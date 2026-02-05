Canarias declara la alerta por fenómenos costeros ante un fuerte temporal marítimo

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros a partir de las 15:00 horas de este jueves 5 de febrero, ante la previsión de un temporal marítimo que afectará a todo el archipiélago. La decisión se enmarca en la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), atendiendo a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes de observación marítima.

El aviso afecta especialmente a las zonas costeras más expuestas al oleaje del norte y del oeste, con una previsión de mar combinada del noroeste y olas de entre 4 y 5 metros. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, evitar conductas de riesgo y seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes graves.

¿Qué zonas están más expuestas al temporal?

Aunque la alerta se extiende a todo el archipiélago, no todas las costas presentan el mismo nivel de riesgo. Las zonas menos expuestas al oleaje, según la previsión, se sitúan en:

El Hierro (orientación este)

(orientación este) Tenerife (costas este)

(costas este) Lanzarote y Fuerteventura (zonas este)

(zonas este) Sureste de La Palma

En estas áreas se prevé un oleaje menos significativo, aunque igualmente se recomienda precaución.

Estos coeficientes se relacionan con el descenso y ascenso extremos del nivel del mar durante las bajamares y pleamares, aumentando el peligro en zonas de costa.

Horarios críticos de mareas

Jueves 5 de febrero : pleamar entre las 15:25 y 15:55 h

: pleamar entre las 15:25 y 15:55 h Viernes 6 : bajamar entre 03:30 y 04:10 h, pleamar entre 15:55 y 16:30 h

: bajamar entre 03:30 y 04:10 h, pleamar entre 15:55 y 16:30 h Sábado 7: bajamar entre 04:10 y 04:45 h, pleamar entre 16:30 y 17:05 h

Durante estos períodos, el riesgo de golpe de mar y arrastre se intensifica.

Recomendaciones de seguridad del Gobierno de Canarias

El Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de evitar situaciones de riesgo innecesarias, con un llamamiento claro a la responsabilidad ciudadana. Entre las principales recomendaciones destacan: