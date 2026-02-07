Casa47 llega a Canarias con 1.161 viviendas para alquiler social y asequible, ¿cómo acceder?

La llegada de Casa47 —la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo creada por el Gobierno de España— ha comenzado a transformar el panorama inmobiliario en Canarias, un archipiélago donde los precios de la vivienda han experimentado crecimientos sostenidos en los últimos años y la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

Una entidad pública para un mercado tensionado

La entidad pública Casa47 nace de la reconversión de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) y está adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para gestionar el parque público de vivienda asequible en España. La idea detrás del nombre es clara: hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a intervenir para garantizarlo.

Casa47 asume la función de urbanización, construcción y gestión del parque público de vivienda, desde la adquisición del suelo hasta la entrega final de llaves a los beneficiarios, con contratos de alquiler de larga duración (hasta 75 años) y precios de renta ajustados para que no superen el 30 % de los ingresos medios en cada territorio.

Además, a partir de 2026 se habilitará un portal online donde se publicarán las viviendas disponibles y se podrán gestionar las solicitudes, facilitando el acceso a quienes cumplan los requisitos socioeconómicos establecidos.

¿Por qué Canarias necesita esta oferta inmobiliaria?

El mercado inmobiliario en Canarias ha estado marcado por un fuerte crecimiento de precios en los últimos años, tanto en vivienda nueva como de segunda mano. Por ejemplo, en julio de 2025, el precio medio por metro cuadrado en el archipiélago superaba los 3 000 €, muy por encima de la media española y registrando incrementos interanuales de más del 17 % en el segmento de segunda mano.

Estudios recientes muestran que los precios de la vivienda han aumentado aproximadamente un 47 % en cinco años, con una tendencia que supera la media nacional. Aunque los datos pueden variar según la fuente y el periodo, todas coinciden en que la escalada de precios y la escasez de oferta asequible son una constante en el archipiélago.

La oferta de Casa47 en el archipiélago

Según datos oficiales publicados recientemente, Canarias recibirá un total de 1 161 viviendas procedentes del nuevo parque público estatal gestionado por Casa47, lo que representa alrededor del 2,5 % del total nacional de viviendas traspasadas desde la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a la entidad pública.

La distribución por provincias y municipios indica que:

Las Palmas concentrará la mayor parte con 779 unidades ,

concentrará la mayor parte con , Santa Cruz de Tenerife con 382 viviendas ,

con , Por islas, Gran Canaria lidera con 419 viviendas , seguida de Tenerife (380) ,

, seguida de , Fuerteventura (249) y Lanzarote (111) ,

y , La Gomera (2) y La Palma y El Hierro (0) quedan prácticamente excluidas de este primer lote.

Estas viviendas estarán destinadas al alquiler social y asequible, con precios limitados para que nunca superen el 30 % de la renta media local, y los contratos podrán extenderse hasta 75 años, con adjudicación por sorteo y criterios de ingresos determinados por la propia entidad.

Aunque el volumen es todavía limitado frente a la demanda local, esta primera oferta arranca con la intención de aliviar la presión en zonas con alquileres elevados como en algunas áreas de Tenerife Sur o Las Palmas Sur, donde el coste del alquiler ha alcanzado niveles que hacen muy difícil el acceso a muchas familias y jóvenes residentes.

Canales de acceso y requisitos

Los requisitos para optar a una vivienda de Casa47 se han publicado y estarán disponibles a través de la plataforma oficial una vez entren las convocatorias regulares de 2026. Entre los criterios más relevantes se encuentran:

I ngresos anuales brutos entre aproximadamente 16 800 € y 63 000 €, dirigidos a cubrir alrededor del 60 % de la población trabajadora y de clase media;

ngresos anuales brutos entre aproximadamente 16 800 € y 63 000 €, dirigidos a cubrir alrededor del 60 % de la población trabajadora y de clase media; Las adjudicaciones se realizarán mediante sorteos ante notario , con criterios transparentes y plazos fijados trimestralmente;

, con criterios transparentes y plazos fijados trimestralmente; El portal digital permitirá acceder a la oferta disponible, consultar requisitos y gestionar solicitudes, lo que agilizará el acceso a la oferta pública de alquiler en toda España, incluida Canarias.

El contexto europeo del parque público de vivienda

La intervención pública en la vivienda asequible no es un fenómeno aislado en España. En muchos países europeos, la proporción de vivienda pública frente a la privada es significativamente mayor que en España. Por ejemplo, en Austria y los Países Bajos el parque público supera el 20 % de todas las viviendas, mientras que en España, incluso con iniciativas como Casa47, sigue estando por detrás de países con mayor tradición de vivienda social.

Este contexto es importante porque la oferta pública de vivienda es un factor clave para moderar alzas de precios y reducir la tensión del mercado, especialmente en zonas altamente turísticas o con fuerte demanda migratoria, como ocurre en muchas islas del archipiélago canario.

Retos y perspectivas para Canarias

Aunque la llegada de las primeras viviendas de Casa47 es una noticia positiva para muchos hogares que enfrentan dificultades de acceso a vivienda asequible, los retos siguen siendo importantes:

La cantidad inicial de viviendas es todavía limitada frente a la necesidad local.

frente a la necesidad local. Algunas de las unidades asignadas requieren rehabilitación antes de ser habitables .

. Islas como La Palma y El Hierro no contarán con unidades en este primer lote.

El reto para 2026 y los años siguientes será aumentar la escala de la oferta, consolidar un parque público sostenible y acompañar estas medidas con políticas complementarias que promuevan la construcción asequible, frenen la especulación y favorezcan el arraigo de residentes locales en zonas de alta presión inmobiliaria como muchas áreas de Canarias.

Arranca la oferta inmobiliaria de Casa47 en Canarias con una primera asignación de viviendas que buscan amortiguar la tensión del mercado local, marcada por subidas de precios, escasez de oferta asequible y una alta proporción de propiedades compradas por extranjeros o destinadas a usos turísticos. La iniciativa, aunque aún incipiente, representa un paso significativo en la política pública de vivienda en España, con un enfoque claro en la asequibilidad y la estabilidad a largo plazo para quienes viven y trabajan en el archipiélago.