Encuesta de Condiciones de Vida
La mitad de la población canaria no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto
Tres de cada diez canarios siguen en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que mantiene al Archipiélago entre las comunidades con peores indicadores sociales del país
Canarias vuelve a situarse a la cabeza de las comunidades con peores indicadores sociales del país. Tres de cada diez personas en el Archipiélago se encontraban en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social, el mismo porcentaje que en 2024 y muy por encima de la media estatal. Además, casi la mitad de la población canaria (49,8%) no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto, uno de los indicadores que mejor refleja la fragilidad económica de los hogares, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A la cola en pobreza
La proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en Canarias en el 31,2%, el mismo porcentaje que en 2024. Este dato convierte al Archipiélago en la cuarta comunidad autónoma con peores registros, solo por detrás de Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y la Región de Murcia (32,5%), y por encima de la media estatal, que descendió hasta el 25,7%, el nivel más bajo desde que comenzó la serie en 2014.
En el extremo opuesto se situaron País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%), mientras que también quedaron por debajo de la media nacional Aragón, Cantabria, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla y León. Por encima del promedio estatal, además de Canarias, figuraron Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ceuta y Melilla cerraron la clasificación, con tasas del 40,8% y el 43,7%, respectivamente.
Sin mejora respecto a 2024
A diferencia de otras comunidades, Canarias no registró variación en este indicador respecto al año anterior. Mientras regiones como Cantabria, Extremadura, Aragón, Navarra, Madrid o Baleares lograron reducir sus tasas de riesgo social, el Archipiélago se mantuvo estancado.
Concretamente, un 22,9% de la población en las islas está en riesgo de pobreza, el 9,3% presenta carencial material y social severa, el 11,6% tiene baja intensidad en el empleo y el 11,5% confiesa que tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Por el contrario, empeoraron Galicia, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León y Murcia.
Esta parálisis de las Islas se produce en un contexto nacional de mejora generalizada, impulsada por el crecimiento de los ingresos medios y una reducción del número de personas que declaran llegar a final de mes con dificultad.
Gastos imprevistos
Uno de los datos más significativos del informe es la escasa capacidad de resistencia económica de los hogares canarios. El 49,8% no puede asumir un gasto imprevisto, un problema que solo se repite con intensidad similar en Murcia. En contraste, esta situación afecta a poco más del 22% de los hogares en País Vasco y Navarra.
La encuesta refleja también que una parte importante de la población no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, una limitación especialmente acusada en comunidades como Andalucía y Murcia.
Ingresos al alza, desigualdad persistente
A nivel estatal, la encuesta constata una mejora de los ingresos. En 2024, los ingresos medios por persona alcanzaron los 15.620 euros, un 5,5% más que el año anterior, mientras que la renta neta media por hogar subió hasta los 38.994 euros, casi 2.000 euros más que en 2023 y el valor más alto de la serie.
Pese a esta evolución positiva, los datos evidencian que la mejora de las rentas no se traduce de forma homogénea en todas las comunidades. En Canarias, la persistencia de elevados niveles de vulnerabilidad social y la falta de capacidad para afrontar gastos básicos o imprevistos mantienen al Archipiélago entre los territorios con mayores dificultades estructurales del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias
- La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros