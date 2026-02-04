La Aemet amplía los avisos por fenómenos costeros en Canarias ante un empeoramiento del estado del mar: horarios y zonas

El estado del mar en Canarias continúa deteriorándose y ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a ampliar los avisos amarillos por fenómenos costeros en varias islas del archipiélago. La previsión apunta a un episodio de fuerte oleaje, con olas que podrían alcanzar entre cuatro y cinco metros, especialmente en las costas más expuestas al noroeste.

En la jornada de este miércoles, se encuentran bajo aviso amarillo las costas de Lanzarote, la zona metropolitana de Tenerife y los litorales este y oeste de La Palma, debido a la presencia de mar combinada del noroeste con alturas significativas de hasta cuatro metros.

Avisos de la Aemet para el jueves en Canarias

Lejos de mejorar, la situación marítima tenderá a intensificarse en las próximas horas. Por este motivo, la Aemet ha decidido ampliar el aviso amarillo a la isla de El Hierro para el jueves 5 de febrero, en horario nocturno. Ese mismo día, el aviso se mantendrá también en el norte de Tenerife y en el este y oeste de La Palma, donde se espera que el oleaje alcance entre cuatro y cinco metros. En el caso de Lanzarote, no se contempla aviso para la jornada del jueves.

Previsión para el viernes: más zonas afectadas

De cara al viernes, la previsión no muestra una mejoría significativa. La Aemet contempla nuevamente avisos amarillos por fenómenos costeros en Lanzarote, Fuerteventura, el norte de Tenerife, el este de La Palma y El Hierro, lo que confirma la persistencia del mal estado del mar durante varios días consecutivos.

Esta situación obliga a extremar las precauciones en el litoral, especialmente en zonas abiertas al mar y en áreas frecuentadas por pescadores, deportistas náuticos y personas que transitan por paseos marítimos.

El Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros

Paralelamente, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene activa desde las 20:00 horas del lunes 2 de febrero la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Esta decisión se adopta teniendo en cuenta los datos aportados por la Aemet y otras fuentes técnicas, y se enmarca en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El ámbito territorial de la prealerta incluye las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como el litoral norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

Oleaje intenso y mareas con coeficientes elevados

Según las observaciones oficiales, se prevé un mal estado del mar con oleaje de mar combinada del noroeste que podría alcanzar o superar los tres y cuatro metros, acompañado de periodos largos del mar de fondo, superiores a los 12 segundos. A ello se suma la presencia de coeficientes de marea elevados, por encima de 90, lo que incrementa el riesgo de rebasamientos y golpes de mar en la costa.

El episodio pone de relieve la importancia de la prevención y la prudencia ante fenómenos costeros adversos, especialmente en un territorio insular donde el mar forma parte del entorno cotidiano y puede convertirse en un factor de riesgo en situaciones meteorológicas adversas.