La Aemet anuncia cielos casi despejados y olas de hasta cinco metros para este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas con algún ligero descenso, más acusado en Lanzarote y Fuerteventura, y viento flojo de dirección variable.

Predominará el viento del noroeste durante la tarde, que será moderado en medianías y zonas altas.

En cuanto al estado de la mar, habrá viento del norte o nordeste y en Tenerife norte o noroeste, fuerza 4 o 5 y localmente 6, si bien irá amainando y tenderá a variable de 1 a 3 en la madrugada, por lo que habrá marejada o fuerte marejada y marejadilla.

Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 4 y 5 metros de altura, que disminuirán a 3 o 4 metros, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas en ligero descenso, más acusado en el interior. Viento flojo de dirección variable con predominio del noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 13 21

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable con predominio del noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 14 21

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas por la noche. Temperatura en ligero descenso en la vertiente sur. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 15 21

TENERIFE

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas por la noche. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso. Viento flojo de dirección variable con predominio de las brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 22

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas del norte por la noche. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 15 22

LA PALMA

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas del norte por la noche. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas con algún ligero descenso en zonas de interior. Viento flojo de dirección variable con predominio del noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 13 21

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 18