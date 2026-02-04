Canarias se abona a incumplir la regla de gasto con deuda baja y superávit
La consejera Asián defiende que "prefiero incumplir a dejar desatendidos a los canarios" siempre y cuando esté garantizada la sostenibilidad financiera
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, hizo este jueves en el Parlamento toda una declaración de intenciones: "prefiero incumplir la regla de gasto a dejar desatendidos a los canarios, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma".
De esta manera, la titular de las arcas autonómicas reconoce implícitamente que, como pasó en el año 2024 y 2025, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que dirige Cristina Herrero, Canarias incumplirá este precepto en 2026, toda vez que "merece la pena destinar recursos a la reconstrucción de La Palma por el volcán y a atender a los menores migrantes no acompañados", dos "gastos excepcionales" que, de haberlos asumido el Estado, no habrían provocado la regla de gasto se incumpliera en los pasados ejercicios.
"Esos gastos extraordinarios no deberían computarse, sobre todo porque Canarias está en superávit y tiene la deuda más baja de toda España y no tiene sentido no poder gastar los ingresos cuando se tiene superávit y baja deuda", insistió.
Disciplina presupuestaria
Por ello, volvió a recordar que "el compromiso con la disciplina presupuestaria es total" en cuanto a equilibrio estructural, capacidad financiera y sostenibilidad, de manera que en 2030 habrá un superávit cercano al medio punto del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago y una deuda del 7%, por lo que hizo un nuevo llamamiento al Ministerio de Hacienda, que pilota la vicepresidenta María Jesús Montero, para que flexibilice la regla de gasto sobre la base de la directiva de la Unión Europea (UE) que España se niega a aplicar.
"No tiene sentido no poder gastar los ingresos cuando se tiene superávit y baja deuda, ya que Europa antes pedía reducir déficit y deuda a toda costa, pero ahora permite una senda de estabilidad a medio plazo que Canarias cumple", insistió.
Enorme irresponsabilidad
Para los dos partidos de la oposición de izquierdas (PSOE y NC-Bc), las tesis de Asián suponen una "enorme irresponsabilidad", ya que la consecuencia de haber incumplido en el año 2024 supone que es que la Comunidad Autónoma tiene que presentar un Plan Económico y Financiero (PEF) que "necesariamente consistirá o en reducir gasto o en aumentar ingresos y que conllevará consecuencias gravosas" para la sanidad, la educación o los servicios sociales", cono denunció el socialista Manuel Hernández.
Por su parte, la 'canarista' Esther González, aseveró que el incumplimiento de la regla de gasto de 2024 obliga a un ajuste de 445 millones de euros en 2026, un recorte que podría ser similar en 2027 si también ha habido incumplimiento en 2025.
Frente a las críticas, Asián insistió en que "hay que preguntarse qué es lo que pasa cuando todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía, y el propio Estado incumple la regla de gasto".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
- La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
- El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»