El tiempo de la Aemet para el jueves en Canarias: lluvias débiles, viento y mar de fondo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias precipitaciones débiles, moderadas en el caso de La Palma, temperaturas con pocos cambios o en ascenso ligero y viento del suroeste entre flojo y moderado en las islas orientales, y de componente oeste moderado en el resto.

Los cielos estarán nubosos en general en las islas más orientales y tenderán a poco nubosos durante la tarde, con precipitaciones débiles a últimas horas del día.

En las islas montañosas, nuboso en vertientes norte y oeste con precipitaciones de carácter débil, empezando a mediodía en las islas más occidentales, y llegando a Gran Canaria a últimas horas.

En cuanto al viento, se espera fuerte del oeste en las cumbres centrales de Tenerife, donde son probables las rachas muy fuertes, mientras que en el resto de cumbres occidentales, será moderado del oeste aumentando a fuerte a últimas horas, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento de componente oeste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5 mar adentro en las aguas costeras de La Palma y El Hierro, y del oeste o suroeste de fuerza entre 3 y 5 en el resto de islas; marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Nuboso en general, que tiende a poco nuboso durante la tarde. A últimas horas vuelven los cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

Un manto de flores lilas tapiza el sur de Lanzarote tras las lluvias / Rosa García (@rosagvnocturnas)

FUERTEVENTURA

Nuboso en general, que tiende a poco nuboso durante la tarde. A últimas horas del día vuelven los cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ascenso ligero. Viento flojo del suroeste que aumenta a moderado a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Inicialmente nuboso en el oeste y sur con intervalos en el resto de zonas. Durante las horas centrales y la tarde los cielos tenderán a poco nuboso con algún intervalo ocasional en zonas bajas de sur y este. A últimas horas del día se esperan precipitaciones débiles, principalmente en las vertientes norte y sur, sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero. Máximas en ascenso ligero en costas y sin cambios en el resto. Viento entre flojo y moderado del suroeste. En cumbres, moderado del oeste que tiende a flojo del noroeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TENERIFE

Nuboso en zonas bajas del norte, este y sureste que tiende a poco nuboso durante el mediodía y la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso, que tiende a nuboso a últimas horas del día, cuando se esperan precipitaciones débiles, principalmente en la vertiente norte. Temperaturas mínimas en ascenso ligero. Máximas en ascenso ligero en costas y sin cambios en el resto. Viento moderado de componente oeste, ocasionalmente fuerte en extremo suroeste por la tarde. En cumbres centrales, viento fuerte del oeste, donde son probables las rachas muy fuertes, especialmente por la tarde cuando aumenta de intensidad.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos que tiende a poco nuboso a partir del mediodía, y a nuboso a últimas horas del día, cuando se esperan precipitaciones débiles, principalmente en la vertiente norte. Temperaturas mínimas en ascenso. Máximas con pocos cambios o en ascenso ligero. Viento moderado de componente oeste, más intenso ocasionalmente en extremos norte y sur. En cumbres, viento moderado del oeste que aumenta a fuerte a últimas horas, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Nuboso en el oeste con precipitaciones de débiles a partir del mediodía, sin descartar que sean moderadas. En el resto de zonas, poco nuboso que tiende a nuboso por la tarde, cuando son probables las precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en ascenso ligero. Máximas en ascenso ligero en vertiente este y sin cambios en el resto. Viento moderado del oeste que gira noroeste por la tarde. En cumbres, moderado de componente oeste, que aumenta a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 22

EL HIERRO

Nuboso en el oeste y norte con precipitaciones débiles durante las horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso que tiende a nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso ligero. Máximas en ascenso ligero en vertiente este y sin cambios en el resto. Viento moderado del oeste que gira noroeste por la tarde. En cumbres, moderado de componente oeste, que aumenta a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 12 16