Canarias vive su primer enero frío y húmedo desde 2014 gracias a 'Francis', 'Ingrid' y un chorro polar hiperactivo

Canarias ha vivido un enero frío y húmedo, el primero con ambas características de los últimos 12 años, es decir, desde 2014. La inestabilidad atmosférica que está sufriendo todo el planeta debido a una inusual actividad del chorro polar ha cubierto de nieve toda Europa y ha regado las Islas hasta el punto de reverdecer zonas que llevaban décadas sufriendo una intensa sequía.

Canarias cierra así el primer mes del año con 14,5 grados de media (-0,3 con respecto a los valores habituales) y una acumulación pluviométrica que alcanza los 67,4 litros por metro cuadrado, superando así en un 86% el valor esperado. Así lo pone de manifiesto el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, sin embargo, no lo considera extraordinario. Y es que no llega ni al top 10 de meses más fríos ni húmedos que ha vivido el Archipiélago. En concreto, ha sido el vigésimo noveno mes más frío desde 1961 y el quinceavo más húmedo en esos mismos 65 años.

Más frío en las islas verdes y Tenerife

El frío ha sido más patente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los termómetros de las islas occidentales no solo han alcanzado valores más bajos (12,9 grados de media y 9,8 de mínima), sino también anomalías térmicas más amplias, de hasta 0,4 grados menos (frente a los -0,2 de la provincia oriental). De hecho, en la estación de Valverde, en El Hierro, se alcanzó un nuevo récord de temperatura mínima: 1,6 grados el pasado 26 de enero.

Pese a la sensación de que hacía tiempo que no hacía tanto frío, las mínimas han estado dentro de lo normal para esta época del año. Sin embargo, la realidad es que, con el cambio climático cada vez es más difícil vivir un enero así. De hecho, hacía más de siete años que Canarias no llegaba a sentir ese "frío" en el primer mes del año.

Según los datos de la Aemet, para encontrar otro enero con temperaturas tan bajas como el que se acaba de atravesar hay que remontarse a 2019. Si además se busca uno en el que también haya llovido, hay que remontarse a 2014. Si bien el de 2021 fue tan húmedo como el actual, en términos de temperatura, fue más caluroso.

Lluvias que reverdecen

La llegada de distintos frentes de borrasca, como la de Francis o la de Ingrid han dejado copiosas lluvias en Canarias, contribuyendo a reverdecer los campos y hacer correr los barrancos. Esta inusual actividad ha estado provocada por la mayor intensidad del chorro polar que se ha desbordado apareciendo en latitudes más bajas y un anticiclón situado muy al sur y lejos de su situación habitual, lo que impide que ejerza como barrera de borrascas. Ambas características atmosféricas han propiciado que el entorno de Canarias estuviera cargado con abundante humedad y masas de aire frío.

Las islas occidentales también han sido las que han recibido más precipitaciones, con una acumulación de 89 litros por metro cuadrado, poco menos del doble de lo que recibió la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, en ambos casos las lluvias acumuladas estuvieron a punto de duplicar las cantidades habituales para enero.

La zona más lluviosa fue Las Mercedes, en Tenerife, donde se llegó a acumular 278 litros por metro cuadrado y ha llovido 25 días. En otras palabras, solo ha dejado de llover cinco días. Le siguió la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, donde llovió durante 18 días, dejando un acumulado total de 229 litros por metro cuadrado. Este podio lluvioso lo completa el Roque de Los Muchachos, donde se alcanzaron los 222,6 libros por metro cuadrado y llovió poco menos de medio mes: 13 días.

Tendencia lluviosa

Las copiosas lluvias han permitido que Canarias tenga un balance hidrológico positivo. De hecho, a día de hoy, los valores de precipitación acumulada desde octubre (mes en el que da comienzo el año hidrológico), se encuentran por encima de la media, lo que sugiere una tendencia a reducir la sequía meteorológica que tiende a sufrir el Archipiélago debido a sus cambiantes características meteorológicas.

En concreto, en Canarias ha llovido, por lo pronto, un 20% más de lo habitual, 197,8 litros por metro cuadrado. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, ha llovido 250,2 litros por metro cuadrado, lo que lo sitúa en valores normales. Es la provincia de Las Palmas de Gran Canaria la que, en el cómputo final, está contribuyendo más a cambiar la tendencia seca que atraviesa el Archipiélago. En concreto, en las islas orientales se han acumulado 153,9 litros por metro cuadrado, un 38% más que el valor base.