Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Salud FinancieraCrisis política en Santa Lucía de TirajanaEmpleo CanariasSara CarboneroSucesosTiempo AEMET CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias

El domingo estará marcado por la estabilidad atmosférica, con sol en casi todo el archipiélago y condiciones favorables en tierra y mar.

Predicción del tiempo en Canarias (del 9 al 15 de febrero)

Predicción del tiempo en Canarias (del 9 al 15 de febrero)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo una situación de estabilidad en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados de forma generalizada. El viento soplará flojo de componente noroeste, con algunos intervalos moderados en medianías y zonas altas, sin fenómenos adversos destacados.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 22 grados en ambas capitales del archipiélago, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 15 grados en Santa Cruz de Tenerife.

En el estado de la mar, se esperan vientos del norte de fuerza 2 a 3, localmente 3 a 4, con mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, especialmente perceptible en costas abiertas.

LANZAROTE — Nubosidad en el norte

Nuboso en el norte y oeste, despejado en el resto. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

Arrecife: 15 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Jornada tranquila

Nuboso en norte y oeste, poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Viento del noroeste flojo a moderado.

Puerto del Rosario: 15 / 22 °C

GRAN CANARIA — Predominio del sol

Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C

TENERIFE — Tiempo estable

Poco nuboso o despejado, con nubes en el norte. Temperaturas sin cambios o ligeramente al alza. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 22 °C

LA GOMERA — Cielos poco nubosos

Algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 °C

LA PALMA — Ambiente estable

Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Viento del noroeste flojo a moderado.

Santa Cruz de La Palma: 12 / 21 °C

EL HIERRO — Estabilidad general

Poco nuboso o despejado, con nubes ocasionales en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

Noticias relacionadas y más

Valverde: 12 / 19 °C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. Lejos de casa para encontrarse: jóvenes canarios que hicieron del mundo su lugar
  4. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  5. La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
  6. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  7. La Aemet avisa de cielos nubosos y lluvias débiles al amanecer en Canarias este domingo
  8. La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias

La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias

La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

De 200 a 400 euros de multa: la Guardia Civil revisa el enganche trasero de los vehículos canarios

De 200 a 400 euros de multa: la Guardia Civil revisa el enganche trasero de los vehículos canarios

Torres reta a Clavijo a que apruebe un decreto propio de 384 millones

Torres reta a Clavijo a que apruebe un decreto propio de 384 millones

La Aemet pronostica tiempo estable en Canarias este domingo: vuelve el calor a las Islas

La Aemet pronostica tiempo estable en Canarias este domingo: vuelve el calor a las Islas

India se asoma al mercado europeo en medio de las tensiones globales

India se asoma al mercado europeo en medio de las tensiones globales

Telenoticias 2: los reyes del 'prime time'

Telenoticias 2: los reyes del 'prime time'

Gabriel Mato: «Europa entiende mejor al Archipiélago que el Gobierno de España»

Gabriel Mato: «Europa entiende mejor al Archipiélago que el Gobierno de España»
Tracking Pixel Contents