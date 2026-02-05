Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias declara la alerta por fenómenos costeros ante un fuerte temporal marítimo

El Gobierno activa el PEFMA tras la previsión de oleaje del noroeste con olas de hasta 5 metros y pide a la población extremar precauciones en las zonas expuestas

Previsión del tiempo en Canarias (del 2 al 8 de febrero)

Previsión del tiempo en Canarias (del 2 al 8 de febrero)

Bruno Betancor

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros a partir de las 15:00 horas de este jueves 5 de febrero, ante la previsión de un temporal marítimo que afectará a todo el archipiélago. La decisión se enmarca en la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), atendiendo a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes de observación marítima.

El aviso afecta especialmente a las zonas costeras más expuestas al oleaje del norte y del oeste, con una previsión de mar combinada del noroeste y olas de entre 4 y 5 metros. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, evitar conductas de riesgo y seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes graves.

¿Qué zonas están más expuestas al temporal?

Aunque la alerta se extiende a todo el archipiélago, no todas las costas presentan el mismo nivel de riesgo. Las zonas menos expuestas al oleaje, según la previsión, se sitúan en:

  • El Hierro (orientación este)
  • Tenerife (costas este)
  • Lanzarote y Fuerteventura (zonas este)
  • Sureste de La Palma

En estas áreas se prevé un oleaje menos significativo, aunque igualmente se recomienda precaución.

Estos coeficientes se relacionan con el descenso y ascenso extremos del nivel del mar durante las bajamares y pleamares, aumentando el peligro en zonas de costa.

Horarios críticos de mareas

  • Jueves 5 de febrero: pleamar entre las 15:25 y 15:55 h
  • Viernes 6: bajamar entre 03:30 y 04:10 h, pleamar entre 15:55 y 16:30 h
  • Sábado 7: bajamar entre 04:10 y 04:45 h, pleamar entre 16:30 y 17:05 h

Durante estos períodos, el riesgo de golpe de mar y arrastre se intensifica.

Recomendaciones de seguridad del Gobierno de Canarias

El Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de evitar situaciones de riesgo innecesarias, con un llamamiento claro a la responsabilidad ciudadana. Entre las principales recomendaciones destacan:

  • No acercarse a muelles, escolleras ni zonas cercanas al mar donde rompen las olas.
  • Evitar el baño en playas sin vigilancia o con fuerte resaca.
  • No practicar deportes náuticos ni pescar en zonas expuestas.
  • No acceder a playas apartadas o poco conocidas, donde pueden formarse remolinos locales.
  • No tratar de grabar vídeos o sacar fotos en zonas peligrosas, aunque el mar aparente calma momentánea.

La aceleradora canaria Gravitad lanza una convocatoria para emprendedores tecnológicos dotada con 300.000 euros

Los accidentes laborales en Canarias: cada vez menos pero más graves

El tiempo de la Aemet para el viernes en Canarias: viento fuerte, frío y alerta por oleaje

Aluvión de consultas en los consulados de Canarias por la regularización extraordinaria de personas migrantes

Canarias declara la alerta por fenómenos costeros ante un fuerte temporal marítimo

Canarias aplicará precios estatales si la negociación de las ambulancias se demora: "Le haríamos daño a los trabajadores"

Tirón de orejas a los cabildos: es "inconstitucional" fijar sus propios sueldos

Miguel Ángel Ponce, Director Gerente del Hospital Dr Negrín: «La enfermedad crónica es el reto de la sanidad canaria»

