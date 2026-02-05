Canarias en los archivos de Epstein: la palmera, las «doce islas» y el misterio de Robert Maxwell

Una palmera canaria de buen tamaño para embellecer un jardín valía en Estados Unidos en el año 2015 entre 5.000 y 7.750 dólares y era –y sigue siendo– una de las plantas más apreciadas en ese país para uso ornamental. A Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que se suicidó en agosto de 2019 tras ser acusado de abusos sexuales a menores, le gustaban las Phoenix canariensis para su mansión de Miami. Aparece en las 62 menciones a Canarias de los archivos del pederasta.

Ninguna de las citas sobre las Islas de los más de cinco millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU está relacionada con la red de abusos sexuales que tejieron Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por estos hechos. Pero este batiburrillo de correos electrónicos, wasaps, recortes de prensa e informes sí muestra la posición de Canarias como punto estratégico mundial, el prestigio de su oferta turística de lujo, el gran impacto mediático que han tenido algunos episodios rodeados de misterio y su gran riqueza botánica.

Las Islas no podían pasar desapercibidas para un inversor de éxito y multimillonario con una visión tan global y con tantos vínculos con el poder político, económico y científico planetario. De ahí que este puzzle canario de los papeles de Epstein esté formado por planes de vuelo en jet privado con opción de parada en Tenerife, un listado de cables submarinos en el que aparece el que une Lanzarote y Fuerteventura, publicidad sobre un viaje de lujo al Archipiélago, escalas aéreas de conocidos del depredador sexual o correos sobre la compra de palmeras canarias.

El depredador sexual Jeffrey Epstein.

De entre todas las alusiones, la más novelera tiene que ver con una de las muertes más famosas de celebridades en la historia de Canarias. La madrugada del 5 de noviembre de 1991, el cadáver del magnate de la prensa británica Robert Maxwell y padre de la pareja y socia de Epstein, aparece flotando en el mar frente a la costa de Gran Canaria cerca de su yate, que precisamente lleva el nombre de la hija: Lady Ghislaine. Aún hoy sigue siendo una incógnita por qué murió uno de los empresarios más poderosos de entonces y si detrás estuvo el servicio secreto de alguna potencia.

En el archivo canario del pederasta neoyorquino aparecen artículos sobre este suceso de periódicos y agencias como el Mirror británico, propiedad del propio Maxwell, o Associated Press. «Un fiscal español declaró que los resultados iniciales de la autopsia no mostraron indicios de violencia en la muerte del multimillonario editor Robert Maxwell», se lee en uno de los recortes, que añade: «Los indicios preliminares indican que no hubo actividad criminal». «El fiscal declaró que la muerte del magnate de 68 años podría haber sido causada por un infarto», concluye una de las informaciones, que detalla que el cadáver apareció desnudo.

Las Islas también estuvieron en las rutas de la flota aérea de Epstein entre Oriente Medio, Europa y los centros de poder de Estados Unidos. Un intercambio de correos de Epstein con el piloto Larry Visoski (8 de noviembre de 2016) revela que la autonomía de los aviones de la Boeing Business Jet (BBJ), una compañía de aeronaves de lujo, obligaba a hacer escalas. Tenerife emerge como la opción logística preferida por el «principal» (Epstein) frente a alternativas como Shannon o París para las rutas desde Riyadh al hemisferio occidental.

Epstein tuvo incluso la posibilidad de visitar las Islas. De hecho, la comunidad de viajes exclusivos Asmallworld (ASW) le envió una promoción turística de Canarias. En ese momento, en octubre de 2011, ASW había lanzado la campaña Canary Islands on two wheels (Islas Canarias sobre dos ruedas).

El texto que recibió el pederasta asegura sobre las «doce islas» que «han sido populares entre los turistas por sus hermosas playas, su clima cálido y soleado, su parque nacional y el tercer volcán más grande del mundo, pero solo recientemente sus tranquilas carreteras se han convertido en un destino ciclista de moda». Quizás en 2011 las carreteras canarias eran más tranquilas que ahora, pero lo que es seguro es que ni son 12 islas ni hay un solo parque nacional, sino cuatro. Sí acierta en que Canarias acoge el tercer volcán más alto del mundo, el Teide, aunque no lo cita.

En los documentos también hay una conversación de wasap del 5 de abril de 2019, cuando la justicia ya estaba a punto de caer por segunda vez sobre el pederasta, en la que Epstein conversa con una mujer cuya identidad se oculta con un borrón negro. No hay ningún comentario que vaya más allá de la aparente confianza entre ambos. Epstein le pregunta si ha ido a Tenerife y la mujer le responde de forma críptica: «Gracias por preguntar. Decidí no ir a Tenerife, pero no quiero hablar de ello ahora». Y pasan a charlar de hábitos saludables, de dietas y de organizar una videollamada.

La integración de las Islas en los circuitos de la élite global las puso en el mapa de los inversores. Es otro de los aspectos que se refleja en este archivo. Atrayeron de hecho a Epstein al menos por la modernización de la red eléctrica y de comunicaciones. En un larguísimo listado de cables submarinos se nombra el proyecto de Prysmian Group, proveedor de Endesa, que unió las redes de Lanzarote y Fuerteventura.

Queda claro que las iniciativas relacionadas con las telecomunicaciones y otros avances científicos ocupaban un lugar prioritario en la cartera de intereses de Epstein. De ahí que conociera a tantos investigadores como Lawrence Krauss, astrónomo estadounidense de gran prestigio. El 21 de marzo de 2019, Krauss escribió a Epstein por wasap: «¿Cómo estás? Vamos camino a Tenerife». Siete días después, dio una conferencia en Santa Cruz en el foro Enciende la Tierra. Solo un año antes, Lawrence Krauss fue destituido como director del proyecto Orígenes de la Universidad Estatal de Arizona por acoso sexual.

Menciones del Archipiélago en los papeles del pederasta

