Los consejos sociales de las universidades canarias desmienten haber apoyado el recurso del Defensor del Pueblo ante el Constitucional

Las presidencias de los consejos sociales de las universidades públicas canarias han emitido un comunicado conjunto para aclarar su posición ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra algunos artículos de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. La respuesta llega tras las recientes declaraciones atribuidas al rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, en las que supuestamente se insinuaba un respaldo por parte de estos órganos a dicho recurso.

Desde las presidencias de los consejos sociales se afirma de forma rotunda y categórica que no han celebrado, compartido ni respaldado la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional, ni su admisión a trámite. Subrayan que no ha existido ningún pronunciamiento público ni privado que avale dicha tesis, y califican como “afirmación objetivamente incorrecta” cualquier intento de atribuirles una postura en ese sentido.

A través del comunicado oficial, estas presidencias expresan su preocupación por lo que consideran una distorsión de la realidad institucional, señalando que declaraciones como las del rector pueden generar una percepción errónea entre la ciudadanía.

Las presidencias reiteran su pleno respeto al derecho de los rectores a emprender acciones legales dentro del marco del Estado de Derecho, y a la labor constitucional del Defensor del Pueblo. No obstante, aclaran que ello no implica compartir la tesis de la posible inconstitucionalidad de la ley en cuestión. Esa valoración corresponde únicamente al Tribunal Constitucional, órgano que debe actuar con independencia y sin presiones externas.

Además, advierten que los consejos sociales no tienen competencias para pronunciarse sobre el fondo del recurso, por lo que cualquier intento de proyectar su respaldo institucional en esta disputa no se ajusta a la realidad y resulta inapropiado.

Una instrumentalización institucional inaceptable

El comunicado va más allá del simple desmentido, al advertir que invocar el supuesto respaldo de los consejos sociales para reforzar una postura personal constituye un acto de instrumentalización institucional. Esta práctica, según afirman, contribuye a la confusión pública, daña la imagen del sistema universitario y erosiona la necesaria confianza ciudadana.

La gravedad de lo ocurrido, según el documento, radica en el hecho de que se ha atribuido una posición falsa a los órganos de representación social universitaria, lo que afecta la lealtad entre instituciones que deben cooperar de forma coordinada y respetuosa.

Dado el alcance de las declaraciones atribuidas al rector de la Universidad de La Laguna, los consejos sociales consideran imprescindible una rectificación expresa y clara. El objetivo de esta rectificación sería restablecer la veracidad de los hechos, evitar daños reputacionales y preservar la imagen del sistema universitario público canario.

En su nota, recalcan que la confianza entre instituciones y el respeto mutuo son principios ineludibles para el buen funcionamiento del modelo universitario y para mantener la legitimidad de sus órganos de gobierno.