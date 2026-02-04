Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción

El cine de acción internacional lleva años contando con talento canario en la sombra, aunque rara vez se reconoce a quienes afrontan las escenas más extremas. Dany Ramos, natural de Gran Canaria, se ha convertido en un referente como especialista de cine en Hollywood, participando en escenas de riesgo que incluyen explosiones, caídas y complejas coreografías de combate que el público identifica con los grandes héroes del cine.

Dany Ramos, especialista de cine en escenas de alto riesgo

“Me dedico a hacer todo lo que sea peligroso”, explica Ramos, que reconoce que su vocación nació de una mezcla muy clara: la pasión por los superhéroes y el cine de acción de los años noventa. “Me encantaba Spiderman y siempre quise ser un superhéroe. Luego estaban las películas de Jackie Chan y todos esos héroes de acción que veía de pequeño. Un día descubrí que esto era una profesión y empecé a entrenar como un loco”, recuerda.

Dany Ramos interpreta a Sapo en Marvel / Instagram

Ese entrenamiento autodidacta comenzó en Canarias, junto a un grupo de jóvenes con inquietudes similares. “Éramos un grupito que entrenaba acrobacia y artes marciales con la idea de dedicarnos a esto”, relata. Aquella afición terminó convirtiéndose en una carrera profesional que hoy lo sitúa en algunas de las mayores superproducciones del cine internacional.

De Gran Canaria a Hollywood: los inicios de Dany Ramos

Su currículum incluye numerosas producciones internacionales, pero el punto de inflexión llegó hace cuatro años, cuando entró a formar parte del equipo de The Marvels (Capitana Marvel 2). Desde entonces, su relación con Marvel Studios se ha consolidado con la participación en hasta cuatro títulos del famoso universo cinematográfico, uno de los más exigentes del cine actual en términos de acción física.

Entre esos trabajos destaca su participación en Deadpool y Lobezno, donde interpretó al personaje de El Sapo, un papel que requería una preparación técnica extrema y un alto nivel de resistencia física. Su trabajo fue clave para dotar de realismo a las escenas de combate del filme, una de las producciones más esperadas por los seguidores de Marvel.

Dany Ramos y Marvel: cuatro producciones en el UCM

Tal y como ya se recogió en una entrevista publicada en Telecinco, Dany Ramos se ha convertido en uno de los especialistas españoles con mayor proyección en Hollywood, especialmente dentro del cine de superhéroes. A su paso por Marvel se suman experiencias en grandes producciones europeas y estadounidenses que han reforzado su perfil internacional.

En Italia trabajó junto a Denzel Washington y el actor danés Nikolaj Coster-Waldau, mientras que en Los Ángeles participó en una serie de Disney, ampliando así su experiencia tanto en cine como en televisión. “He tenido la suerte de trabajar en proyectos muy diferentes y eso te obliga a adaptarte constantemente”, apunta el especialista canario.

Hollywood confía en el especialista de cine canario

Aunque muchas de las producciones en las que colabora están rodeadas de secretismo, Ramos confirma que ha participado en la última entrega de Avengers: Doomsday, si bien no puede ofrecer detalles. “Obviamente no puedo decir absolutamente nada”, señala, reflejando una de las normas más estrictas de la industria cinematográfica estadounidense.

Más allá del brillo de Hollywood y de los nombres de grandes estrellas, Dany Ramos reivindica el papel fundamental de los especialistas de cine en las producciones de acción. “Los héroes de acción siempre fueron los que estaban detrás de las cámaras”, afirma con convicción.

El reconocimiento a los especialistas de cine en los Oscar

En ese sentido, celebra el reciente anuncio de la creación de una nueva categoría en los premios Oscar dedicada al mejor diseño de acción o al trabajo de los especialistas. “Es algo muy importante para que la gente entienda qué es exactamente un especialista de cine, porque muchas veces tengo que explicarlo con mucho detalle”, señala.

Su explicación es clara y directa: “Los actores son los que ponen la cara, pero los especialistas somos los que ponemos el cuerpo”. Lejos de establecer comparaciones, insiste en que se trata de un trabajo en equipo imprescindible para el resultado final de una película.

Marvel, actores y trabajo en equipo

“Ni uno es mejor ni otro es peor. El actor, con su interpretación, y nosotros, con la acción física, creamos una sinergia para que el personaje funcione y todos salgamos ganando”, resume Ramos, que ha trabajado junto a intérpretes de primer nivel como Chris Hemsworth y otros rostros destacados del universo Marvel.

La trayectoria de Dany Ramos es también un ejemplo de cómo el talento canario puede abrirse camino en la industria más competitiva del mundo. Desde entrenamientos improvisados en su isla natal hasta rodajes multimillonarios en Hollywood, su historia demuestra que detrás de cada gran escena de acción hay profesionales especializados que asumen riesgos reales para que la magia del cine funcione.

Hoy, su nombre figura en algunas de las sagas más exitosas del cine contemporáneo, aunque él sigue teniendo claro su lugar: justo detrás de la cámara, donde nacen los verdaderos héroes de acción.