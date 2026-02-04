Estado de la sanidad en Canarias: 32.000 personas aguardan una operación con una demora de 106 días, 12 menos que la media nacional

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, presentaron esta mañana el balance de las listas de espera correspondientes al 31 de diciembre de 2025, en el que se mantiene un descenso continuado de la demora para una intervención quirúrgica, alcanzando los 46,4 días menos respecto a julio de 2023. En el cómputo interanual se mantiene la tendencia continuada a la baja, con una reducción de 16 días menos de espera y una bajada del número de personas en lista de espera quirúrgica del 2,5 por ciento.

Esther Monzón puso en valor el trabajo de los profesionales, que partiendo de una situación compleja tras la pandemia han logrado equilibrar la balanza de entrada y salida de personas en listas de espera. En este sentido, valoró que la demora para una intervención quirúrgica se situaba como la peor de España en junio de 2023 con 153 días de espera y actualmente el dato es de 106 días de demora. En este sentido, agregó que Canarias se mantiene por tercer semestre consecutivo por debajo de la media nacional que se encuentra en 118,6 días.

Asimismo, Monzón explicó que a 31 de diciembre de 2025 se habían realizado un total de 149.635 intervenciones quirúrgicas, alcanzando un récord histórico con medios propios, y que la lista de espera quirúrgica interanual registra un total de 32.131 personas, lo que implica un descenso interanual del 2,5 por ciento.

La consejera añadió que este descenso continuado se refleja especialmente en la comparativa respecto a julio de 2023 en el que la bajada total de la lista de espera quirúrgica es del 11,7 por ciento y la demora para ser atendido en quirófano es de 46,4 días menos.

La lista de espera quirúrgica de más de seis meses se reduce un 41 por ciento

Por otro lado, Monzón señaló que tal como se viene objetivando desde 2023, "lo más destacable es el impacto que tiene la reducción de las listas de espera de más de seis meses, que ha disminuido un 41 por ciento desde 2023, un dato que avala el objetivo de priorizar a los pacientes que presentaban una mayor demora ha funcionado". El descenso interanual de este indicador es del 23,12 por ciento. El número de pacientes que esperaban más de seis meses por una intervención ha pasado de 9.457 hace dos años y medio, a los 5.575 actuales.

Destaca la reducción de más de seis meses que disminuye un 23 por ciento con respecto a diciembre de 2024 y un 41 por ciento a lo largo de los dos últimos años y medio

El director del SCS, Adasat Goya, explicó que la planificación y evaluación del rendimiento quirúrgico han hecho posible estos resultados y agregó que otro buen indicador del trabajo realizado con las listas de espera quirúrgicas es que la mediana se sitúa en 70 días, lo que implica que la mitad de los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica esperan ese número de días o menos.

Además, añadió que tras el trabajo realizado para el descenso de la lista de espera quirúrgica se ha comenzado a ver resultados en la de consultas y pruebas diagnósticas que aunque aún reflejen valores altos, continúa el cambio de tendencia iniciado en estos parámetros a mediados del año pasado.

También descienden las listas de espera de consultas y de pruebas diagnósticas en un 9,3 por ciento y un 4,4 respectivamente

Precisó también que estos datos de mejoría indican que la planificación está dando buenos resultados, sin caer en la autocomplacencia porque aún hay mucho margen de mejora especialmente en lo relativo a la lista de espera de consultas y pruebas.

La lista de espera de consultas disminuye un 9,3 por ciento

Goya informó que los profesionales de los hospitales del SCS han atendido 3.452.406 consultas en 2025, lo que supone 61.548 consultas más respecto a 2024 y que se ha registrado un descenso de la lista de espera de consultas del 9,3 por ciento. Durante 2025 se ha producido una bajada continuada lo que arroja un dato esperanzador, tras años de subida continua tanto durante la pandemia como en los cortes posteriores. Según dijo, en este último año, la lista de espera de consultas ha descendido en 14.790 personas, pasando de 158.534 a las 143.744 registradas a 31 de diciembre de 2025.

Durante 2025, aumentó la actividad global con 3.452.406 consultas atendidas, 955.610 pruebas diagnósticas registradas y un total de 149.635 intervenciones quirúrgicas realizadas

En cuanto a las especialidades, de las 27 existentes, diecinueve presentan una tendencia a la baja, entre las que se incluyen Rehabilitación, Traumatología, Oftalmología y Otorrinolaringología, que junto a Dermatología son las que mayor lista de espera presentan, como viene siendo habitual por ser de las que mayor demanda generan en consultas asociadas al envejecimiento poblacional y la cronicidad, entre otras razones.

La lista de espera de pruebas diagnósticas desciende un 4,4 por ciento

Durante su intervención, el director del SCS apuntó que en 2025 se realizaron 955.610 pruebas diagnósticas, diez mil mas que en 2024. En cuanto a las listas de espera de pruebas diagnósticas, dijo que mantiene por segunda vez de forma consecutiva un descenso que, en esta ocasión, es del 4,4 por ciento, siguiendo la tendencia a la baja de la lista de espera de consultas puesto que ambas están interrelacionadas, registrándose un total de 24.689 personas en lista de espera de pruebas diagnósticas y 1.133 personas menos pendientes de una prueba diagnóstica.