La aceleradora canaria Gravitad lanza una convocatoria para emprendedores tecnológicos dotada con 300.000 euros

La aceleradora tecnológica canaria Gravitad abrirá en el mes de marzo una convocatoria dotada con 300.000 euros para apoyar a emprendedores y equipos innovadores que quieran convertir sus ideas en soluciones tecnológicas capaces de validarse en el mercado. Cada proyecto podrá recibir hasta 30.000 euros, una cuantía que se asignará en función de las necesidades reales de desarrollo identificadas durante el proceso de selección.

La iniciativa está diseñada para acompañar a los equipos en la creación de lo que en el ámbito de la innovación se denomina producto mínimo viable (MVP): una primera versión funcional que permite comprobar si la solución resuelve un problema concreto y si existe interés real por parte de los futuros usuarios. Este enfoque reduce riesgos, acelera aprendizajes y facilita que los emprendedores orienten sus decisiones en función de datos y no de intuiciones.

La convocatoria prioriza proyectos vinculados a inteligencia artificial y datos, turismo y experiencias, salud digital, deporte, clima y energía, logística e industria 4.0, educación y GovTech, aunque permanece abierta a cualquier solución con potencial para validarse en entornos reales.

El director general de Gravitad, Francisco Carballo, subraya que esta propuesta “busca reducir la distancia entre una buena idea y un producto que realmente resuelve un problema claro de mercado”. Según explica, “hoy los emprendedores necesitan validar rápido, con metodología y con usuarios reales. Nuestra misión es proporcionarles un entorno donde las decisiones se tomen con datos, no con intuiciones, y donde puedan acceder a clientes piloto desde el primer día”.

Un programa basado en validación real y metodología científica

La iniciativa se desarrolla como un itinerario práctico que acompaña a los equipos desde la identificación del problema hasta la preparación de su estrategia de comercialización. El proceso

comienza con la investigación de necesidades para detectar problemas reales con disposición de pago; continúa con el diseño de experimentos de bajo coste que permitan validar hipótesis de negocio; y avanza hacia el desarrollo iterativo de un prototipo centrado en las funcionalidades esenciales del MVP. Los emprendedores podrán probar su solución con usuarios reales, medir interés, satisfacción o disposición a pagar, y finalizar definiendo su estrategia de salida al mercado, su modelo de negocio y el pitch con el que presentar su proyecto ante inversores.

Además de la financiación, el programa facilita acceso directo a clientes piloto, es decir, organizaciones que prueban la solución en un entorno real. Esta colaboración permite que los equipos reciban datos, correcciones y aprendizajes que normalmente serían inaccesibles en etapas tempranas, reduciendo riesgos y aumentando la velocidad de avance del proyecto.

La convocatoria incorpora también visibilidad ante inversores, asesoramiento regulatorio y conexiones estratégicas con entidades clave del ecosistema de innovación en Canarias.

Canarias como laboratorio natural para proyectos intensivos en innovación

Carballo destacó también el valor diferencial del archipiélago como plataforma de lanzamiento: “Canarias cuenta con un marco fiscal único y un ecosistema cada vez más orientado a la innovación. Este programa aprovecha ese potencial para posicionar a las islas como un territorio donde es posible crear, validar y escalar proyectos tecnológicos de alto valor añadido”.

Las personas interesadas pueden comenzar su candidatura a través del formulario habilitado en convocatoria2026.gravitad.com, en un proceso inicial que puede completarse rápidamente y que la aceleradora se compromete a responder en menos de 48 horas.

Con esta iniciativa, Gravitad busca reforzar el ecosistema emprendedor de Canarias, generar nuevas oportunidades de innovación aplicada y acelerar la llegada al mercado de soluciones tecnológicas con impacto real.