), la automoción (Stellantis), la energía (Endesa y Naturgy), del sector financiero y de la consultoría (la Caixa y Accenture), el sector farmacéutico (Almirall) y el turístico (Sercotel), entre otras, que cuentan con presencia en Cataluña y que son algunos de los mayores generadores de empleo en España.

El encuentro, al que han asistido directores médicos y responsables de Salud y Seguridad de estas compañías, varias de ellas del IBEX 35, ha sido convocado por Vithas Empresas, el área de la Dirección Corporativa de Desarrollo de Negocio del grupo centrada en ofrecer a compañías y colegios profesionales un circuito asistencial preferente, ágil y específico para sus empleados y directivos.

También han participado el Dr. David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas, que ha explicado la propuesta de valor asistencial de la compañía, Anna Guiró, directora gerente de Vithas Barcelona, quien ha presentado las principales magnitudes del nuevo hospital, y José Antonio Quesada, director del área de Desarrollo Comercial de Vithas.

La sesión de trabajo ha terminado con una visita al nuevo Hospital Vithas Barcelona, de 39.000 metros cuadrados de superficie, inaugurado en noviembre pasado en Esplugues de Llobregat que nace con el objetivo de convertirse en un referente para la sanidad catalana. Los asistentes han podido comprobar el modelo asistencial transformador de Vithas que distingue e identifica a los 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales en 14 provincias.

Compromiso con la salud de los profesionales

La apertura del que es el primer hospital de Vithas en Barcelona “permitirá a las numerosas y muy relevantes compañías de esta provincia y del resto de Cataluña acceder a los servicios, beneficios y ventajas de Vithas Empresas, muchas de las cuales ya están integradas en otras provincias españolas donde tanto ellas como nuestra compañía tienen presencia”, explica Enrique de Benito, director de esta área, quien ha agradecido “el interés y receptividad que han mostrado hacia unos servicios innovadores y diferenciales de la sanidad privada española”

“Siempre es motivo de orgullo comprobar el compromiso de algunas de las empresas más importantes de España y a nivel internacional con la salud y el bienestar de sus empleados, directivos y altos ejecutivos. Hoy henos visto un ejemplo claro: nos ha acompañado una amplia representación del tejido empresarial de Cataluña y del resto de España que genera un volumen importante de puestos de trabajo y de riqueza en nuestro país y a nivel internacional“, ha subrayado por su parte el director corporativo de Desarrollo de Negocio de Vithas, Óscar Márquez.

Además de las compañías que han asistido al encuentro, Vithas Empresas presta servicio a otras como Iberdrola, SEAT, Ford, Iberia, Mahou, Banca March, Deloitte, Mercedes Benz o Consentino con amplia presencia en Cataluña y España.

Beneficio para las empresas y para los empleados

Vithas Empresas es un área del grupo desde la que Vithas pone a disposición de compañías y de colegios profesionales una amplia cartera de servicios de salud en la red de hospitales y centros médicos y asistenciales del grupo. Esta oferta abarca desde programas preventivos, pasando por la atención sanitaria a sus empleados y seguimiento médico si fuera necesario hasta su reincorporación al puesto de trabajo tras una baja laboral.

Vithas Empresas beneficia tanto a las empresas como a sus profesionales y directivos. Para las empresas, la incorporación de Vithas Empresas contribuye a reforzar la imagen de la firma como una compañía comprometida con sus trabajadores y redunda en el orgullo de pertenencia. Además, se traduce en un ahorro de costes considerable vinculado al posible absentismo laboral del personal enfermo al proporcionar acceso preferente, ágil y sin esperas a consultas, pruebas diagnósticas y chequeos personalizados buscando la agilidad y el bienestar de los profesionales.

Para los empleados, Vithas Empresas completa el paquete de beneficios sociales a los que puedan tener derecho en un aspecto clave como la salud, puesto que facilita un ahorro de tiempo en gestiones, pruebas y visitas médicas gracias a la agilidad y atención preferente en cualquiera de los hospitales y centros del grupo; los trabajadores reciben una atención personalizada en cualquier especialidad médica dispongan o no de seguro médico en condiciones muy ventajosas y, además, sin esperas, lo que acelera la recuperación de su vida profesional y personal.

