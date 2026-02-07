Torres exige a Clavijo un decreto propio de unos 200 millones extras para vivienda, sanidad, dependencia y educación

El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a la "coherencia" al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, antes de la celebración este sábado del Comité Regional socialista en Tenerife. Torres ha instado al Ejecutivo autonómico a que deje de utilizar el denominado 'decreto Canarias', que el ministro llama "decreto Clavijo", como un "paripé" y empiece a ejercer sus propias competencias para mejorar la vida de los ciudadanos.

El dirigente socialista reclama al presidente que, en lugar de realizar solicitudes externas con el "decreto Clavijo", apruebe de forma inmediata en su Consejo de Gobierno un decreto específico, utilizando sus propias competencias y recursos, para mejorar la vida de los ciudadanos en las islas.

Documento de 25 folios

Para ello, Torres ha anunciado la presentación y aprobación este sábado de un decreto de 25 folios elaborado por el PSOE, que desglosa una inversión directa de, como mínimo, 198 millones de euros en partidas específicas financiadas íntegramente con fondos de la Comunidad Autónoma:

• Vivienda (90 millones de euros): En materia de vivienda , el PSOE exige que el Gobierno canario incluya en su propio decreto 80 millones adicionales destinados a la compra de vivienda pública y 10 millones a programas para abaratar el precio del alquiler.

• Educación (68 millones de euros): En educación, los socialistas reclaman una dotación de 42 millones de euros para mejorar las infraestructuras educativas en los distintos municipios de Canarias, así como partidas económicas para ampliar las aulas de educación de cero a tres años.

El PSOE también propone recuperar un contrato marco de 26 millones de euros para las universidades públicas canarias, con el objetivo de garantizar una educación superior de calidad y contribuir al equilibrio social.

• Dependencia y Derechos Sociales (40 millones de euros): Repartidos en 20 millones para la creación de nuevas plazas sociosanitarias y otros 20 millones para el apoyo económico a familiares cuidadores de personas dependientes.

• Sanidad y alivio familiar: El PSOE propone partidas para sufragar los gastos de manutención, hospedaje y mantenimiento de familiares que acompañan a pacientes trasladados entre islas para recibir atención sanitaria.

• Medidas Fiscales: El decreto de Torres para que lo asuma Clavijo insta a demás a un aprobar un paquete de mejoras fiscales en el ámbito autonómico dirigido específicamente a proteger a las clases medias y a los sectores más vulnerables.

El 'decreto Clavijo': un "paripé"

Torres ha calificado de "paripé" el 'decreto Canarias' impulsado por Fernando Clavijo, señalando que se trata de una maniobra para eludir sus responsabilidades. Según el líder socialista, el "decreto Clavijo", como lo denomina, consta de 35 artículos y más de 10 disposiciones, de las cuales el 80% no tienen relación alguna con la 'agenda canaria' firmada con el Estado. "Lo que no se puede hacer es exigir al Gobierno de España 3.000 millones de euros para cuestiones que no son su competencia y luego no aprobar tú u n decreto en tu propio ámbito", denunció Torres sobre el 'decreto Canarias'

El secretario general socialista subrayó que la 'agenda canaria´es un acuerdo de legislatura vigente hasta 2027 que el Gobierno de España está cumpliendo escrupulosamente, por lo que las nuevas exigencias de Clavijo con el 'decreto Canarias' son, en realidad, una solicitud nueva que se aparta de lo pactado.

Oportunidad histórica de financiación

Torres recordó que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que supondría para las islas 1.100 millones de euros adicionales al año. De este montante, 660 millones se blindarían para servicios básicos esenciales y más de 500 millones se dedicarían a inversiones en sanidad, turismo y educación.

"No estamos para renunciar a que te puedan dar 1.100 millones más al año. El Gobierno de Canarias debe ser coherente y responsable", sentenció. La propuesta que ha lanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya cuenta con el respaldo explícito de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT en las Islas, dijo Torres, y será presentada este próximo lunes a las organizaciones patronales para seguir sumando apoyos a un modelo que el dirigente socialista considera irrenunciable para el futuro del Archipiélago.

Rechazo de las comunidades

Por su parte, el Gobierno canario recalca que la propuesta del sistema de financiación autonómica, rechazada por todas las comunidades menos Cataluña, deja a Canarias en la cola de la financiación. El Ejecutivo regional exige que se le den documentos detallados de lo que le corresponderá a Canarias, pues hasta ahora no han recibido "papeles" sino anuncios en medios de comunicación.