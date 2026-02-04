El mes de enero en Canarias tuvo un carácter frío, pero con anomalías cálidas en las mínimas, según Aemet

Canarias ha registrado un mes de enero frío, con una temperatura media de 14,5ºC, siendo el 29º más frío desde 1961, y también tuvo un carácter húmedo debido a las precipitaciones acumuladas, ya que se contabilizó una media de 67,2 mm, el 186% del valor esperado, situándolo como el 15º más húmedo, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Respecto a las temperaturas, recoge que el mes de enero de 2026 tuvo un carácter frío, si bien matiza que debido a la anomalía cálida de +0,2ºC de las temperaturas mínimas, el mes tuvo un carácter cálido. En concreto, matiza que se produjo una mayor amplitud en el ascenso de la media de las mínimas respecto al de las máximas.

En concreto, indica que de los días 1 al 4, en el que el ascenso de las máximas fue "muy poco" marcado, las mínimas alcanzaron una anomalía cercana a +1ºC, que estuvo sostenida durante los días 2 al 4. También se observa la mayor amplitud de ascenso en las mínimas entre los días 22 y 23, así como entre los días 27 y 31.

Más frío en Gran Canaria y La Palma

La AEMET expone que este comportamiento podría explicarse por la presencia de mayor nubosidad nocturna, aunque son necesarios análisis más detallados. Las zonas con mayores anomalías frías fueron el oeste de Gran Canaria y La Palma, así como en la zona centro-nordeste de Tenerife, exceptuando Anaga.

Aunque enero comenzó con la media en valores ligeramente por encima de la de referencia por el flujo de oeste establecido por la aproximación de la borrasca Francis, a partir del 5 de enero experimentó un acusado descenso al rolar el viento hacia el noroeste tras el paso de su frente frío.

Subida de temperaturas por el anticiclón atlántico

Este descenso se acentuó el día 13, con la llegada de frente en frontólisis, si bien el día 22 la posición del anticiclón atlántico, al oeste de Canarias, generó un flujo con mayor componente oeste y menor componente norte, lo que provocó un ascenso de temperaturas, pero dos días más tarde se restableció flujo de norte a niveles bajos y medios, provocando el descenso de temperaturas.

Será el frente en frontólisis entre los días 26 y 27, aportando flujo con mayor componente oeste, el que iniciaría un ascenso de temperaturas que se prolongó hasta final de mes.

Desde la AEMET se señala que, en general, los descensos de temperaturas y la persistencia en valores relativamente bajos durante el mes, se debió tanto a situaciones anticiclónicas con intenso flujo de norte, como al paso de sucesivos frentes que, aunque en frontólisis, aportaron masas de aire frío.

Lluvias y aire frío alrededor de Canarias

Por último, en lo que se refiere a las precipitaciones apunta que aunque la mayoría de las precipitaciones del mes se debieron a frentes debilitados o en frontólisis, el entorno de abundante humedad y masas de aire frío en los alrededores de Canarias, propiciado por un flujo de norte sostenido durante buena parte de los días y el descenso en latitud de vaguadas, hizo que las lluvias fueran más significativas.

Por zonas, destaca como muy húmedas algo más de la mitad nordeste de Tenerife, el noroeste de La Palma y la práctica totalidad de la isla de Fuerteventura, con un área extremadamente húmeda en su zona noroeste.