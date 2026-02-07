Gabriel Mato: «Europa entiende mejor al Archipiélago que el Gobierno de España»

Canarias va a blandir su estatus de Región Ultraperiférica (RUP) para conseguir que el Posei tenga nombre y apellidos en el nuevo marco financiero. Pero, ¿piensa que últimamente estamos recurriendo demasiado a ese estatus para reclamar cosas en Bruselas? Se me ocurre, por ejemplo, quedar excluidos del impuesto al queroseno o tratar de conseguir una limitación a la compra de vivienda por parte de extranjeros...

No se si estamos demandando muchas particularidades al mismo tiempo. Es innegable que tenemos un instrumento jurídico como es ese artículo,que tenemos que hacerlo valer, precisamente, para defender nuestras peculiaridades. Dicho esto, es verdad que tenemos que ser sensatos en las peticiones que hacemos. En Europa no todo es tan fácil y no todo se resuelve simplemente diciendo que tenemos un artículo que nos protege. Hay que luchar día a día y yo creo que tenemos que ser muy consecuentes con lo que luchamos porque el trabajo es arduo.

¿Cree que deberíamos elegir las batallas?

Sin lugar a dudas. Hay muchos frentes abiertos, muchos temas de interés, pero tenemos que ser capaces de priorizarlos.

Y de todos, ¿cuál debería ser nuestra prioridad?

Ahora mismo, claramente, mantener el Posei y mantener los fondos estructurales que estamos recibiendo. Es absolutamente fundamental.

Hay otras islas y archipiélagos que intentan conseguir compensaciones como las que ya tiene Canarias, ¿cómo afectaría al Archipiélago si llegara a suceder?

Bueno, nosotros tenemos circunstancias distintas a cualquier otra. Las tenemos porque somos distintos, somos regiones ultraperiféricas y así se nos ve en el artículo 349. Pero, bien es cierto, que lo vemos todos los días en el Parlamento, islas o regiones desfavorecidas pretenden tener un estatus parecido al que tenemos nosotros. Si hablamos del Posei, muchos también quieren Posei. Si tenemos un REF, pues también quieren un REF. Pero nosotros, además de poder ser desfavorecidas en algún ámbito determinado, somos islas y somos RUP.

¿Entiende el desencanto que hay con las instituciones comunitarias?

Lo entiendo, pero no lo comparto realmente. Primero porque no es verdad que lo que se hace no nos afecta. Y segundo porque estoy convencido de que Europa entiende mucho mejor a Canarias que lo que lo entiende el Gobierno de España y lo demuestra cada día. Es verdad que a lo mejor hay que hacer más pedagogía. Pero muchas veces lo que se ve es que cuando un Gobierno quiere tomar una decisión que no es buena o que no es bien recibida echa la culpa a Europa. Pero, cuando tienen que dar las subvenciones o ayudas, parece que son propias cuando las ha dado Europa. Yo llevo muchos años en Europa y puedo decir que entiende perfectamente a Canarias y además la protege.

La Unión Europea se ha convertido en una especie de salvaguarda a la que apelar cuando el Gobierno no hace mucho caso…

Creo que Europa en eso es un gran escudo protector. Hay cosas que se podrían hacer mejor y es verdad que es una maquinaria pesada y a veces nos cuenta entender actuaciones o decisiones. Como , por ejemplo, el uso de fitosanitarios. ¿Por qué a mi solo me autoriza 400 y a terceros países 700? Porque somos estrictos en muchas medidas para el campo, pero también para la pesca y otros sectores. Y es verdad que tenemos que exigir que, si es necesaria esa dureza, tenemos que serlo igual en los productos que vienen de fuera.

Ha nombrado a la pesca, también están las aguas revueltas en ese sector con alguna decisión que ha tomado la UE...

Sí el agua está un poco revuelta. Es un reglamento de control en el que, efectivamente, creo que es mucho más duro e insensato de lo que podría ser. Pero es cierto que en el Parlamento Europeo hemos tratado de mitigar muchas de las exigencias de ese reglamento y en especial las relacionadas con la flota artesanal. Queda trabajo por hacer.

¿Y es optimista?

Hay que trabajar día a día e ir consiguiendo pequeños hitos. No tiene sentido ninguno, por ejemplo, en relación con esos barcos pequeños, muchos de los elementos que tienen en cuanto a pesaje, en cuanto al cuaderno a bordo, en cuanto a tener que estar notificando, en cuanto a convertir a los pescadores en auténticos gestores administrativos. Los pescadores lo que quieren es pescar y tener la mejor capacidad de pesca posible y las mejores condiciones, ¿no?Y además, que permitan el relevo generacional. Para eso hay que cambiar muchas cosas en la política de pesca, sin lugar a dudas. No tiene sentido que si uno quiere poner en un barco o cambiar el motor por uno menos contaminante, se entienda que aumenta la capacidad. No es cierto, lo que aumenta es el tonelaje social.