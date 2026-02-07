¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que la borrasca Marta, que alcanzará la Península tras el debilitamiento de Leonardo, no tendrá un impacto directo en Canarias. Este sistema dejará un episodio de marcada inestabilidad en amplias zonas peninsulares, con lluvias fuertes y persistentes, viento intenso, descenso de temperaturas y nevadas en cotas relativamente bajas, especialmente en el oeste y sur del territorio continental.

Según el pronóstico, la circulación atlántica dominará el tiempo en la Península y Baleares, con precipitaciones generalizadas, tormentas localmente fuertes, riesgo de desbordamientos en ríos ya cargados y acumulaciones significativas de nieve en sistemas montañosos. En Canarias, sin embargo, la influencia de esta borrasca será muy limitada, quedando el archipiélago al margen del temporal y manteniendo un escenario de estabilidad atmosférica.

Para este sábado, en las islas se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, de forma más acusada en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que las máximas registrarán pocos cambios.

El viento será flojo y de dirección variable durante la mañana, aunque por la tarde tenderá a predominar el noroeste, con intervalos moderados en medianías y zonas altas. El estado de la mar será el aspecto más adverso, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que alcanzará inicialmente los 4 a 5 metros, disminuyendo progresivamente.

Las previsiones en Canarias, isla a isla

LANZAROTE — Tiempo estable con ligero descenso térmico

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, mientras que las mínimas bajarán ligeramente, de forma más acusada en zonas de interior. Viento flojo y variable, con predominio del noroeste por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 13 / 21

FUERTEVENTURA — Jornada tranquila y algo más fresca

Predominarán los cielos despejados con algunas nubes altas. Las máximas apenas variarán y las mínimas descenderán ligeramente. Viento flojo de dirección variable, girando a noroeste durante la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 21

GRAN CANARIA — Estabilidad general con nubes nocturnas en costa

Cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad baja en costas durante la noche. Ligero descenso térmico en la vertiente sur. Viento flojo y variable, predominando la componente norte por la tarde.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 15 / 21

TENERIFE — Ambiente estable con brisas en la costa

Cielos mayormente despejados, con nubes altas y algunos intervalos de nubosidad baja nocturna en zonas costeras. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Viento flojo y variable, con predominio de las brisas en costas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 22

LA GOMERA — Pocas variaciones y viento del norte

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad baja nocturna en el norte. Temperaturas estables. Viento flojo y variable, con predominio del norte por la tarde.

Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 15 / 22

LA PALMA — Ligeramente más fresca en el interior

Predominarán los cielos despejados con nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas en el norte por la noche. Máximas sin cambios y mínimas en ligero descenso en zonas interiores. Viento flojo y variable, con predominio del noroeste por la tarde.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 13 / 21

EL HIERRO — Tiempo estable y fresco

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo y variable, predominando la componente norte por la tarde.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 18