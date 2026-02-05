Canarias aplicará precios estatales si la negociación de las ambulancias se demora: "Le haríamos daño a los trabajadores"

El Gobierno canario se ha visto “obligado” a prorrogar los contratos vigentes para la gestión del servicio de transporte sanitario. Así lo anunció la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante la comisión parlamentaria celebrada este jueves, donde además aclaró que habían ampliado este acuerdo para evitar que se interrumpa un servicio “esencial”.

La responsable del área también advirtió que si la negociación se prolonga “más de lo razonable”, sacarán a concurso la gestión con los costes de la media nacional, una situación que podría perjudicarles porque los precios del Archipiélago “seguramente serían superiores”.

La licitación del concurso de transporte sanitario caducó el pasado 31 de diciembre, por lo que en estos momentos se encuentra en periodo de prórroga. Mientras tanto, la negociación entre patronal y sindicatos sigue abierta, unas condiciones que complican mucho la tarea de la administración autonómica, que es quien debe publicar el nuevo procedimiento y sacar el concurso. “Si se hiciera sin conocer el coste real del servicio, les estaríamos haciendo daño a los trabajadores”, apuntó Monzón.

Una negociación abierta

El ejecutivo no quiere “meterse” en una negociación laboral de ese tipo y, por tanto, esperará un tiempo prudencial para ver si se llega a un acuerdo. De no ser así, aplicará los precios estatales. La consejera subrayó que desde Sanidad ya habían remitido un escrito en agosto de 2025 a las empresas del sector para que avanzaran en la firma del nuevo convenio colectivo. Ante la falta de consenso, añadió, han prorrogado el contrato vigente, “una decisión basada en la seguridad jurídica y en la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores”.

El diputado de Nueva Canarias - Bloque Canarista Yoné Carballo, que fue quién preguntó a la responsable por la licitación del concurso, sostuvo que fue "miserable" ver cómo los trabajadores batallaban por sus derechos "como una limosna, mientras la patronal asumía el rol de ser quien maneja el dinero de la Consejería". Al respecto, Monzón defendió que no se puede convocar "a lo loco" un concurso.

Toque de atención

La diputada del Común, Lola Padrón, insistió este miércoles en la necesidad de negociar un nuevo contrato de ambulancias que refleje las necesidades reales del servicio en todo Canarias y que incluya la participación activa de representantes del sector, que son quienes conocen de forma directa las dificultades y carencias del día a día del servicio.

La institución ha recibido varias quejas del personal de ambulancias, que trasladan la falta de información y transparencia sobre los protocolos de derivación de pacientes. Si bien existen directrices que responden a las llamadas de urgencia, no se conocen públicamente los criterios que se aplican para decidir las derivaciones, ni cómo se determina si un paciente es trasladado a hospitales comarcales, hospitales del norte o del sur de las islas, centros concertados o a los hospitales de referencia de máximo nivel.

Colapso de las urgencias

En el ejercicio de sus funciones de supervisión de la actividad de las administraciones públicas y de defensa de los derechos de la ciudadanía, Padrón solicitó, en varias ocasiones, conocer estos criterios, pero nunca obtuvo respuesta. Por ello, no ha podido evaluar si el sistema de derivación es adecuado, equilibrado y coherente con la red sanitaria del Archipiélago. Esta falta de claridad dificulta, además, el análisis de las causas que contribuyen al colapso de los servicios de urgencias, especialmente en hospitales de referencia como el Universitario de Canarias (HUC).

Noticias relacionadas

Descanso del personal

En esta línea, la diputada del Común señaló que las bases, recintos y puntos de estacionamiento de las ambulancias deben reunir condiciones mínimas que garanticen el descanso del personal y el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. "Se trata de un servicio esencial que atiende a personas en situaciones críticas, por lo que las condiciones del personal tienen un impacto directo en la seguridad de los pacientes", detalló.