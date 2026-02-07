La Aemet pronostica tiempo estable en Canarias este domingo: vuelve el calor a las Islas
El tiempo acompañará en casi todo el archipiélago, con cielos despejados, temperaturas agradables y condiciones marítimas moderadas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo una jornada mayoritariamente estable en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente o se mantendrán sin cambios significativos, mientras que el viento soplará flojo de componente noroeste, con intervalos moderados en medianías y zonas altas.
Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados en las dos capitales canarias. Las mínimas se situarán en torno a los 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 15 grados en Santa Cruz de Tenerife, con valores similares en el resto de islas, especialmente en zonas costeras.
En el mar, se espera viento del norte con fuerza 2 a 3, aumentando puntualmente a 3 o 4, con mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, condiciones a tener en cuenta para actividades náuticas.
LANZAROTE — Nubosidad en el norte y estabilidad en el resto
Cielos nubosos en el norte y oeste, mientras que en el resto de la isla predominará el tiempo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más notable en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.
Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 22
FUERTEVENTURA — Ambiente tranquilo y temperaturas suaves
Nuboso en el norte y oeste, con cielos más despejados en el resto de la isla. Temperaturas estables o en ligero ascenso, especialmente en zonas interiores. Viento del noroeste flojo a moderado.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22
GRAN CANARIA — Predominio del sol con algunos intervalos nubosos
Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22
TENERIFE — Jornada estable con nubes en el norte
Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 22
LA GOMERA — Tiempo estable y temperaturas agradables
Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 22
LA PALMA — Sol predominante con algunas nubes en el norte
Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 12 / 21
EL HIERRO — Estabilidad y ligero ascenso térmico
Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas (°C): Valverde 12 / 19
