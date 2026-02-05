Meteorología
La Aemet avisa de fuerte oleaje en Canarias este jueves: estas son las islas en aviso
El oleaje mantiene activos avisos en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y El Hierro, mientras la borrasca Leonardo afecta a gran parte del país.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos por fenómenos costeros este jueves en buena parte de Canarias debido al fuerte oleaje asociado a la borrasca atlántica Leonardo, situada al sur de Irlanda. En el archipiélago, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y El Hierro se encuentran en situación de riesgo por el estado del mar, en una jornada marcada por el viento y la inestabilidad marítima .
Este episodio se enmarca en un temporal atlántico que afecta a la mayor parte del país, con avisos por viento, lluvias y oleaje en hasta 15 comunidades autónomas. En Canarias, aunque no se esperan precipitaciones generalizadas, el impacto principal llegará por el mar y por rachas de viento intensas en zonas expuestas, especialmente en áreas altas de las islas occidentales.
Según la previsión, el cielo se mantendrá poco nuboso en general, aunque el paso de la cola de un frente aumentará la nubosidad al final del día y podría dejar precipitaciones débiles en las islas occidentales. Las temperaturas apenas registrarán cambios y el viento soplará de componente oeste y suroeste, con intervalos fuertes.
El tiempo, isla a isla
LANZAROTE — Aviso por fuerte oleaje
La isla permanece en riesgo por el estado del mar, con oleaje significativo en la costa. Se esperan cielos poco nubosos durante gran parte del día, aunque la situación marítima aconseja precaución en actividades en el litoral.
FUERTEVENTURA — Riesgo en el litoral por el mar
El fuerte oleaje afecta especialmente a la costa, en una jornada con tiempo estable en tierra. El viento puede soplar con intensidad moderada a fuerte en zonas expuestas.
TENERIFE — Oleaje adverso y viento en zonas altas
La isla se encuentra en aviso por fenómenos costeros. El viento puede alcanzar rachas fuertes en áreas elevadas, mientras que el cielo se mantendrá poco nuboso, con aumento de nubes al final del día.
LA PALMA — Mar alterado y posible empeoramiento al final del día
El oleaje mantiene activo el aviso en el litoral. La llegada de nubosidad asociada al frente podría dejar precipitaciones débiles, especialmente en la vertiente occidental.
EL HIERRO — Aviso por olas y viento intenso en cumbres
La isla registra riesgo por el estado del mar, con viento que puede soplar con rachas fuertes en zonas altas. Se recomienda precaución en la costa y en actividades al aire libre.
