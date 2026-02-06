Los expertos en Canarias advierten: "La vacunación y los sistemas de vigilancia son claves para controlar los brotes de enfermedades"

El actual brote de sarampión en Gran Canaria se mantiene bajo control gracias a la inmunización y a un sistema de vigilancia epidemiológica riguroso, que permite conocer con precisión la cifra de casos y emprender medidas para evitar la propagación del virus. Así lo puso de manifiesto este viernes Álvaro Torres, jefe de la unidad de Vigilancia de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el marco de la celebración de la cuarta edición del Encuentro Canario de Responsables en Inmunizaciones y Vacunas, una cita que reunió a un centenar de profesionales en el Museo Elder de la capital grancanaria para evaluar las estrategias de vacunación en Canarias y fortalecer la coordinación.

“Es muy importante que los sistemas de vigilancia estén automatizados para que cuando un profesional de Atención Primaria u Hospitalaria notifique un cuadro, la información nos llegue al área central y podamos realizar las labores de rastreo”, detalló el experto, que además informó de que el foco de sarampión que se produjo en noviembre en La Palma, y que después se extendió a Tenerife y Gran Canaria, ya ha afectado a 50 personas, aunque solo es en esta última isla donde el brote persiste. «Atajar un foco de estas características es complicado, pero se ha logrado eliminar en La Palma y Tenerife. El brote continúa activo en Gran Canaria, con un número reducido de casos, una situación que no es preocupante, a pesar de que requiera un importante esfuerzo de seguimiento”, apostilló Torres.

Cobertura vacunal

Ahora bien, este trabajo debe ir de la mano de una mejora de las coberturas vacunales. En el Archipiélago, la protección con la primera dosis del compuesto de la triple vírica frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SPR) roza el 95%, mientras que con la segunda, la tasa se sitúa en torno al 90%. Para garantizar la inmunidad colectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recientemente ha retirado a España el estatus de país libre de sarampión, recomienda alcanzar el 95% de cobertura con las dos dosis de la profilaxis.

“Aun así, al virus le resulta muy difícil propagarse porque circula entre personas con una correcta inmunización en general. Lo cierto es que estamos constatando entre uno y dos casos a la semana, que corresponden a pacientes mayores de 40 años”, apuntó el experto. Por ello, recomendó revisar la vacunación a las personas nacidas después de 1978. “Hay bolsas de población que ni se han inmunizado por el contacto con el virus natural ni están vacunadas, por lo que han ido cumpliendo años sin ningún tipo de protección. Precisamente, estos son los casos que estamos viendo ahora”, remarcó.

La importancia de la segunda dosis

Pero, ¿qué deben hacer las personas que solo cuentan con una dosis? Básicamente, solicitar el acceso a la segunda. “Si realmente existe un registro, se administra la segunda dosis sin ningún tipo de problema”, aclaró. Además, el especialista aprovechó la ocasión para recordarles a los progenitores con hijos de tres a cinco años que verifiquen el estado de protección de los pequeños para asegurarse de que reciban la segunda inyección.

Por su parte, Iván Sanz, responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, intervino en el encuentro para profundizar en la importancia de que la población esté protegida frente a las infecciones respiratorias. «Este año, la gripe llegó de forma temprana y explosiva. Ya hemos superado la epidemia, pero existen otras afecciones, como el virus respiratorio sincitial o el covid, y es fundamental que la población forme parte de la protección global que estamos promoviendo», aseveró.

En este sentido, destacó que la campaña de la gripe ha sido un éxito, aunque los datos relativos al SARS-CoV-2 no son tan favorables. “En algunas comunidades en las que hay mucha población de edad avanzada, las coberturas superan el 50%, pero el dato está muy lejos del que registran países como Noruega, Suecia y Finlandia, donde la tasa rebasa el 80%”, indicó.

Sanz recordó que el covid sigue produciendo muertes y explicó que el patógeno intenta buscar un hueco a lo largo de todo el año, si bien en las dos últimas temporadas lo ha hecho en verano. “Esto complica la vacunación, ya que será necesario repensar las estrategias para que la protección sea lo más efectiva posible y el calendario coincida con el momento adecuado”, comentó.

Por todo lo expuesto, Juan José Suárez, director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y organizador de la cita, quiso poner de relieve la importancia de celebrar una nueva edición del evento, pues permite a los profesionales de Atención Primaria, Salud Pública y Programas Asistenciales analizar y mejorar las estrategias de vacunación en la población adulta y pediátrica. “El principal reto de Canarias es aumentar las coberturas vacunales de las enfermedades como la gripe, el neumococo, la tosferina o el tétanos. Por eso, es fundamental estudiar la planificación y la organización, así como evaluar los aciertos y los errores para poder mejorar”, concluyó el enfermero.