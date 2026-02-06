Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores canarios

Desde el pasado 1 de enero, la baliza V16 es el sustituto de los triángulos de emergencia tradicionales. Esta debe guardarse en la guantera o en el lateral de vehículo para que el conductor puede acceder rápidamente a ella y colocarla en la parte más alta del vehículo, normalmente en el techo. Sin embargo, los agentes recuerdan que este dispositivo de emergencia debe estar conectado con la DGT 3.0 y homologada.

Además, no llevar este dispositivo de emergencia o utilizar uno no homologado está sancionado con 80 euros. Aunque la baliza V16 no es la única luz que deben tener en cuneta los conductores en caso de avería.

La importancia de activar las luces de emergencia

La nueva baliza ha llegado como una herramienta que sustituye a los triángulos tradicionales que el conductor colocaba a unos metros del vehículo, pero no sustituye a las luces de emergencia. Olvidar activar los conocidos cuatro intermitentes (triángulo rojo del salpicadero) puede poner en riesgo la seguridad tato del conductor como del resto de usuarios de la vía y aumentar la siniestralidad en las carreteras.

La Guardia Civil recuerda a los conductores que ambas luces deben complementarse para garantizar una correcta señalización al resto de usuarios. En caso de que un vehículo se encuentre inmovilizado, es fundamental activar tanto las luces de emergencia como la baliza V16.

Cómo y cuándo debes usar las luces de emergencia / NEOMOTOR

La luces de emergencia siguen siendo un primer aviso visual para quienes se acercan al coche, especialmente cuando la visibilidad es baja o el tráfico elevado. Utilizar ambas luces es la clave, ya que solo la baliza V16 no es suficiente para que el resto de conductores reaccionen a tiempo.

Estas son las denuncias a las que se enfrentan los conductores por un uso incorrecto de las luces de emergencia

La DGT recuerda que estas luces tienen un uso concreto y utilizarlas de manera incorrecta está sancionado. Justificar paradas indebidas, estacionar en doble fila o durante retenciones sin que exista una inmovilización puede suponer multas de 80 a 200 euros.

No encender los warmings cuando el vehículo queda detenido en la vía o no señalizar un frenazo brusco que suponga un peligro para el tráfico también puede acarrear sanciones de hasta 200 euros.

La clave para la seguridad está en utilizar a baliza V16 junto a las luces de emergencia. De esta manera, se señaliza la avería correctamente y se protege tanto el conductor como el resto de circulantes.