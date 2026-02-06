La Seguridad Social avisa a los pensionistas canarios: cuidado con esta carta fraudulenta

La Seguridad Social ha lanzado una aviso sobre una nueva estafa dirigida a los pensionistas, que utiliza el nombre y la imagen de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para intentar conseguir los datos personales y bancarios de las personas más vulnerables.

La cuenta oficial de la TGSS en la red social X ha compartido un modelo de la carta que están enviando los delincuentes. El objetivo del sistema es proteger a los ciudadanos y evitar que caigan en este tipo de mensajes fraudulentos.

Así es la estafa de la carta que reciben los pensionistas

"Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques", avisa la Tesorería General de la Seguridad Social. La estafa llega en formato de carta, con un formato que busca imitar un mensaje oficial e incluyendo el logotipo de la TGSS y un encabezado en el que indica "cambios datos bancarios seg social".

Lo más destacable son las faltas de ortografía que contiene el mensaje y el lenguaje poco formal, donde se afirma la perdida de datos de los ciudadanos tras "la ley que entró en vigor el pasado mes" y como consecuencia del "ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social".

"La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos"

Los estafadores solicitan al pensionista el envío de una serie de documentos personales:

Fotos de ambas caras del DNI o NIE.

Foto del extracto bancario donde aparezca como titular o autorizado en una entidad bancaria.

donde aparezca como titular o autorizado en una entidad bancaria. Importe de la última pensión cobrada.

Además, hablan de un incremento de entre 75 y 150 euros, "dependiendo el caso", y piden que toda la información se remita a un correo electrónico que no es oficial.

Señales para detectar la estafa

La Seguridad Social alerta para que los jubilados extremen la precaución y puedan identificar el fraude de manera sencilla:

Errores ortográficos y mala redacción

Formato de la carta

Solicitud de datos que el sistema nunca solicita

Promesas económicas

Correos electrónicos no oficiales

Además, la TGSS aclara que no existe ningún ataque informático que haya eliminado datos de los ciudadanos porque la administración cuenta con copias de seguridad y sistemas de backup.