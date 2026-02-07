Libreta verde, libreta roja

La educación financiera suele presentarse como una herramienta individual orientada a administrar mejor el dinero. Sin embargo, esta formulación resulta insuficiente para describir su verdadero alcance. En nuestras vidas, caracterizadas por mercados financieros complejos, digitalización acelerada y una mayor exposición de los hogares al crédito, la alfabetización financiera se ha convertido en una competencia básica de ciudadanía económica.

La relación entre educación financiera y bienestar es directa. Los hogares que planifican sus gastos, mantienen reservas de liquidez y gestionan con prudencia el endeudamiento presentan menor probabilidad de impago, menor estrés financiero y mayor capacidad para afrontar imprevistos.

Por ello, la alfabetización financiera no es solo una cuestión privada, sino un asunto de interés público. Desde una perspectiva técnica, la educación financiera incluye competencias muy concretas: elaborar presupuestos, diferenciar entre gasto fijo y discrecional, calcular el coste efectivo de un préstamo, interpretar la TAE, leer una nómina, comprender el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo y valorar la relación entre riesgo y rentabilidad.

El presupuesto personal constituye la piedra angular de este proceso. Registrar ingresos y gastos no es una tarea meramente contable, sino un instrumento de diagnóstico. Permite identificar ineficiencias, priorizar necesidades y asignar recursos conforme a objetivos.

Economía familiar

Esta lógica, habitual en la gestión empresarial, resulta igualmente válida en la economía familiar. Durante décadas, la cultura del ahorro se transmitió también a través de mecanismos sencillos con una fuerte dimensión pedagógica. Determinadas entidades financieras diferenciaban entre la libreta ‘a la vista’, conocida como la libreta verde, y la libreta ‘a plazo’, la libreta roja.

Esta separación física ayudaba a interiorizar conceptos esenciales como liquidez, previsión y diferimiento del consumo. Trasladar dinero de una libreta a otra implicaba una decisión consciente de ahorrar. Era, en esencia, educación financiera práctica integrada en la vida cotidiana.

Hoy los instrumentos son digitales y más sofisticados, pero la lógica económica permanece inalterada: diferenciar entre recursos para el presente y recursos para el futuro. La desaparición de aquellos hábitos tangibles ha debilitado esa pedagogía implícita, lo que hace más necesario el aprendizaje explícito.

En este marco, el Banco de España ha propuesto dos reglas prudenciales que sintetizan buenas prácticas de sostenibilidad financiera. La primera recomienda ahorrar al menos el 10% de la renta disponible de forma regular. La segunda aconseja que el total de pagos destinados a deudas no supere el 30% de esa renta.

Imposibilidad de ahorro

Sin embargo, estas recomendaciones presuponen la existencia de margen presupuestario. Y aquí aparece un fenómeno clave que obliga a ampliar el enfoque de la educación financiera: la imposibilidad de ahorro. Para una parte relevante de la población, los ingresos apenas cubren los gastos esenciales.

La evidencia estadística confirma esta realidad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, en Canarias, el 31,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (25,7% a nivel nacional), el 49,6% no puede afrontar gastos imprevistos y un 11,5% declara llegar a fin de mes con mucha dificultad.

Para ellos, la recomendación de ahorrar el 10% no es una cuestión de organización, sino un objetivo inalcanzable. Por ello, repensar la presión fiscal focalizada no parece un mal método de recuperación de convergencia económica y social.

Además, la imposibilidad de ahorro genera efectos acumulativos. Sin reservas, determinadas contingencias obligan a recurrir al crédito, a menudo en condiciones desfavorables. Los intereses incrementan la carga financiera futura, reducen aún más la renta disponible y estrechan la capacidad de recuperación.

Se configura así un círculo vicioso: bajos ingresos, nulo ahorro, mayor deuda y menor estabilidad. A largo plazo, esta dinámica amplía la brecha patrimonial entre hogares y consolida desigualdades intergeneracionales.

Por esa razón, antes de endeudarse hay que analizar el motivo para saber si este responde a una necesidad vital o no. Por ello, la educación financiera debe entenderse como condición necesaria pero no suficiente.

Formar a la ciudadanía mejora la calidad de las decisiones, pero no sustituye a políticas públicas orientadas a reforzar los ingresos, garantizar empleo estable, facilitar vivienda asequible o fortalecer la protección social.

El enfoque eficaz combina ambos planos, porque sin ingresos suficientes, la alfabetización pierde parte de su capacidad transformadora. A estos retos se suma la digitalización de los servicios financieros.

La contratación instantánea de créditos, las plataformas de inversión de alta volatilidad o los pagos invisibles reducen la percepción del coste real del dinero. La fricción que antes obligaba a reflexionar ha desaparecido.

En este contexto, la educación financiera debe incorporar nuevas competencias, junto con asesoramiento para la lectura crítica de condiciones contractuales, evaluación de riesgos tecnológicos y prevención de fraudes.

Evitar deudas innecesarias

Asimismo, la formación debe adaptarse al ciclo vital. En la juventud, el objetivo es consolidar hábitos de ahorro y evitar deudas innecesarias; en la edad adulta, planificar inversiones y proteger el patrimonio; y en la madurez, asegurar ingresos estables durante la jubilación.

Entonces, ¿qué y cómo lo hacemos? Sin olvidar el aprendizaje experimentado, las reglas del 10% de ahorro y del 30% de endeudamiento ofrecen guías prudentes, la experiencia histórica de las libretas verde y roja recuerda la importancia de los hábitos sencillos.

Los datos sociales evidencian que, para muchos hogares, el reto previo es superar la imposibilidad de ahorro. Integrar conocimiento, cultura del ahorro y políticas públicas inclusivas es la vía más eficaz para construir hogares más estables y una economía más equitativa.

Solo así la educación financiera dejará de ser un privilegio y se convertirá en un verdadero instrumento de cohesión social.