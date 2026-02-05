La estafa que suplanta a la Agencia Tributaria y está engañando a miles de contribuyentes: la Guardia Civil alerta a los canarios
Los ciudadanos deben seguir la pautas que facilita el INCIBE
La Guardia Civil ha alertado a la ciudadanía a través de sus redes sociales sobre una nueva estafa que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria mediante correos electrónicos falsos. Tanto las autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se han encargado de poner el foco en las campañas de `phishing´ que están llevando a cabo los ciberdelincuentes.
Cómo funciona el fraude
El `phishing´ es un tipo de ataque informático que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o webs fraudulentas para engañar a los ciudadanos e intentar conseguir los datos confidenciales.
Según explican los organismos, los ciberdelincuentes están enviando correos electrónicos simulando ser oficiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En ellos, informan sobre una supuesta reclamación realizada por la AEAT acompañada de un enlace para acceder al contenido.
"El objetivo es engañar a las víctimas para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ)", explican desde INCIBE.
Señales que deben alertar al usuario
El mensaje es bastante realista, ya que utiliza un asunto similar a las comunicaciones oficiales como "Aviso puesta a disposición de nueva notificación electrónica REF-31924326". Además, tanto el diseño como la redacción esta elaborados correctamente, algo que dificulta a la víctima sospechar del fraude.
Tras el aviso de las autoridades, los usuarios deben recordar que la Agencia Tributaria nunca solicita credenciales personales a través de enlaces enviados por correo electrónico y aconsejan revisa siempre el remitente al que pertenece el dominio oficial. Ante cualquier duda, nunca pinche en el enlace y utilice siempre los canales oficiales para informarse.
Cómo evitar la estafa
El INCIBE recomienda a las víctimas que no hayan accedido al enlace fraudulento que acompaña al mensaje, que lo reenvíe a su buzón de indecencias. Sin embargo, quienes hayan accedido deben seguir una serie de pautas:
- Reunir todas las evidencias sobre el fraude, como capturas de pantalla, enlaces fraudulentos o menajes.
- Cambiar las contraseñas de acceso. Recuerda que lo más seguro es utilizar contraseñas diferentes para cada sitio web.
- Denunciar antes las autoridades presentando las pruebas recopiladas.
