Mudanzas en Canarias: el 24% de los residentes se ha mudado más de cinco veces

Gil Stauffer, uno de los servicios de mudanzas líderes en España, ha realizado una encuesta sobre los hábitos de mudanza en Canarias y los resultados muestran que cambiar de vivienda continúa siendo una experiencia emocionalmente exigente. En concreto, el 73% de los encuestados reconoce que mudarse es un foco de tensión: el 55% afirma sentirse tenso durante el proceso, mientras que el 18% asegura discutir con su pareja o familia durante la mudanza.

Un cambio con alto impacto personal

El estudio refleja que la mayoría de los canarios se ha mudado pocas veces a lo largo de su vida. En concreto, el 39% afirma haberse mudado entre una y dos veces, mientras que el 18% lo ha hecho entre dos y tres veces. Además, el 24% asegura haberse mudado más de cinco veces, lo que muestra una elevada movilidad residencial en el archipiélago.

En cuanto a la época del año, el verano concentra el mayor número de mudanzas en Canarias (55%), seguido de la primavera (24%), el otoño (12%) y el invierno (9%).

Gil Stauffer / Gil Stauffer

Mudanzas mayoritariamente locales en Canarias

Las mudanzas en Canarias son, en su mayoría, de corta distancia. El 79% de los encuestados indica que sus traslados se han realizado siempre dentro de la misma ciudad o localidad, mientras que el 30% afirma haberse mudado de una provincia española a otra en algún momento.

Los cambios internacionales tienen un peso relevante: el 15% se ha mudado de una provincia española a otro país, y otro 15% desde un país extranjero a España, reflejando la movilidad asociada a la condición insular.

A la hora de realizar el traslado, el 39% de los canarios ha pedido ayuda a amigos o familiares, el 30% ha contratado un servicio de mudanzas para el transporte, y el 21% ha realizado la mudanza por su cuenta. Además, el 9% ha optado por un servicio de mudanzas integral, que se encarga de todo el proceso.

Entre quienes contrataron un servicio profesional, la fiabilidad de la empresa fue el principal factor de decisión (62%), seguida del precio (15%), muy por delante de otros criterios.

Presupuesto y tiempos de una mudanza en Canarias

Desde el punto de vista económico, el 42% de los canarios destinó menos de 200 euros a su mudanza, mientras que el 12% gastó entre 200 y 500 euros. Los presupuestos más elevados tuvieron mayor peso que en otras comunidades autónomas, con un 21% que invirtió entre 800 y 1.200 euros y un 6% que superó los 2.000 euros.

En cuanto a la duración del proceso, el 27% afirma que la mudanza se completó en entre uno y tres días, mientras que otro 27% necesitó entre tres y seis días. En otros casos, el proceso se prolongó varias semanas o más de un mes.

El asentamiento definitivo suele alargarse: el 55% de los canarios reconoce que tardó entre una semana y un par de meses en abrir y colocar todas las cajas, el 24% lo hizo en menos de una semana, y el 12% admite que aún conserva cajas sin deshacer.

Sobre Gil Stauffer

Gil Stauffer es una de las compañías de mudanzas líderes en España, especializada en traslados nacionales e internacionales para particulares y empresas. Con una amplia trayectoria en el sector, ofrece servicios personalizados que abarcan desde la planificación del traslado hasta la gestión integral de la mudanza, con especial atención al cuidado de los bienes y a la tranquilidad del cliente.

Noticias relacionadas

Para saber más, visita https://www.gil-stauffer.com/