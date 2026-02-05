Miguel Ángel Ponce, Director Gerente del Hospital Dr Negrín: «La enfermedad crónica es el reto de la sanidad canaria»

¿Qué supone para Canarias la incorporación del centro de terapias avanzadas anexo al Hospital Doctor Negrín?

Es una clarísima mejora en todo lo que tiene que ver con la terapia oncológica. Esta estructura, situada en el Hospital Doctor Negrín, creo que será para toda Canarias un centro de referencia en terapias oncológicas complejas y en todo lo que tiene que ver con la optimización del manejo del paciente con cáncer.

Contará con protonterapia, el primer hospital público en España en implantarla.

Es un dispositivo de radioterapia de alta precisión que no está basada en fotones, como la radioterapia convencional, sino en protones. Es una radioterapia que genera una menor toxicidad a la hora de administrarla y, por tanto, un mejor perfil de seguridad para los pacientes. Específicamente, por este mejor perfil de seguridad y por esa precisión en el tratamiento, es muy útil en el caso de los tumores pediátricos, es decir, casos de tumores en niños. En el caso de los tumores del sistema nervioso central: un tipo de tumores cerebrales donde dañar el tejido perilesional puede ser peligroso, con lo cual son muy importantes estos factores, así como en tumores de cabeza, cuello y base del cráneo. Por lo tanto, es una terapia que hasta ahora no teníamos, que nos hacía desplazar a los pacientes a la península, pero gracias a la Fundación Amador Ortega, que va a hacer una compra de 11 equipos para toda España, podremos disfrutar de uno de ellos en Gran Canaria para dar servicio a todos los pacientes del Hospital Doctor Negrín.

Además, también dispondrá de un ciclotrón.

Exacto. Al mismo tiempo, aprovechando esta infraestructura especial, un búnker de máxima seguridad biológica, aprovechamos también para satisfacer otra de las grandes demandas que tenemos los canarios, como es el ciclotrón. Se instalará uno en cada provincia, ubicados en Tenerife y Gran Canaria, lo que nos va a permitir dar una máxima garantía en cuanto a que, si alguno de los dos dispositivos falla, van a haber dos para que la producción de radiofármacos sea en Canarias y no dependamos de la Península, como estamos dependiendo hasta ahora: de que lleguen los vuelos, de que se retrasen, la pérdida de efectividad generada en los tiempos de transporte, entre otros. En definitiva, el Archipiélago va a disponer de la máxima cobertura posible en todo lo que rodea al paciente oncológico y, concretamente en el Doctor Negrín, vamos a disponer de las terapias más avanzadas junto con las que ya estaban, como la oncología, la quimioterapia o la inmunoterapia.

Hablamos de algo pionero.

Efectivamente, la protonterapia es pionera en la sanidad pública de todo el país. Gracias a la generosidad de la Fundación Amancio Ortega, llegamos a un acuerdo en el que ellos comprarían el equipo y la comunidad autónoma construiría el edificio para albergarla, algo único en toda España: albergar en la misma edificación el equipo de protonterapia junto con un ciclotrón. Por esto le dimos el nombre de terapias avanzadas. Son terapias oncológicas complejas que nos van a permitir tener una capacidad de referencia regional que esté alineada con los estándares nacionales en cuanto a lo que se refiere a la asistencia del paciente oncológico. De igual manera, tampoco debemos olvidamos que nos va a posibilitar impulsar la investigación transnacional de innovación biomédica, pues estos dispositivos abren la puerta a realizar estudios y llevar a cabo ensayos clínicos, algo fundamental en oncología.

¿Cómo asumirá el hospital la necesidad de personal cualificado para estas instalaciones?

En los dos años que se prevé que tardará en construirse iremos formando a nuestro personal, un proceso que, realmente, ya llevamos tiempo realizando incluso a nivel europeo. El centro va asociado a un laboratorio de radioquímica, por lo que también se tiene que buscar personal que lleve todo ello. El edificio también va a albergar espacios para los técnicos de mantenimiento, algo que también es muy importante, pues las labores de puesta a punto de estos equipos son muy complejas. Pero, en ese sentido, ya hemos comenzado la labor paralela de ir preparando a ese personal, que requiere de una formación muy especializada.

¿Hay suficiente inversión en Sanidad?

No creo que sea una cuestión de que no se invierta en Sanidad. Sólo hay que mirar el dato de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma, donde el 40% del total, aproximadamente, se destina a Sanidad. Evidentemente, pueden haber instituciones privadas como la Fundación Amancio Ortega que siempre suman, y nos ayudan muchísimo para poder dedicar los recursos que tenemos a otras cuestiones. No hay que irse más lejos que esta legislatura, donde hemos tenido un aumento del presupuesto en materia sanitaria de 800 millones de euros más. La cuestión está en que todo el material e infraestructura tiene costes muy elevados: acabamos de adquirir una resonancia magnética que vale 2 o 3 millones de euros, o este mismo edificio, que cuesta 30 millones. Los fármacos, por ejemplo, también son muy caros: el Negrín es referencia en tratar a pacientes de terapia CAR-T, atender a cada uno cuesta unos 400.000 euros y atendemos unos 20 o 30 al año. El esfuerzo que hace la sanidad pública es impresionante, pero, evidentemente, toda ayuda es bienvenida.

¿Cómo valora la actividad investigadora canaria?

Canarias tiene, en este ámbito, firma propia. Actualmente se está trabajando en la creación del Instituto de Investigación de Canarias, con acreditación por parte del Instituto de Salud Carlos III, precisamente para potenciar que este ámbito siga avanzando, con iniciativas como la creación de una unidad de ensayos clínicos que inauguraremos, probablemente, el próximo mes. En el área oncohematológica hay bastantes avances: en el Doctor Negrín tenemos estudios de fase uno en esta materia y, además, somos referencia en el transplante de médula ósea, la terapia CAR-T, entre otros. La actividad investigadora se está desarrollando y está creciendo mucho en Canarias. Tenemos que proteger a nuestros investigadores para retener el talento, y para ello, tenemos que permitir que nuestros compañeros del sector hospitalario tengan medios para ejercer la labor investigadora.

¿Cuál es el reto de la Sanidad canaria?

La cronicidad. La población está más envejecida, y esto deriva en patologías crónicas que tienen que ser manejados en estructuras sanitarias o sociosanitarias pensadas para manejar a los pacientes mayores. Como no tenemos esa infraestructura, se les trata dentro de las hospitales y esto genera una merma en cuánto a la accesibilidad al sistema de las listas de espera. Ya salimos del vagón de la cola en las listas de espera quirúrgicas, pero ahora debemos invertir en estructuras para el manejo de nuestros mayores. Desde el Negrín vamos a crear unas urgencias geriátricas para el manejo de personas muy mayores, dado que el manejo de estas personas es diferente al del paciente agudo, al tener unas particularidades muy concretas. Es lo que tiene tener una buena Sanidad: que nos permite vivir más, pero genera más patologías crónicas. Es por esto que especialidades como Rehabilitación o Traumatología están a la cabeza en las listas de espera. Contar con más estructuras de apoyo para rehabilitación o fisioterapia, por ejemplo, aliviarían una gran carga a los centros hospitalarios.

La actualidad está marcada por las huelgas de médicos en el marco de los Estatutos Marco.

Estoy súper preocupado. Ya tuvimos la primera huelga en medio de la llegada de la gripe en diciembre que, además, se juntó con las vacaciones del personal. Su impacto fue tremendo en la asistencia a nuestros hospitales. En esa ocasión, hablábamos del dato de que un 40% de los profesionales fueron a la huelga: hay mucha sensibilidad entre compañeros y esto tendrá un gran impacto negativo en los ciudadanos. Ojalá se pudiera evitar, pero yo lo que veo por parte de la Ministra de Sanidad no lo entiendo, debido a que ella sabe perfectamente lo que es la guardia médica: el estar 24 horas seguidas trabajando, que todas esas horas extra no computen a nivel laboral en ningún sitio... No tiene sentido que no incluya en la firma al sindicato profesional de médicos. De verdad, espero que haya cordura antes del día 16 de febrero, pues la huelga se puede evitar.