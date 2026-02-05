Energía
El Estado adjudica más 1.000 megavatios de generación eléctrica en Canarias
El Gobierno regional muestra su satisfacción por la resolución del concurso pero sí exige una nueva convocatoria lo antes posible
Rubén Acosta
El Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado a cuatro empresas la puesta en marcha más de 1.000 megavatios (Mw) de generación eléctrica en Canarias distribuidos en 62 proyectos, de los que 25 son nuevas instalaciones, según ha informado el Gobierno. En un comunicado, Transición Ecológica resalta que el resultado del procedimiento de concurrencia competitiva que había abierto para atender los déficit de generación detectados en las islas aporta "un notable incremento en la participación de distintos agentes en el ámbito de la generación en un mercado complejo". El Ministerio precisa que, de los 62 grupos de generación que han adjudicado en Canarias, 25 son nuevas instalaciones y nueve suponen inversiones adicionales en grupos ya existentes. "Se superan los 330 Mw necesarios para Gran Canaria, los 370 Mw de Tenerife, los 215 Mw de Lanzarote-Fuerteventura, los 44 Mw de La Palma, los 6,5 Mw de El Hierro y los 5,5 Mw de La Gomera", apunta.
Transición Ecológica matiza que, en el caso de La Gomera y El Hierro, solo se extiende la vida útil de sus instalaciones. Y ello, explica, porque El Hierro tiene una destacada presencia renovable (gracias a la central hidroeólica de Gorona del Viento) y porque La Gomera inaugura en marzo su interconexión con Tenerife, lo que repercute de forma favorable en sus necesidades de cobertura. "En Tenerife se contrata el 50% de las necesidades con once nuevos grupos de un nuevo agente. En el sistema Lanzarote-Fuerteventura también se contratan el 67% de las necesidades mediante nuevos grupos de nuevos entrantes en el mercado", añade. El Gobierno canario ha mostrado su satisfacción por la resolución del concurso pero sí reclama una segunda convocatoria cuanto antes.
Concurrencia
Durante el proceso de concurrencia, se registró la retirada de algunas de las ofertas provisionalmente adjudicatarias en Canarias, pero "han sido sustituidas por otras ofertas y soluciones presentadas al concurso que igualmente permitirán cubrir las necesidades de suministro identificadas a largo plazo", indica el Ministerio. Transición Ecológica asegura que ha tenido en cuenta "las consideraciones de los agentes y, en particular, del Ejecutivo canario, especialmente en lo relativo a normativa urbanística, viabilidad medioambiental y emplazamientos". "El Gobierno está comprometido con la descarbonización de Canarias, que ha logrado duplicar su potencia instalada renovable desde 2018. Canarias ha recibido más de 750 millones de euros en ayudas en los últimos años para agilizar su transición energética", añade. Además, resalta que se está trabajando a nivel técnico en una nueva normativa para facilitar una mayor integración de renovables y almacenamiento en las islas.
