DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Andrea Saavedra Hasta 30.000 migrantes podrían regularizar su situación en Canarias con el nuevo plan del Gobierno El Gobierno de Canarias se muestra favorable a la regularización, aunque lamenta la falta de diálogo político previo, mientras que la oposición, liderada por el PP, la critica duramente

La Provincia Canarias se planta ante el Estado y rechaza asumir en solitario los traslados de menores El Gobierno de Canarias ha comunicado formalmente al Estado que no asumirá, a partir del próximo 1 de febrero, la competencia en materia de traslados de menores. La decisión ha sido trasladada mediante una carta remitida este lunes por la Consejería de Presidencia al delegado del Gobierno en Canarias, y ha sido puesta también en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Fiscalía de Menores, al entender el Ejecutivo autonómico que la medida adoptada por la Administración estatal vulnera los principios de cooperación y lealtad institucional. Más información

Ana Cabanillas Irene Montero confirma una contrapartida al Gobierno tras la regularización: "Hemos pactado algo, pero nos piden discreción" La exministra admite que la medida era "condición" para abordar el traspaso de competencias a Catalunya

Ana Cabanillas Así será la regularización de medio millón de migrantes en España El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto, que no tendrá que convalidarse en el Congreso

La Provincia El Estado reclama que los traslados de los menores migrantes los asuma la Policía Canaria Pestana fija febrero como fecha para que la Policía Autonómica asuma esta competencia y Barreto critica la decisión

Claudia Morín La Fundación Buen Samaritano reclama al Gobierno canario más apoyo para luchar contra la exclusión social: "Estamos saturados" Medio centenar de migrantes, en su mayoría procedentes del África subsahariana, consiguieron un empleo el año pasado gracias a un programa de la Fundación Canaria Buen Samaritano. Uno de los tantos cometidos de esta entidad, ubicada en el santacrucero barrio de Añaza , es acoger en sus 14 hogares a 160 chicos en riesgo de exclusión social y acompañarles en sus primeros pasos, desde que llegan e intentan tramitar sus papeles hasta que se insertan en el mercado laboral y se independizan. En palabras del presidente y fundador del proyecto, José Félix Hernández -conocido popularmente como padre Pepe-, estos jóvenes enfrentan procesos muy costosos, no solo desde la parte económica, sino también por el estigma social que arrastran. Más información

Isabel Durán Una oenegé denuncia el acceso sin orden judicial a los móviles de los migrantes PorCausa alerta de que Policía y Frontex entran en los terminales con ‘software’ israelí y avisa de la opacidad de España en la contratación de tecnología para el control de fronteras