La Aemet alerta por viento intenso y mar alterada en Canarias: nubes y lloviznas a primera hora

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes una jornada marcada por el viento fuerte en Canarias, con rachas que podrán ser muy fuertes de forma local, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas. A primeras horas se esperan nubes y lloviznas débiles, que darán paso progresivamente a cielos despejados o poco nubosos a lo largo del día.

Las temperaturas tenderán a descender de forma ligera, un descenso que podrá notarse más en zonas de cumbre. En las capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se esperan valores similares, con máximas en torno a los 22 grados y mínimas de 16 grados. El viento soplará moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, aunque girará a norte y amainará durante la tarde.

En el estado del mar, se prevén vientos del oeste de fuerza 4 a 5, tendiendo a noroeste o norte con el paso de las horas. Habrá marejada o fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de entre 3 y 4 metros y posibilidad de algunos aguaceros, por lo que se recomienda precaución en el litoral y en actividades marítimas.

LANZAROTE — Nubosidad y viento al inicio del día

Durante la madrugada predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. A partir de la mañana tenderá a despejarse.Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán ligeramente.Viento moderado del noroeste, con algún intervalo fuerte en zonas de interior, rolando a norte y amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 21

FUERTEVENTURA — Viento y descenso térmico ligero

Nubosidad durante la madrugada con posibles lloviznas débiles, dando paso a cielos despejados el resto del día.Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y ligero descenso de las máximas.Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en zonas de interior y Jandía, rolando a norte por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 21

GRAN CANARIA — Lluvias débiles al amanecer y viento intenso

Madrugada nubosa en las vertientes norte y noroeste, con probables precipitaciones débiles y algún intervalo nuboso en el sur. A lo largo de la mañana tenderá a despejarse. Temperaturas en ligero descenso, moderado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes oeste y este, rolando a norte y perdiendo intensidad por la tarde.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 22

TENERIFE — Rachas muy fuertes en cumbres

Nubosidad en la vertiente norte durante la madrugada, con posibles lluvias débiles, y algún intervalo en el sur. Durante la mañana, cielos más despejados, con intervalos aislados en el interior. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en la vertiente oeste y zonas altas; en cumbres centrales soplará fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22

LA GOMERA — Viento en zonas expuestas

Madrugada nubosa en la vertiente norte, sin descartar lloviznas débiles, y poco nuboso en el resto. Tendencia a cielos despejados durante la mañana. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes este y oeste y zonas altas, rolando a norte y amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22

LA PALMA — Posibles lluvias débiles y viento fuerte

Nubosidad durante la madrugada en la vertiente norte, con probables precipitaciones débiles y algún intervalo en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderá a despejarse, con intervalos aislados en el interior. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes noreste y oeste y zonas altas, rolando a norte y amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 / 20

EL HIERRO — Jornada ventosa con mejora progresiva

Intervalos nubosos en la vertiente norte durante la madrugada, con baja probabilidad de lluvias débiles, y poco nuboso en el resto. Cielos despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes en vertientes noreste y suroeste y zonas altas, rolando a norte y amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 18