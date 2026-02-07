Canarias empuja por otro concurso para cubrir todo el déficit eléctrico

El Gobierno canario ejercerá toda la presión posible para que el Ministerio de Transición Ecológica convoque cuanto antes un segundo concurso, que complemente el que se acaba de concluir, con el fin de cubrir el déficit en la renovación de grupos de generación eléctrica de algunas islas. El consejero de Transición Ecológica y Energía Mariano Hernández Zapata pone especial énfasis en La Palma, Lanzarote y Gran Canaria como islas que requieren de más actuaciones que ofrezcan mayor «solvencia» al sistema. Aunque Canarias está ahora mejor preparada para evitar apagones, la obsolescencia que arrastran los equipos de generación obliga a seguir con nuevas concurrencias para acelerar una renovación que debió acometerse hace más de una década.

El Ministerio de Transición Ecológica ha encargado al operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- que incorpore los resultados del concurso y estime cuáles son las necesidades de cobertura de cara a 2031 en Canarias para activar próximas convocatorias conforme a las necesidades que vayan surgiendo. Aunque el Ejecutivo regional esperará también a las conclusiones de REE, ya adelanta algunas de las urgencias que se tienen que cubrir en un próximo concurso, y por eso reclama que se agilicen los plazos y se convoque cuanto antes, ya que La Palma, Lanzarote y Gran Canaria requieren de medidas que no pueden dilatarse en el tiempo, como ocurrió con la anterior convocatoria.

Hernández Zapata recuerda que REE ha informado de los problemas del sistema eléctrico de las Islas desde 2021 y que este concurso no ha cubierto todas las expectativas que se habían creado después de 13 años de espera debido a la renuncia a varios proyectos por parte de algunos operadores y el alargamiento de la vida útil de los equipos de generación en varias Islas por cinco años más. Sin embargo, el consejero prefiere ver «el vaso medio lleno» y asegura que desde que se inició la legislatura se han tomado medidas para avanzar de forma decidida en la renovación del sistema. «Tenemos que seguir en esta senda de diálogo y colaboración con el Ministerio para que salga el nuevo concurso lo antes posible, la prioridad es agilizar los plazos para dar más solvencia al sistema. El Ministerio es consciente y trabajamos para que salga pronto», añade.

Zapata apunta que La Palma, Lanzarote y Gran Canaria son las islas que requieren más medidas de urgencia

El concurso exprés que se convocó para cubrir déficits urgentes de suministro en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se está desarrollando con las actuaciones previstas en el mismo. Esta convocatoria de emergencia supone una inversión de unos 350 millones de euros para instalar 242,7 megavatios (MW) a razón de 50,8 MW de potencia gestionable adicional en Gran Canaria, otros 71,6 MW en Tenerife y 32,8 MW en Fuerteventura. Una cobertura ampliable en el caso de que se decida adoptar nuevas medidas extraordinarias. En este sentido, el titular de Transición Ecológica indicó que los grupos de emergencia de Tenerife están instalados y que ya hay movimientos de tierras en Fuerteventura y Gran Canaria para los nuevos equipos, incluso se plantea una segunda fase con más potencia añadida hasta que se convoque el nuevo concurso que se está reclamando al Ministerio que dirige Sara Aagesen.

Más solvencia

Aunque La Gomera y El Hierro mantienen los equipos antiguos para alargar su vida útil cinco años más debido a la retirada de los proyectos por Endesa, Hernández Zapata considera que la isla colombina queda cubierta con el cable submarino que la une con Tenerife desde el jueves y que comenzará a operar el próximo 25 de marzo, mientras que la isla del meridiano tiene el respaldo de Gorona del Viento. Con el incremento de la potencia en Tenerife y Fuerteventura, estas islas quedan mejor colocadas, según las estimaciones de Transición Ecológica.

La prioridad para el departamento que dirige Mariano Hernández Zapata son La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. En el caso de la isla bonita, requiere de medidas urgentes, como la instalación de baterías para tener más capacidad de almacenamiento. Gran Canaria, a la espera de la finalización de la central Chira-Soria, necesita «nuevos grupos de generación para tener un sistema más solvente y que haya grupos más flexibles para permitir la entrada de renovables y sustituyan la obsolescencia que hay en la actualidad», remarca el consejero.

El representante del Ejecutivo autonómico admite su preocupación porque no haya habido ofertas suficientes para cubrir toda la demanda eléctrica que hay en Canarias y el cambio de los grupos de generación. En relación con el papel de Endesa, el consejero advierte que «alegaron que la remuneración no era la adecuada, pero eso es debatible, porque otras empresas que se han presentado no han alegado esto». Hernández Zapata se felicita por la entrada en el mercado energético de nuevas empresas de capital canario, como Satocan y Disa, y asegura que «la competencia es buena para el sistema y para el consumidor».