La DGT defiende la baliza V-16 como medida clave para salvar vidas en las carreteras: ¿es obligatoria llevarla en las motos?

El Ministerio del Interior ha vuelto a poner el foco en la seguridad vial y en la protección de los usuarios más vulnerables de las carreteras. Durante la inauguración de la jornada Peatones y seguridad vial, el ministro Fernando Grande-Marlaska defendió la obligatoriedad de la baliza V16 como una herramienta fundamental para reducir riesgos en caso de accidente o avería.

Según destacó el ministro, “una sola vida protegida es razón más que suficiente” para implantar este dispositivo luminoso conectado, que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia.

El encuentro fue organizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de reforzar una cultura de movilidad segura y sostenible, situando a las personas —y especialmente a los peatones— en el centro de las políticas públicas.

Un enfoque centrado en los usuarios vulnerables

La jornada sirvió para subrayar la necesidad de adoptar medidas que reduzcan los atropellos y siniestros, especialmente en entornos urbanos e interurbanos. En este contexto, la baliza V-16 se presenta como un elemento que mejora la visibilidad y evita que los conductores tengan que caminar por la calzada, disminuyendo situaciones de alto riesgo.

La señalización de vehículos averiados o accidentados en carretera está a punto de vivir uno de los mayores cambios de las últimas décadas. A partir del 1 de enero de 2026, los clásicos triángulos de preseñalización de peligro dejaron de ser el sistema legalmente reconocido en España, dando paso de forma definitiva al dispositivo luminoso V-16 conectado.

Este cambio normativo, impulsado por la DGT, responde a un objetivo claro: mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropellos en situaciones de emergencia. En Canarias, donde la red viaria combina autopistas, carreteras convencionales y tramos con orografía compleja, la correcta señalización de una avería o accidente resulta especialmente relevante.

En este artículo explicamos qué es el dispositivo V16, cómo funciona, quiénes están obligados a llevarlo, qué ocurre con los triángulos, cómo se garantiza la privacidad y qué dice la normativa vigente, según la información de la DGT.

¿Qué es el dispositivo V-16 y para qué sirve?

El dispositivo V-16 es una baliza luminosa de color amarillo, diseñada para señalizar un vehículo inmovilizado en la vía por avería o accidente sin que el conductor tenga que abandonar el habitáculo para colocar elementos de señalización a distancia.

A diferencia de los triángulos tradicionales, el V16 se coloca directamente sobre el vehículo, preferentemente en el punto más alto posible, y emite una luz intermitente visible en 360 grados, lo que mejora notablemente su detección por otros conductores.

El dispositivo V-16 conectado es obligatorio desde el 1 de enero de 2026 y sustituye a los triángulos de emergencia

Los modelos homologados incorporan, además, conectividad integrada, lo que permite que el dispositivo transmita automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, facilitando una advertencia temprana al resto de usuarios de la vía.

Una medida orientada a reducir atropellos en carretera

La sustitución de los triángulos no es una cuestión estética ni tecnológica, sino una decisión basada en criterios de seguridad vial. Colocar los triángulos obliga al conductor a caminar por la calzada o el arcén, en ocasiones más de 100 metros, en entornos de tráfico rápido y visibilidad reducida.

Según la DGT, esta maniobra supone un riesgo elevado de atropello, especialmente en autopistas, autovías y carreteras convencionales con curvas o cambios de rasante. El V-16 elimina esa exposición, ya que puede activarse en segundos sin salir del vehículo.

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario? / LP

¿Desde cuándo es obligatorio el dispositivo V16 conectado?

El uso obligatorio del dispositivo V-16 conectado comenzó el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha:

Será el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados en la calzada.

de vehículos inmovilizados en la calzada. Los triángulos dejarán de estar permitidos para vehículos matriculados en España.

para vehículos matriculados en España. Las balizas V-16 sin conectividad tampoco serán válidas.

¿Qué vehículos están obligados a llevar el V-16?

Según el Reglamento General de Vehículos, deberán llevar obligatoriamente el dispositivo V-16:

Turismos

Vehículos mixtos

Vehículos destinados al transporte de mercancías

Guaguas

Transporte de mercancías peligrosas y circulación internacional

En el caso del transporte de mercancías peligrosas, el uso del dispositivo V-16 es especialmente relevante debido al riesgo añadido que puede suponer una detención en carretera.

Para vehículos que circulan en ámbito internacional, la normativa se adapta a lo establecido en la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968:

Un vehículo matriculado en España puede utilizar el V-16 en cualquier país firmante del convenio.

puede utilizar el V-16 en cualquier país firmante del convenio. Los vehículos matriculados en otros países que circulen por España podrán seguir utilizando los triángulos u otros sistemas equivalentes admitidos en su país de origen.

Validez del dispositivo V-16 en toda España

El dispositivo V-16 conectado es válido en todo el territorio nacional, incluidas todas las comunidades autónomas y, por supuesto, Canarias.

Cuando se activa, la baliza envía la ubicación del vehículo a la plataforma de vehículo conectado, que redistribuye la información a los organismos competentes:

DGT

Servei Català de Trànsit

Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco

Desde ahí, la información se comparte con sistemas de navegación, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable, mejorando la gestión del tráfico y la prevención de nuevos accidentes.

Un hombre coloca una baliza V16 / MANU MITRU

¿Cómo se utiliza el dispositivo V-16 en caso de avería o accidente?

El uso del dispositivo es sencillo y rápido:

Activar la baliza pulsando el botón de encendido. Colocarla en el exterior del vehículo, preferiblemente en el techo. Asegurar que quede en la zona más alta y visible posible.

El dispositivo debe guardarse en la guantera, accesible y en buen estado de funcionamiento, con la batería o pilas en condiciones adecuadas.

Visibilidad física y virtual: una doble capa de seguridad

Una de las principales ventajas del V-16 es que combina dos tipos de advertencia:

Visibilidad luminosa directa , con un alcance de hasta 1 kilómetro en condiciones favorables.

, con un alcance de hasta en condiciones favorables. Visibilidad virtual, gracias al envío de la posición a los sistemas de información de tráfico.

Esto permite alertar tanto a conductores con vehículos modernos como a aquellos que dependen de paneles de mensaje variable, especialmente útiles en tramos de autopistas y carreteras de alta densidad.

Colocación en vehículos especiales y pesados

En vehículos con carrocerías elevadas, como camiones rígidos, articulados o autobuses, la normativa permite cierta flexibilidad:

Si es seguro abandonar el vehículo, se puede colocar la baliza en la parte posterior .

. Si no es posible, debe situarse en la zona exterior accesible más alta, como la cabina o la puerta del conductor.

La clave es garantizar la máxima visibilidad posible, tanto física como virtual.

Motocicletas: uso recomendado, pero no obligatorio

Las motocicletas no están obligadas a llevar el dispositivo V16, aunque su uso es altamente recomendable.

En caso de avería o accidente, la baliza puede colocarse en:

El depósito de combustible

El asiento o baúl

La barra del espejo

Un cambio definitivo en la señalización de emergencias

La llegada del dispositivo V-16 conectado marca un antes y un después en la seguridad vial en España. Su implantación definitiva en este 2026 supone abandonar un sistema con décadas de antigüedad y avanzar hacia un modelo más seguro, conectado y adaptado a la realidad del tráfico actual.

Para los conductores, adaptarse a este cambio no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también contribuye a reducir riesgos en carretera y a mejorar la protección de todos los usuarios de la vía.