El Colegio Arenas Sur, acreditado como mejor colegio de Canarias y 35º de España en 2026

El portal especializado Micole.net ha calificado al Colegio Arenas Sur como el mejor colegio de Canarias y el 35º mejor de España en la edición de 2026 de su ranking nacional sobre los mejores centros educativos del país, tanto públicos como privados y concertados.

Este reconocimiento confirma la excelencia educativa y el compromiso del centro con la formación integral de sus estudiantes en un ambiente trilingüe, internacional, con carácter innovador y humano, destacando en un ranking nacional que compara miles de instituciones educativas en toda España.

Dominio en Canarias

En el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, el Colegio Arenas Sur —ubicado en San Agustín, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)— ha consolidado su liderazgo situándose nuevamente por delante de múltiples centros educativos de prestigio, como el Colegio Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, en el 79º puesto del ranking, y el Colegio Salesianos de Santa Cruz de Tenerife, que ocupa la posición 84ª posición nacional.

Estos colegios, junto con el Arenas Sur, son los otros dos únicos de Canarias que han logrado posicionarse dentro del Top-100 nacional, un reflejo de la calidad educativa en las Islas.

Los alumnos, la prioridad

La inclusión en este listado responde a múltiples criterios como los programas de estudio, resultados académicos, carácter internacional, innovación pedagógica, instalaciones deportivas y educativas, oferta de actividades extracurriculares, etc. Sin embargo, el compromiso con valores como la inclusión y la apuesta por ofrecer una educación personalizada, humana y centrada en el alumno es lo que marca la diferencia. Ser reconocidos como el mejor colegio de Canarias y el 35º mejor colegio de España resalta la capacidad de preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de un mundo globalizado.

Este éxito es fruto del esfuerzo conjunto del equipo docente, los estudiantes y las familias que confían en el modelo educativo del Colegio Arenas Sur, construido sobre la base de la enseñanza trilingüe, el Aprendizaje Cooperativo, el desarrollo de habilidades para el futuro, la innovación tecnológica y un enfoque integral que incluye programas o metodologías tan enriquecedoras y que marcan la diferencia en el desarrollo de los alumnos como nuestro Servicio de Integración o el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional® (IBDP).