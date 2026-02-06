Las lluvias transforman Canarias: el paisaje violeta que se ha hecho viral este invierno

Las lluvias registradas en Canarias durante este invierno han dejado una imagen poco habitual en una de las islas más áridas del Archipiélago. Lanzarote ha experimentado una transformación paisajística llamativa, con amplias zonas cubiertas de verdes intensos, tonos rojizos y extensiones de color violeta, resultado del brote de plantas silvestres tras el paso de varias borrascas.

Este fenómeno, que se repite de forma cíclica pero no siempre con la misma intensidad, ha generado un notable interés entre residentes y visitantes.

Las imágenes del campo lanzaroteño han circulado ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los paisajes más comentados del invierno en Canarias.

El norte de Lanzarote, uno de los grandes protagonistas

Entre las áreas más visitadas destaca el norte de la isla, especialmente enclaves como Montaña Gayo y el pueblo de Máguez, entre otros, en el municipio de Haría. Estas zonas, habitualmente dominadas por tonos ocres y negros de origen volcánico, muestran ahora un manto verde continuo, fruto de la germinación de semillas latentes que han aprovechado la humedad del suelo.

La combinación del relieve volcánico con la vegetación emergente ha generado un contraste visual poco frecuente que ha atraído a numerosos caminantes y aficionados a la fotografía de naturaleza, interesados en capturar un paisaje que, por su propia naturaleza, es temporal y cambiante.

Los campos del norte de Lanzarote se tiñen de verde por las lluvias del invierno / José Miguel Arráez Guadalupe

La Vega de Temuime y el llamativo color violeta

Si hay un punto que se ha convertido en símbolo de este invierno lluvioso, ese es la Vega de Temuime, una amplia llanura situada junto a la carretera LZ-2, en el entorno de Los Ajaches, en el municipio de Yaiza en el sur de la Isla. Una parte significativa de esta pradera, entre la vía y Playa Quemada, se ha cubierto de un intenso color lila, provocado por la floración de la conocida popularmente como “lengua de vaca”.

Este paisaje ha despertado un gran interés, con personas que se acercan expresamente para fotografiarse y conservar el recuerdo de una estampa que desaparecerá con el aumento de las temperaturas y la falta de nuevas lluvias. Los expertos recuerdan que este tipo de floraciones son efímeras y forman parte del ciclo natural de las zonas áridas.

Un manto de flores lilas tapiza el sur de Lanzarote tras las lluvias / Rosa García (@rosagvnocturnas)

Qué es la “lengua de vaca” y por qué aparece tras las lluvias

En Canarias, el nombre de lengua de vaca se asocia principalmente a la Viborina de Lanzarote o lengua de vaca azul (Echium lancerottense), una planta endémica del Archipiélago y especialmente presente en Lanzarote y Fuerteventura.

Se trata de una especie adaptada a climas secos, que crece en campos abiertos, laderas rocosas y terrenos pedregosos. Sus flores, de tonos azulados o violáceos, y sus hojas alargadas han dado lugar a su nombre popular. En determinados contextos, también ha sido utilizada como planta forrajera para el ganado.

Un fenómeno recurrente en la historia reciente de la isla

Aunque la imagen ha sorprendido a muchas personas, no es la primera vez que Lanzarote se tiñe de violeta tras un invierno lluvioso. El astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina (@gustavomedinaphoto) recordaba el pasado miércoles, 4 de febrero, que la memoria meteorológica suele ser corta y que este tipo de transformaciones ya se han producido en otras ocasiones.

Medina, que lleva años documentando la evolución paisajística de la isla, ha captado escenas similares en 2008, 2010 y 2015, demostrando que, cuando las condiciones son favorables, el territorio responde con una explosión de vida vegetal. “La transformación es breve, pero espectacular”, ha señalado en distintas ocasiones al referirse a estos episodios.

Naturaleza efímera y llamamiento a la conservación

Desde las administraciones y entidades medioambientales se insiste en la importancia de disfrutar del paisaje con respeto, evitando pisar las zonas de brote o salirse de los caminos. Estos ecosistemas, aunque resistentes, son frágiles y su recuperación depende de equilibrios muy delicados.

El paisaje que hoy sorprende por su colorido es, en realidad, una muestra más de la capacidad de adaptación de la naturaleza insular, que reaparece con fuerza cada vez que el agua vuelve a una tierra acostumbrada a la escasez.