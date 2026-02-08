La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias
El domingo estará marcado por la estabilidad atmosférica, con sol en casi todo el archipiélago y condiciones favorables en tierra y mar.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo una situación de estabilidad en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados de forma generalizada. El viento soplará flojo de componente noroeste, con algunos intervalos moderados en medianías y zonas altas, sin fenómenos adversos destacados.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 22 grados en ambas capitales del archipiélago, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 15 grados en Santa Cruz de Tenerife.
En el estado de la mar, se esperan vientos del norte de fuerza 2 a 3, localmente 3 a 4, con mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, especialmente perceptible en costas abiertas.
LANZAROTE — Nubosidad en el norte
Nuboso en el norte y oeste, despejado en el resto. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
Arrecife: 15 / 22 °C
FUERTEVENTURA — Jornada tranquila
Nuboso en norte y oeste, poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Viento del noroeste flojo a moderado.
Puerto del Rosario: 15 / 22 °C
GRAN CANARIA — Predominio del sol
Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C
TENERIFE — Tiempo estable
Poco nuboso o despejado, con nubes en el norte. Temperaturas sin cambios o ligeramente al alza. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
Santa Cruz de Tenerife: 15 / 22 °C
LA GOMERA — Cielos poco nubosos
Algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 °C
LA PALMA — Ambiente estable
Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Viento del noroeste flojo a moderado.
Santa Cruz de La Palma: 12 / 21 °C
EL HIERRO — Estabilidad general
Poco nuboso o despejado, con nubes ocasionales en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
Valverde: 12 / 19 °C
