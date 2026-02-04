Comunidades de propietarios: el Supremo avisa sobre la prescripción de las cuotas impagadas

La reciente doctrina del Tribunal Supremo ha vuelto a situar en el centro del debate jurídico la gestión de las deudas en las comunidades de propietarios. En una sentencia clave dictada a finales de 2025, el alto tribunal recuerda y consolida un criterio que tiene consecuencias económicas directas para miles de comunidades en toda España: las cuotas impagadas por los propietarios prescriben a los cinco años, no a los quince, incluso cuando esas deudas se generaron antes de la reforma del Código Civil de 2015.

Esta aclaración no es menor. En la práctica, supone que una comunidad que ha tolerado impagos durante largos periodos puede ver cómo una parte muy significativa de la deuda se vuelve irrecuperable. El mensaje del Supremo es claro y directo, casi una advertencia: El Supremo avisa a las comunidades que no actúan con diligencia frente a los vecinos morosos.

Un fallo que refuerza una línea jurisprudencial ya existente

La resolución, identificada como sentencia núm. 1.726/2025, de 26 de noviembre, no surge de la nada. Se inscribe en una doctrina que el Tribunal Supremo viene desarrollando desde hace años y que ya había sido apuntada en fallos anteriores. Sin embargo, su importancia radica en que despeja definitivamente las dudas que aún persistían en juzgados y audiencias provinciales.

El caso analizado partía de una reclamación de deuda cercana a los 6.500 euros, correspondiente a varias anualidades impagadas entre 2007 y 2014. El propietario demandado alegó que una parte sustancial de esas cantidades ya no podía reclamarse porque había transcurrido el plazo legal de prescripción.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial entendieron inicialmente que debía aplicarse el antiguo plazo general de quince años. El Supremo, sin embargo, corrigió ese criterio y limitó la deuda exigible a las cuotas correspondientes a los cinco años anteriores a la reclamación judicial.

Por qué el plazo es de cinco años y no de quince

El núcleo del razonamiento jurídico se apoya en la naturaleza de las cuotas comunitarias. El Tribunal Supremo recuerda que se trata de obligaciones de carácter periódico, que se devengan por anualidades o por periodos inferiores, normalmente mensuales o trimestrales.

Este tipo de obligaciones encajan en lo previsto en el artículo 1966.3ª del Código Civil, que establece un plazo de prescripción de cinco años para reclamar pagos periódicos. Un aspecto fundamental de la sentencia es que aclara que este precepto no fue modificado por la Ley 42/2015, que sí redujo de quince a cinco años el plazo general del artículo 1964.

Por tanto, incluso antes de 2015, las cuotas de comunidad ya estaban sometidas al plazo quinquenal. Esta interpretación refuerza la seguridad jurídica y evita aplicar de forma automática el antiguo plazo de quince años a deudas comunitarias antiguas.

El impacto económico de no reclamar a tiempo

Más allá del debate jurídico, la sentencia pone de relieve un problema muy habitual en la práctica: la acumulación de pequeñas deudas durante años sin que la comunidad adopte medidas efectivas para su cobro. Según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, la morosidad en comunidades de propietarios supera cada año los 1.600 millones de euros en España.

Muchos administradores y presidentes optan por retrasar las reclamaciones para evitar conflictos vecinales o costes judiciales. Sin embargo, el Supremo recuerda que esta pasividad puede salir muy cara. En el caso analizado, más de 4.800 euros quedaron fuera de la reclamación por haber prescrito.

Qué cantidades tuvo que pagar finalmente el propietario

La comunidad reclamaba inicialmente 6.497,30 euros. Tras aplicar el criterio de prescripción de cinco años, el Tribunal Supremo declaró prescritas todas las cuotas devengadas entre 2007 y 2012.

En consecuencia, el propietario solo fue condenado a abonar 1.696 euros, correspondientes a las cuotas y recargos de los años 2013 y 2014, además del interés legal desde la interposición del procedimiento monitorio en 2017. La diferencia entre lo reclamado y lo finalmente cobrado ilustra con claridad el coste de una gestión tardía.

El aprovechamiento por turnos también queda afectado

Otro aspecto relevante del fallo es que se pronuncia sobre las comunidades en régimen de aprovechamiento por turnos, una modalidad frecuente en zonas turísticas. El Supremo aclara que este régimen no altera la solución jurídica, ya que la obligación de contribuir a los gastos comunes se rige igualmente por la Ley de Propiedad Horizontal.

En consecuencia, las cuotas impagadas en este tipo de comunidades también prescriben a los cinco años. Esta precisión resulta especialmente útil en un ámbito donde la morosidad suele ser elevada y los propietarios residen fuera de España.

Cuándo empieza a contar la prescripción de cada cuota

Uno de los errores más comunes es pensar que existe un único plazo de prescripción para toda la deuda acumulada. El Tribunal Supremo recuerda que no es así. Cada cuota tiene su propio plazo, que comienza a contar desde el momento en que resulta exigible conforme a los acuerdos de la comunidad.

Esto significa que una deuda de varios años puede estar parcialmente prescrita y parcialmente vigente. Para un análisis correcto, es imprescindible revisar recibo por recibo y comprobar si se ha producido alguna actuación válida de interrupción de la prescripción.

Cómo interrumpir la prescripción de forma eficaz

La sentencia insiste en que no es necesario acudir inmediatamente a los tribunales para evitar la prescripción. Basta con una reclamación extrajudicial fehaciente que permita acreditar su envío y recepción.

El burofax es uno de los medios más utilizados por su eficacia y bajo coste, aunque también son válidos otros sistemas que dejen constancia, como requerimientos notariales. La reclamación debe identificar claramente al deudor, concretar las cantidades reclamadas y permitir acreditar que se intentó su entrega.

Diversos estudios jurídicos, como los publicados por el Consejo General del Poder Judicial, subrayan que la correcta interrupción de la prescripción es uno de los factores clave para el éxito de las reclamaciones de cuotas comunitarias.

Una llamada a la diligencia de comunidades y administradores

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo consolida un marco jurídico claro y estable. La prescripción de las cuotas comunitarias es de cinco años, con independencia de cuándo se generaron, si no ha habido actuaciones que interrumpan el plazo.

El mensaje final es inequívoco: las comunidades deben adoptar una gestión activa y preventiva frente a la morosidad. Reclamar a tiempo no solo es una opción recomendable, sino una necesidad para evitar la pérdida de recursos esenciales para el mantenimiento de los edificios y servicios comunes.

En definitiva, la advertencia del alto tribunal no deja lugar a dudas. Quien deja pasar el tiempo, pierde el derecho. Y en materia de cuotas impagadas, el reloj empieza a correr mucho antes de lo que muchos creen.