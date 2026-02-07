La brecha se agrava: un jubilado isleño cobra 1.622 euros menos al año

Una generosa compra semanal, cinco comidas fuera de casa, un billete de avión para conocer otra isla, una factura de la luz o un par de tanques de gasolina. Eso es lo que separa, cada mes, la pensión media en Canarias de la media nacional. El jubilado isleño cobró en 2025, 1.398 euros mensuales, 115,84 euros menos que la pensión media nacional que alcanzó los 1.513,87 euros. La suma anual da un total de 1.621,76 euros al año. Una brecha histórica que, lejos de cerrarse, es cada vez más grande.

Canarias siempre ha ido por detrás. Los datos de hace 20 años ya demuestran una desigualdad, pero en niveles mucho menores de los que se registran ahora. En 2005 la paga de un jubilado canario solo se separaba de la media nacional por 17,67 euros mensuales, unos 247,38 al año. Desde entonces la grieta entre uno y otro ha ido a más. Pasando de una diferencia porcentual del 2,6% al 8,3% en 20 años. En 2015, hace 10 años, era del 5,3% lo que implicaba 51,84 euros mensuales menos y un total de 725,76 euros al año que los jubilados canarios no veían.

Y esta realidad no solo se da en el análisis de los datos de las jubilaciones, sino que ocurre cuando se analizan todas las pensiones en su conjunto. Los pensionistas del Archipiélago recibieron en 2025, 117,57 euros menos que en la media del país. La diferencia en este caso roza los 10% puntos porcentuales.

El diferencial en las pensiones tiene su origen en el mercado laboral y en el modelo productivo de las Islas. Las prestaciones de jubilación reflejan las bases de cotización acumuladas durante la vida activa y, en el caso de Canarias, estas se han visto históricamente condicionadas por salarios más bajos y trayectorias laborales menos estables.

Esta situación no se explica por una menor retribución por un mismo puesto de trabajo respecto al resto del país. Tal y como apunta el director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González, la brecha responde a una mayor concentración de empleos de menor cualificación y, por tanto, de salarios más reducidos. Una estructura del empleo que limita la capacidad de generar cotizaciones más elevadas y acaba trasladándose al sistema de pensiones.

El peso del sector servicios en la economía canaria refuerza este patrón. Actividades vinculadas al turismo, la hostelería o el comercio concentran buena parte del empleo, con una elevada rotación y menor valor añadido. Aunque se trata de sectores intensivos en mano de obra, su capacidad para sostener incrementos salariales prolongados en el tiempo es más limitada, lo que incide directamente en las futuras prestaciones.

Diferencias territoriales

La brecha que registra Canarias, en cualquier caso, no es una anomalía aislada. Las diferencias territoriales en las pensiones se repiten en el conjunto del Estado y guardan una estrecha relación con la estructura económica de cada región. Aquellos territorios con mayor presencia de industria, salarios más elevados y carreras laborales más largas tienden a registrar pensiones medias superiores, mientras que las regiones con economías más dependientes de los servicios presentan prestaciones más bajas.

En los últimos años, además, estas diferencias entre comunidades se han acentuado. La distancia entre las pensiones más elevadas y las más reducidas del país ha aumentado de forma progresiva, con comunidades como el País Vasco situándose de manera recurrente en la parte alta de la tabla y otras, como Extremadura, en los niveles más bajos. Esta brecha interterritorial se ha ido ensanchando con el tiempo y evidencia que la evolución de las pensiones está estrechamente ligada al desempeño económico de cada región.

En este contexto, Canarias se mantiene en una posición intermedia-baja dentro del conjunto nacional, afectada por las mismas dinámicas que otras comunidades con estructuras productivas similares.

Pese a la ampliación de la brecha a largo plazo, los datos más recientes muestran una cierta estabilización en los últimos ejercicios en el caso de las jubilaciones. Tras situarse en el 8,3% en 2022, la diferencia con la media nacional aumentó hasta el 8,5% en 2023 y 2024, para volver al 8,3% en 2025. Cuatro años consecutivos en los que la distancia no ha seguido creciendo, aunque tampoco se ha reducido de forma significativa.

González apunta a algunos elementos que pueden resultar determinantes para contener esta brecha en el futuro y tener «esperanza». Entre ellos, el papel de la negociación colectiva, que debe compatibilizar la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores con la competitividad empresarial. A ello se suma un sistema fiscal, donde una menor carga del IRPF sobre las rentas y determinadas exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social faciliten incrementos salariales. El refuerzo de los salarios actuales permitiría, a medio y largo plazo, elevar las bases de cotización y mejorar la capacidad de ahorro, factores clave para unas pensiones más elevadas.