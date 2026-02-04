Estas son las hamburguesas canarias que compiten por ser la mejor de España en 2026
El público es una pieza fundamental en el campeonato
Las hamburguesas vuelven a resonar con fuerza en el archipiélago, y no solo por la llegada The Champions Burger con su Smash Edition a Las Palmas de Gran Canaria. Esta vez se trata de la nueva edición del campeonato a la mejor hamburguesa de España. Del 29 de enero al 1 de marzo, 26 hamburgueserías canarias compiten en la IV edición de Best Burger Spain, un evento que ha reunido a 430 establecimientos de todo el país buscando la Mejor Hamburguesa de España 2026.
Los locales participantes ofrecerán las propuestas durante el evento las propuestas más originales para conseguir el reconocimiento autonómico y nacional.
El público, una parte fundamental del campeonato
Desde el día 29 de enero hasta el 1 de marzo, los amantes de las hamburguesas puede degustar las propuestas de los establecimientos participantes y votar por su creación favorita. Para ello, deben seguir las instrucciones que se proporcionan en redes sociales y en la web oficial. Además, quienes participen en la votación entraran en el sorteo de un Apple Watch si sigue al campeonato en sus redes sociales.
¿Qué hamburgueserías canarias participan?
Estas son las hamburgueserías canarias que buscan conseguir el título de mejor hamburguesa de España:
- Fusion Burger elaborada con pan brioche, salsa seoul smoke, blend angus 180g, queso Monterrey Jack, mermelada de bacon, cebolla crunchy y Shoyu-mayo.
- All or Nothing Burger elaborada con 180gr de vaca nacional dry aged, crema de queso brie, queso cheddar madurado, fat bacon lacado con BBQ koreana casera y cebolla morada en juliana.
- La Ruta Cervecería elaborada con ternera madurada 200gr, mermelada de bacon, queso Cheddar, queso Monterey, cebolla roja a la plancha y salsa burger y pan brioche.
- Mostazza elaborada con pan Brioche de papa, Carne Dry Aged, Salsa Mayo Tamarindo, Queso Chili Gratinado, Finas láminas de Magret de Pato laqueadas en salsa teriyaki en reducción de Yuzu, Crujientes fideos de arroz con especias.
- Smash Hub elaborada con 150gr de chuletón de vaca madurado 60 días, queso raclette, pork belly ahumado en barrica de wisky, pepinillo encurtido en Sichuan, South Carolina bbq, cebolla confit al bourbon, mayonesa de ajo asado y polvo de chicharrones.
- El Búnker de Costumbres Argentinas elaborada con mayonesa de pimientos asados, pepinillos encurtidos, doble medallón 100% ternera, doble queso cheddar, doble bacon ahumado crujiente y mayonesa barbacoa casera.
- Madre Mía! elaborada con 200gr de chuletón madurado 30 días, queso Havarti ahumado fundido, cecina de Wagyu, nuestra versión de la salsa Samurái, cebolla caramelizada y takis para darle un toque picante y crujiente.
- Ghio’s Burger Crafters elaborada con pan brioche de papa artesanal, blended Black Angus y vaca vieja madurada (180 g), queso cheddar, crema de Camembert, bacon crujiente, cebolla ahumada, pepinillos clásicos, salsa burger blanca.
- Hangar Café elaborada con doble carne smash de 90gr, bacon crujiente, queso cheddar, rulo de cabra, huevo a la plancha, cebolla caramelizada, lechuga batavia y salsa de curry.
- La Espuma Burger elaborada con dos patties smash de 90 g trabajados con técnica lacy edge, queso cheddar fundido abrazando la carne y mermelada casera de guanciale.
- Dedos elaborada con Medallón de Goya Dry Aged semi press a la parrilla, cheddar fundido, salsa casera con bacon crujiente y puerro en dos texturas: confitura suave y acabado crocante.
- Craft Burger Bar elaborada con 180 gramos de angus, bacon crujiente, raclette de gouda, cebolla caramelizada y salsa mayo trufada.
- Malditas Smashburger elaborada con pan potato roll, salsa stacker, fat smash 180g, queso ahumado, queso Monterrey Jack, cebolla frita cajun, bacon beats en sirope de arce, huevo frito y mermelada casera de pimientos asados.
- Ficus Las Palmas elaborada con pan brioche, mayo-trufa,180gr chuletón, queso blanco ahumado, pulled bourbon, bacon crispy y salsa bura.
- 400 Grados elaborada con doble smash de 90gr cada una, doble de queso provola, mermelada de bacon ahumado, cebolla blanca, rúcula, pepinillos caseros, salsa Emily casera, y nuestra salsa sweet chipotle.
- M&C La Villa elaborada con 200gr chuletón madurado 40 y 50 días, chutney de tomate casero, queso Monterey Jack, huevo campero, mermelada de guanciale casera, mayo trufada casera, cebolla caramelizada en cerveza negra, pan red potato de Juanito Baker, glaseado y con tiras de salsas.
- Buenrollito elaborada con pan de papas tostado, carne madurada picada, con cebolla frita y bacon caramelizado, 3 quesos bien fundidos, alioli de tomates deshidratados.
- Pablo's Escoburger elaborada con pan potato rolls, 180 gr de chuletón madurado nacional, picada de queso tierno y mortadela trufada, salsa japonesa de pablos, queso ahumado cheddar y bajo campana ahumada.
- La Quícara elaborada con chutney de pepinillos, mermelada de pimientos ahumados, source cream con pico de gallo, queso cheddar y carne de Angus 160gr.
- Cafetería Estación Mozaga elaborada con patie 180g de buey , base de mayonesa de ajo negro, panceta ibérica , pulled Pork de cochino negro canario , queso ahumado , salsa emmy , más queso gratinado finca de Uga.
- Está Rico elaborada con 180 g de rubia gallega dry aged, queso cheddar americano y madurado, mermelada de chuletón de rubia gallega, mayonesa asiática de siracha y tamarindo, masago arare salteado con sishimi togarashi.
- Axel Smash elaborada con salsa de la casa, takis, doble carne smasheada, doble queso cheddar madurado, cebolla caramelizada, bacon y pepinillos.
- Viena30 elaborada con 180gr de nuestro blend premium, mermelada de cecina, Chicharroncitos de Bacon, salsa Mayo-Jarrete, polvo de pecorino.
- Chef Deniz elaborada con Carne de chuletón madurado 30 días de betanzos, panceta de wagyu japonés, mermelada de bacon , pepinillos, cebolla y pan brioche.
- ¡Oh!, Que Bueno elaborada con pan brioche de papa, doble smash de angus, queso monterrey jack, cebolla crispy, cecina madurada, salsa bearnesa, cebolla caramelizada.
- El Saman Foodtruck elaborada con pan brioche, 160gr de vaca nacional, queso de cabra, costillas de res deshuesada en reducción de panela y vino, salsa cremosa de queso ahumada, boniatos amarillos crunchy, salsa de tuétanos en su jugo.
