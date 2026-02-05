El tiempo de la Aemet para el viernes en Canarias: viento fuerte, frío y alerta por oleaje

El viento soplará fuerte e incluso muy fuerte a ratos localmente en Canarias este viernes, cuando se prevén nubes y lloviznas a primeras horas que dejarán paso luego a cielos despejados o casi y bajadas de temperaturas que podrán notarse más en zonas de cumbre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima será de 22 grados y la mínima de 16 tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento se espera moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y hasta con rachas muy fuertes en determinadas latitudes, si bien girará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

En las aguas de Canarias se prevén vientos del oeste y fuerza 4 a 5 aunque tendiendo a variar y ser de noroeste o norte con el paso de las horas, acompañados de marejada o fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros y algunos aguaceros, informa Efe.

Alerta por oleaje para todas las islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este jueves la situación de alerta por fenómenos costeros en toda las islas, que comenzó a las 15:00 horas de este jueves, según ha informado en un comunicado.

En él detalla que habrá mala mar, con oleaje del noroeste y olas de cuatro y cinco metros, que afectará especialmente a las costas más expuestas del norte y del oeste.

Las menos expuestas son las de orientación este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como sureste de La Palma, que tendrán un oleaje menos significativo, señala la nota.

Así mismo, indica que los horarios de las pleamares serán: de 15:25 horas a 15:55 horas este jueves; de 03:30 horas a 04:10 horas y 15:55 horas a 16:30 horas el viernes; y de 04:10 a 04:45 horas y 16:30 a 17:05 horas el sábado.

Ante esta situación de alerta, el Gobierno ha recomendado a la población no acercarse a los extremos de muelles o espigones ni sacar fotos o vídeos cerca de donde rompen las olas, así como tampoco bañarse en playas con bandera roja o en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que estén apartadas y no se conozcan, entre otros consejos

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Nuboso durante la madrugada con probables precipitaciones débiles. El resto del día, cielos despejados. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste con algún intervalo fuerte en zonas de interior, amainará y rolará a norte durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 21

FUERTEVENTURA

Nuboso durante la madrugada con probables precipitaciones débiles. El resto del día, cielos despejados. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste con algún intervalo fuerte en zonas de interior y en Jandía, amainará y rolará a norte durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 21

GRAN CANARIA

Durante la madrugada, nuboso en las vertientes norte y noroeste con probables precipitaciones débiles, con algún intervalo en la vertiente sur sin descartar lluvia débil y aislada. A lo largo de la mañana tenderán a cielos despejados. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TENERIFE

Durante la madrugada, nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones débiles, con algún intervalo en la vertiente sur sin descartar lluvia débil y aislada. A lo largo de la mañana tenderán a cielos despejados, con algún intervalo aislado en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde. En cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Durante la madrugada, nuboso en la vertiente norte sin descartar precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderá a cielos despejados. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

Durante la madrugada, nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones débiles, con algún intervalo en el resto de vertientes y sin descartar lluvia débil y aislada. A lo largo de la mañana tenderán a cielos despejados, con algún intervalo aislado en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noreste y oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 20

EL HIERRO

Durante la madrugada, intervalos en la vertiente norte sin descartar precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderá a cielos despejados. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noreste y suroeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 18