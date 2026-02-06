Comienzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Canarias

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha formado un comité organizador para coordinar los preparativos si se confirma el viaje del papa León XIV a España, según ha informado este organismo, que este fin de semana lanzará una página web oficial con toda la información disponible sobre la visita.

Este grupo "estará coordinado con los equipos de las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Nivariense. Estos equipos de preparación trabajan en la previsión de que se confirme el viaje del Papa a España", asegura el comunicado.

El viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año aún no tiene una fecha cerrada y, aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que fuese en junio, no se descarta que sea en octubre.

Las paradas de la visita serían Madrid, Barcelona y Canarias, aunque la Santa Sede no confirma los viajes del pontífice hasta dos meses antes. La Diócesis de Canarias ha señalado en varias ocasiones que el papa quiere agradecer al archipiélago su actitud ante el drama humanitario de la migración, con lo que retomaría el compromiso que manifestó su predecesor, Francisco.

Mientras, los preparativos avanzan y este viernes "ha tenido lugar una primera toma de contacto de las personas que trabajan en los diferentes grupos y comisiones organizadas, con la presencia del presidente de la CEE, Luis Argüello, y de los obispos de las diócesis implicadas en la visita: José Cobo, arzobispo de Madrid; Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona; José Manzuelos, obispo de Canarias, y Eloy Alberto Santiago, obispo de Tenerife, así como el nuncio en España, Piero Pioppo.

El comité organizador, integrado por once personas, está encabezado por Luis Argüello y por Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE. Además, coloca al periodista Yago de la Cierva como coordinador general y a Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, como su adjunto.

La web que se lanzará este fin de semana sobre la visita incluye un apartado con "preguntas más frecuentes", los motivos del viaje, información sobre el pontífice, datos sobre la Iglesia en España o qué hacer si se quiere colaborar en este acontecimiento.

Noticias relacionadas

Para ello, tendrá un capítulo con información para aquellas personas dispuestas a "participar en los trabajos para esta visita, ya sea como voluntario, empresa o con un donativo", explica la CEE.