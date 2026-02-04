Estas son las hamburguesas canarias que compiten por ser la mejor de España en 2026

Las hamburguesas vuelven a resonar con fuerza en el archipiélago, y no solo por la llegada The Champions Burger con su Smash Edition a Las Palmas de Gran Canaria. Esta vez se trata de la nueva edición del campeonato a la mejor hamburguesa de España. Del 29 de enero al 1 de marzo, 26 hamburgueserías canarias compiten en la IV edición de Best Burger Spain, un evento que ha reunido a 430 establecimientos de todo el país buscando la Mejor Hamburguesa de España 2026.

Los locales participantes ofrecerán las propuestas durante el evento las propuestas más originales para conseguir el reconocimiento autonómico y nacional.

El público, una parte fundamental del campeonato

Desde el día 29 de enero hasta el 1 de marzo, los amantes de las hamburguesas puede degustar las propuestas de los establecimientos participantes y votar por su creación favorita. Para ello, deben seguir las instrucciones que se proporcionan en redes sociales y en la web oficial. Además, quienes participen en la votación entraran en el sorteo de un Apple Watch si sigue al campeonato en sus redes sociales.

¿Qué hamburgueserías canarias participan?

Estas son las hamburgueserías canarias que buscan conseguir el título de mejor hamburguesa de España: