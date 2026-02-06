La Aemet alerta por viento intenso y mar alterada en Canarias: nubes y lloviznas a primera hora
El viento del noroeste soplará con fuerza, incluso muy fuerte en cumbres, antes de amainar por la tarde, con mar alterada y ambiente más fresco.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes una jornada marcada por el viento fuerte en Canarias, con rachas que podrán ser muy fuertes de forma local, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas. A primeras horas se esperan nubes y lloviznas débiles, que darán paso progresivamente a cielos despejados o poco nubosos a lo largo del día.
Las temperaturas tenderán a descender de forma ligera, un descenso que podrá notarse más en zonas de cumbre. En las capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se esperan valores similares, con máximas en torno a los 22 grados y mínimas de 16 grados. El viento soplará moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, aunque girará a norte y amainará durante la tarde.
En el estado del mar, se prevén vientos del oeste de fuerza 4 a 5, tendiendo a noroeste o norte con el paso de las horas. Habrá marejada o fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de entre 3 y 4 metros y posibilidad de algunos aguaceros, por lo que se recomienda precaución en el litoral y en actividades marítimas.
LANZAROTE — Nubosidad y viento al inicio del día
Durante la madrugada predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. A partir de la mañana tenderá a despejarse.Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán ligeramente.Viento moderado del noroeste, con algún intervalo fuerte en zonas de interior, rolando a norte y amainando por la tarde.
Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 21
FUERTEVENTURA — Viento y descenso térmico ligero
Nubosidad durante la madrugada con posibles lloviznas débiles, dando paso a cielos despejados el resto del día.Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y ligero descenso de las máximas.Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en zonas de interior y Jandía, rolando a norte por la tarde.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 21
GRAN CANARIA — Lluvias débiles al amanecer y viento intenso
Madrugada nubosa en las vertientes norte y noroeste, con probables precipitaciones débiles y algún intervalo nuboso en el sur. A lo largo de la mañana tenderá a despejarse. Temperaturas en ligero descenso, moderado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes oeste y este, rolando a norte y perdiendo intensidad por la tarde.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 22
TENERIFE — Rachas muy fuertes en cumbres
Nubosidad en la vertiente norte durante la madrugada, con posibles lluvias débiles, y algún intervalo en el sur. Durante la mañana, cielos más despejados, con intervalos aislados en el interior. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en la vertiente oeste y zonas altas; en cumbres centrales soplará fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22
LA GOMERA — Viento en zonas expuestas
Madrugada nubosa en la vertiente norte, sin descartar lloviznas débiles, y poco nuboso en el resto. Tendencia a cielos despejados durante la mañana. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes este y oeste y zonas altas, rolando a norte y amainando por la tarde.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22
LA PALMA — Posibles lluvias débiles y viento fuerte
Nubosidad durante la madrugada en la vertiente norte, con probables precipitaciones débiles y algún intervalo en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderá a despejarse, con intervalos aislados en el interior. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes noreste y oeste y zonas altas, rolando a norte y amainando por la tarde.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 / 20
EL HIERRO — Jornada ventosa con mejora progresiva
Intervalos nubosos en la vertiente norte durante la madrugada, con baja probabilidad de lluvias débiles, y poco nuboso en el resto. Cielos despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes noreste y suroeste y zonas altas, rolando a norte y amainando por la tarde.
Temperaturas (°C): Valverde 13 / 18
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias
- La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros