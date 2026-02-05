Canarias produjo 374 millones de kilos de plátano en 2025, la segunda cifra más baja en 25 años

Los productores de plátano de Canarias cosecharon el año pasado 374,6 millones de kilos de esta fruta, un 12% menos que en 2024, lo que supone la segunda cantidad más baja en 25 años, según datos publicados este jueves por Asprocan, la asociación mayoritaria en el sector.

Asprocan defiende que el consumidor español peninsular sigue prefiriendo el plátano canario a la banana importada de terceros países, pero reconoce que, por su menor producción de 2025, no pudo frenar el crecimiento de las importaciones de plátano. De hecho, detalla que las importaciones de banana subieron en España el año pasado un 4,62 %, de 285 a 322 millones de kilos. Asprocan remarca que la categoría de 'plátano + banana' ha sido "con diferencia la de mayor crecimiento entre las frutas no estacionales en los últimos 20 años en España".

"Una tendencia en gran parte posible gracias a la labor de continua promoción de los productores canarios y al mayor volumen ofertado por Canarias, que ha pasado de una media de 375 millones de kilos de producción en la primera década de los 2000, a los 400 millones a partir de la segunda década", apunta. Por ese motivo, explica, en los años en los que el plátano se ve afectado por una menor producción, como ha ocurrió en 2025, la categoría 'plátano + banana' se resiente y no crece en volumen.

El consumo de plátano

El consumo conjunto de plátano y banana en España alcanzó los 628,5 millones de kilos en 2025, apenas un 1,3% más que el año anterior, mientras que el valor de mercado aumentó un 20,2 %. En paralelo, el consumo per cápita estimado se situó en 13,12 kilos, muy similar al año anterior (13,03).

Asprocan asegura que "la menor producción y continuidad en la alta preferencia de los hogares españoles, que siguen reconociendo una mayor calidad en la producción nacional, dio lugar a una compensación del menor volumen con una revalorización en origen".

El precio medio en verde (precio que perciben las organizaciones de productores canarios) permitió generar más de 468 millones de euros para las islas como resultado directo de la actividad comercial de exportación del Plátano de Canarias, cifra que refleja el peso de este cultivo en la economía del archipiélago.

En cuanto al precio medio en los puntos de venta, el plátano de Canarias se situó en 2025 en los 2,80 euros por kilo, con un diferencial entre el precio de exportación y el precio medio de venta al consumidor por encima del 100%.

"A pesar de ello, y en comparación con el precio/kilo del resto de la sección de frutas, el plátano de Canarias continúa siendo una de las opciones más económicas de los lineales, sobre todo, si la comparamos con el resto de frutas de origen nacional o europeo", subraya Asprocan.