Telenoticias 2: los reyes del 'prime time'

La actualidad canaria está en buenas manos. Telenoticias 2, el informativo de la Televisión Canaria en horario de lunes a viernes a las 20.30h, ha experimentado un gran crecimiento durante el mes de enero, consolidándose como la edición que más aumenta sus espectadores, con un incremento de 9.000 personas pegadas a las pantallas y un 1,6% de cuota.

Las claves de esta subida, en una franja horaria con una feroz competencia coincidiendo con informativos nacionales, programas como El Hormiguero y La Revuelta o jornadas de la Liga de Campeones de fútbol, pasan por su estilo de contar las cosas, de una manera mucho más pausada, reflexiva y analítica; la confianza que el ciudadano canario tiene en la cadena autonómica, ganada poco a poco con el paso de los años mediante el rigor, la seriedad y el compromiso con la información. Pero también un nuevo equipo que aporta frescura, ideas nuevas y el tándem de presentadores Marta Modino y Antonio Cárdenes, la novedad desde hace tres meses.

Ambos periodistas afirman estar muy satisfechos con la gran labor que viene realizando todo el equipo desde noviembre. Marta Modino destaca que han hecho «una continuación del trabajo que se venía haciendo», y están «muy satisfechos por haber participado en esta época de aumento de audiencia». El cambio de imagen y en la dirección de informativos ha sido muy positivo, opina, y añade que se siente muy contenta por, después de tantos años de trayectoria televisiva, volver a un informativo de máxima audiencia en horario prime time.

Antonio Cárdenes asegura que se trata de un trimestre especialmente bueno para toda RTVC, donde se encuentran en una tendencia de crecimiento constante y recuperando «dígitos muy buenos». Los números, prosigue, bajaron tras la pandemia, después de un covid que por el confinamiento mantuvo a la gente pegada a las pantallas, así como también ocurrió con la cobertura del volcán de La Palma. Buscaban algo que sólo pueden dar los medios periodísticos. «La credibilidad, la constancia. Esta forma de transmitir las noticias que en otros lugares no encuentras», cuenta el presentador.

Sin embargo, actualmente se han estabilizado, gracias en parte a «nuevos revulsivos» para los servicios informativos, como es el caso de Telenoticias 2. Cárdenes alega que «las audiencias están volviendo a resurgir, sobre todo en el mes de enero», que volvieron a «tener una media por encima del 10%».

El periodista destaca el valor que tiene alcanzar este hito en la franja horaria en la que compiten, pues cuando comienza Telenoticias 2 todavía están en marcha los informativos nacionales como el de Televisión Española o Antena 3 y, a mitad de noticiero, se incorporan a la parrilla programas de máxima audiencia. «Nosotros estamos ahí, navegando en estas aguas, y conseguir ese porcentaje es un logro interesante que nos hace seguir avanzando para consolidarlo e, incluso, seguir creciendo», afirma.

Rigor y credibilidad

Estos datos son el resultado del buen hacer periodístico, ya no sólo de manos del nuevo equipo, sino de toda la historia con la que cuenta Televisión Canaria a sus espaldas. Para Cárdenes, cuando ocurre algo realmente importante en el Archipiélago, la gente acude más a la televisión autonómica, «porque sabe que es un lugar donde puede encontrar información rigurosa, con credibilidad, que le cuente lo que ocurre en su barrio con un nivel de profundidad superior a otras televisiones». Las claves del crecimiento de Telenoticias 2 pasan, continúa, son «la confianza depositada por el espectador canario», el gran equipo al que se han incorporado Marta y él y la «mezcla entre juventud y veteranía» que ha conformado la nueva dirección de informativos.

Marta Modino tiene una carrera en informativos larga y exitosa. En todo este tiempo, asevera que lo que le han marcado no han sido noticias concretas, sino épocas, como la vivida durante la pandemia: «Para nosotros fue difícil, porque trabajamos de una manera súper complicada, por turnos donde nos teníamos hasta que maquillar nosotros mismos. Fue una época apasionante y complicada».

Esto es algo importante en un sector como el televisivo, donde, a pesar de que la cara visible son los presentadores, hay un enorme grupo detrás sin el que nada sería posible. «Para que el programa salga bien, hay un equipo inmenso de profesionales: el último técnico que te pone la luz para estar perfectamente iluminada, el que ha medido el sonido, los editores de informativos... Es uno de los ejemplos más grandes de trabajo en equipo», comenta.

Nuevo tándem

Uno de los cambios de Telenoticias 2 ha sido el de incluir una pareja de presentadores a modo de hilo conductor de todo el programa. El tándem formado por Modino y Cárdenes, a pesar de llevar sólo tres meses juntos, funciona como si llevaran toda la vida trabajando juntos. En este respecto, ella comenta que «la química personal es muy importante, y trabajar con Antonio es un gusto y un placer: es un excelente profesional». La periodista pone en valor el buen trabajo realizado por su compañero a pesar del poco tiempo que lleva en ese puesto, algo difícil a pesar de la amplia trayectoria profesional de Antonio en otros ámbitos y sectores.

Antonio, por su parte, se deshace en elogios hacia su compañera, y la describe como una «presentadora prodigio» que nada más entrar en Televisión Canaria tuvo la confianza de la cadena para presentar, algo poco habitual y «digno de admirar». De igual manera, recalcó que, a pesar de los cambios de Gobierno y dirección, ella siempre se ha mantenido como una de las caras más reconocidas, respetadas y con más credibilidad del panorama audiovisual: «Aprendo muchísimo de ella, incluso estando yo también en el plató: sus intervenciones, la forma de pararse antes de dar un dato, sus distintas entonaciones... Todo eso es un gran aprendizaje para mi», concluyó el presentador. Mañana, a las 20.30, vuelven a estar en sus pantallas.