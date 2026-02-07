Gabriel Mato: «Mercosur no es un problema para el campo canario»

¿El acuerdo de Mercosur es bueno o malo para Canarias?

Creo que es bueno en general.

Entonces, ¿por qué cree que el campo canario se ha posicionado en contra?

Yo creo que el campo canario se posiciona en contra con cierta razón. El acuerdo de Mercosur no es un problema para el campo canario. El acuerdo de Mercosur, en modo alguno, es un problema para el campo en general. El problema es y ha sido la política agraria que ha llevado la Unión Europea (UE) en los últimos años con una obsesión verde. Con la ley de restauración de la naturaleza, con el pacto verde, con la estrategia de la granja a la mesa, que ha ido, poco a poco, asfixiando a los agricultores, llenándolos de burocracia, impidiéndoles utilizar muchos fitosanitarios y haciéndoles la vida imposible. Mercosur ha venido a colmar el vaso de la paciencia de los agricultores. Pero, en realidad, Mercosur viene a paliar muchas de las consecuencias negativas que tenían. Un ejemplo, con el acuerdo de Mercosur se van a intensificar los controles de productos de terceros países. Se va a hacer un seguimiento cada seis meses de todas las importaciones. Se van a poner una serie de cortapisas a la entrada de productos, en este caso de Mercosur, si no cumplen con los mismos requisitos. Es decir, el acuerdo, precisamente, va a potenciar el que se eliminen muchas de las prohibiciones de los fitosanitarios que hay ahora mismo. Se va a replantear, efectivamente, la dureza con la que están tratando nuestros agricultores. Este acuerdo tiene una serie de salvaguardas, que vamos a aprobar la semana que viene en el Parlamento a través del reglamento, en las que se controlará que no haya ningún tipo de perjuicio para nuestro sector. Y, además, si a pesar de todo eso hubiera algún daño, hay una red de más de 6.000 millones de euros para poder compensar a aquellos agricultores que se vieran afectados.

«El problema del campo ha sido la política agraria de la UE con una obsesión por la agenda verde»

Las críticas se están focalizando en la competencia desleal y en la llegada de productos que puedan tener fitosanitarios que sean perjudiciales para la salud. ¿Esto es así o no?

No es cierto del todo. Primero porque los productos de fuera ya están entrando ahora mismo. Ahora lo que viene es que se amplían los contingentes y se bajan los aranceles. Y se va a exigir exactamente los mismos requisitos que se exigen a los productores de la Unión Europea. Es verdad que los agricultores dicen: yo no me lo creo porque no se está controlando. Pero, precisamente, la Comisión se compromete a intensificar los controles en frontera. Pero no perdamos de vista que la competencia para el control de los puestos fronterizos es del Estado miembro, es decir, de España, no de la UE. Tiene que ser España la que se ponga las pilas para hacer esos controles. Dotar a los puestos fronterizos con más personal y hacer muchísimos más controles. De hecho, en el acuerdo con Mercosur, la Comisión se compromete a apoyar a los Estados miembros para intensificar los controles. Es verdad que se habla de productos como por ejemplo el plátano. Mire, los datos son muy claros. La UE importa en torno a 5,3 millones de toneladas de plátano de banana. De Brasil, que es el único productor de Mercosur, entran en Europa 2.500 toneladas. Es decir, el 0,05% del plátano que entra. Que, además, seguramente no llegan ni a España. Realmente el daño es extremadamente limitado, por no decirle inexistente.

¿El acuerdo tiene ventajas para otros sectores productivos?

Sin lugar a dudas. Se bajan los aranceles a cero, por ejemplo, del vino. Podremos exportar a esos cuatro países vino con arancel cero, que ahora están pagando hasta un 35% las bebidas espiritosas. En el aceite de oliva estamos alrededor de un 10 y un 15%. Se va a dejar de pagar. Fuera de los productos agroaliementarios, si vamos a productos industriales o a la posibilidad de las pequeñas y medianas empresas de establecerse en estos países, realizar sus actividades allí o contratar con las administraciones de allí. Es mucho más que un acuerdo comercial. Yo digo que, en estos momentos, un acuerdo como el que estamos hablando, que beneficia a 700 millones de ciudadanos, en un momento geopolítico tremendamente difícil sería un gravísimo error que no suscribiéramos ese acuerdo. Y, además, por algo que es muy claro, el hueco que nosotros dejemos lo van a ocupar otros.

«En este momento geopolítico sería un gravísimo error que no suscribiésemos el acuerdo »

Usted comentaba antes que el gran problema que han tenido los agricultores en los últimos años ha sido la carrera hacia la agenda verde. ¿En la UE no les preocupa que en esa aceleración hayan olvidado a las personas?

Sin duda alguna, yo creo que hay un cambio que se percibe ya. En esta nueva Comisión Europea, el comisario de Agricultura está haciendo ya actuaciones muy claras encaminadas a eso, a simplificar la vida de los agricultores, quitarles problemas y a que se produzca más y mejor. Y sin duda alguna se ha eliminado en gran parte esa obsesión. Es bueno proteger al medio ambiente, pero los más interesados en protegerlo son los agricultores y ganaderos. Hay que hacer compatible la defensa del medio ambiente con la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos. Y esta nueva Comisión lo está haciendo. Yo confío plenamente en el nuevo comisario de agricultura, Christopher Hansen, que creo que tiene las ideas muy claras en relación a lo que debe ser la protección de los agricultores.

«La agricultura debe seguir teniendo ayudas, pero los agricultores quieren poder competir»

En las manifestaciones, el sector primario, además de criticar el acuerdo, se vincula a la demanda del incremento del Posei. ¿Por qué se mezcla una cosa con la otra?

Son cosas absolutamente distintas. Y Mercosur, ya hemos dicho, que no es el problema. En cuanto al Posei o el nuevo marco financiero tienen toda la razón en estar preocupados. La Comisión Europea ha hecho una propuesta en la que desaparecería en los términos en que estaba actualmente el Posei y se irían todas las cantidades a un único fondo nacional. Nosotros en el Parlamento Europeo ya hemos rechazado absoluta y tajantemente esa posibilidad. No vamos a aceptar de ninguna manera, primero, que desaparezca el Posei en los términos en los que está establecido. Creemos que el Posei es bueno y que se tiene que seguir manteniendo. Creemos que en el próximo marco financiero tiene que estar con nombre y apellidos y con una cantidad adecuada que se tiene que actualizar, porque hace muchos años que no se actualiza. Esto lo vamos a defender y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Porque hay políticas como la agraria y en este caso el Posei que no tiene sentido ninguno que desaparezcan en los términos en que está. Pero es verdad que esa propuesta inicial de la Comisión podría poner en peligro el Posei.

«No vamos a aceptar de ninguna manera que desaparezca el Posei en los términos ya establecidos»

¿Cree que con más ayudas el campo canario sí que podría competir?

Ya los agricultores de Canarias y los españoles reciben ayudas. Recibimos casi 9.000 millones de euros de Europa en España. El 70% para ayudas directas. Es decir, el sector agrario, claro que recibe ayudas y tiene que seguir recibiendo ayudas. Pero los agricultores no quieren solo recibir ayudas, quieren poder competir en igualdad de condiciones.

¿Es usted positivo con las perspectivas que tiene Canarias de seguir dependiendo directamente de Bruselas en ese reparto de ayudas?

Soy positivo pero no me quedo en eso. Estamos trabajando. Tenemos tiempo de negociación, pero en último caso tengamos en cuenta que el marco financiero se aprueba por unanimidad de los Estados miembros. Con lo cual, el Gobierno de España podría vetarlo si no contemplara el Posei. Si llegáramos al caso, que espero que no sea así. Pero si llegara a este punto pido y espero que el Gobierno de España evidentemente lo vete.