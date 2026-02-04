Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

  1. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  2. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  3. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  4. La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
  5. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  6. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  7. La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
  8. El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

Federico Cuyás: «Toda la agricultura no puede ni debe ser artesanal»

Comunidades de propietarios: el Supremo avisa sobre la prescripción de las cuotas impagadas

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

El Colegio Arenas Sur, acreditado como mejor colegio de Canarias y 35º de España en 2026

"Yo rechacé el dinero de Epstein": la historia de un catedrático de Tenerife que plantó al mayor delincuente sexual

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán entrega 35.570 euros a siete entidades sociales en una emotiva 8ª edición de su programa “Nómina Solidaria”

La infrafinanciación de Canarias 'obliga' al Estado a multiplicar por ocho el Fondo de Compensación

