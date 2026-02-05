Canarias declara la alerta por fenómenos costeros ante un fuerte temporal marítimo
El Gobierno activa el PEFMA tras la previsión de oleaje del noroeste con olas de hasta 5 metros y pide a la población extremar precauciones en las zonas expuestas
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros a partir de las 15:00 horas de este jueves 5 de febrero, ante la previsión de un temporal marítimo que afectará a todo el archipiélago. La decisión se enmarca en la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), atendiendo a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes de observación marítima.
El aviso afecta especialmente a las zonas costeras más expuestas al oleaje del norte y del oeste, con una previsión de mar combinada del noroeste y olas de entre 4 y 5 metros. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, evitar conductas de riesgo y seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes graves.
¿Qué zonas están más expuestas al temporal?
Aunque la alerta se extiende a todo el archipiélago, no todas las costas presentan el mismo nivel de riesgo. Las zonas menos expuestas al oleaje, según la previsión, se sitúan en:
- El Hierro (orientación este)
- Tenerife (costas este)
- Lanzarote y Fuerteventura (zonas este)
- Sureste de La Palma
En estas áreas se prevé un oleaje menos significativo, aunque igualmente se recomienda precaución.
Estos coeficientes se relacionan con el descenso y ascenso extremos del nivel del mar durante las bajamares y pleamares, aumentando el peligro en zonas de costa.
Horarios críticos de mareas
- Jueves 5 de febrero: pleamar entre las 15:25 y 15:55 h
- Viernes 6: bajamar entre 03:30 y 04:10 h, pleamar entre 15:55 y 16:30 h
- Sábado 7: bajamar entre 04:10 y 04:45 h, pleamar entre 16:30 y 17:05 h
Durante estos períodos, el riesgo de golpe de mar y arrastre se intensifica.
Recomendaciones de seguridad del Gobierno de Canarias
El Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de evitar situaciones de riesgo innecesarias, con un llamamiento claro a la responsabilidad ciudadana. Entre las principales recomendaciones destacan:
- No acercarse a muelles, escolleras ni zonas cercanas al mar donde rompen las olas.
- Evitar el baño en playas sin vigilancia o con fuerte resaca.
- No practicar deportes náuticos ni pescar en zonas expuestas.
- No acceder a playas apartadas o poco conocidas, donde pueden formarse remolinos locales.
- No tratar de grabar vídeos o sacar fotos en zonas peligrosas, aunque el mar aparente calma momentánea.
