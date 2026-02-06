En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.
Cerrar "ciclos de confrontación"
El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este jueves que la propuesta de una amnistía -aprobada hoy por el Parlamento en primera discusión- es un "gesto de humanidad" para "cerrar ciclos de confrontación" en Venezuela. "Una ley de amnistía no es solo un documento legal; es un gesto de humanidad para reunificar a las familias y cerrar ciclos de confrontación", afirmó el parlamentario en un mensaje publicado en X.
Delcy Rodríguez pide "madurez política"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves "madurez política" para lograr la "reconciliación", luego de que el Parlamento aprobara en una primera discusión su propuesta de ley de amnistía para los presos políticos desde 1999, el período de los gobiernos del chavismo. "La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío", afirmó la mandataria durante un acto de coordinación de los Cuadrantes de paz, organizaciones territoriales con funciones de seguridad, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).
La Asamblea Nacional avanza en una esperada ley de amnistía como paso "decisivo" hacia la paz en el país
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos "decisivos" hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
"El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026", ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.
Según la Constitución, "para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes", siendo que en la primera se aborda "la exposición de motivos", así como "sus objetivos, alcance y viabilidad", mientras que en la segunda se haga un debate "artículo por artículo".
Las familias piden liberar a los presos políticos y participar en proceso de amnistía en Venezuela
Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de todos estos detenidos y pedir su participación en la discusión del proyecto de ley de amnistía propuesto recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Decenas de familiares y activistas se concentraron con imágenes y carteles con los nombres de sus parientes, banderas de Venezuela y pancartas con mensajes como, 'Seguimos esperando la libertad de todos los presos políticos'.
"Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente", coreaban los asistentes, cerca de quienes había una gran presencia de funcionarios militares y policiales.
El presidente de Cuba se abre a dialogar con EEUU sin presiones y con respeto a su soberanía e independencia
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado a favor este jueves de dialogar con Estados Unidos, si bien ha puesto como condición que estas conversaciones se lleven a cabo "sin presiones" y respetando la soberanía e independencia de la isla caribeña.
"Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar", ha señalado el mandatario en declaraciones a la prensa.
En este sentido, ha reiterado que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos se tienen que dar bajo un prisma de igualdad y de "respeto" a la soberanía, independencia y autodeterminación de las naciones, así como sin abordar temas que se puedan percibir como una "injerencia" de los asuntos internos de la isla.
María Corina Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año
La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el digital Politico publicada este jueves.
"Creemos que un proceso de transición real con votación manual… todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y exiliada en Estados Unidos.
Desde la captura de Nicolás Maduro en el ataque estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.
Delcy Rodríguez se reúne con Repsol
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido este miércoles con representantes de la petrolera española Repsol así como con la francesa Maurel & Prom, después de que la Asamblea Nacional del país aprobara hace días la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo venezolano. Así lo ha señalado en un comunicado en el que ha destacado el "importante" encuentro con la compañía española, "que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años". "Autoridades del Gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos", ha asegurado.
Una comisión de convivencia
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que sostuvo una reunión para "consolidar una agenda de trabajo" de la Comisión para la convivencia democrática y la paz, el mismo día en que un sector de la oposición aceptó una invitación del Gobierno encargado para comenzar un proceso de diálogo. En un mensaje publicado en su Telegram, el parlamentario indicó que el encuentro tuvo el objetivo de definir una agenda para "afianzar la paz" y la "soberanía" de Venezuela, sin precisar más detalles.
20.200 venezolanos han regresado a su país en vuelos de repatriación en el último año
Un total de 20.200 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país, informó el Ministerio de Comunicación e Información.
En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la cifra total de repatriados ascendió a 20.200, luego de la llegada este miércoles de un vuelo con 315 venezolanos procedente de Estados Unidos.
El círculo cercano a Saab niega la detención
La Fiscalía venezolana dijo a EFE que "no hay confirmación de esa información", igual que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".
Uno de los activistas chavistas que formó parte de un movimiento para pedir la liberación del empresario cuando estuvo detenido en EE.UU. también negó la nueva detención.
"Es falsa la información (...) acabo de hablar con él a las 2 pm (18:00 GMT)", dijo Pedro Carvajalino, miembro del movimiento 'Free Alex Saab', al responder un mensaje en X.
