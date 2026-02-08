La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo una situación de estabilidad en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados de forma generalizada. El viento soplará flojo de componente noroeste, con algunos intervalos moderados en medianías y zonas altas, sin fenómenos adversos destacados.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 22 grados en ambas capitales del archipiélago, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 15 grados en Santa Cruz de Tenerife.

En el estado de la mar, se esperan vientos del norte de fuerza 2 a 3, localmente 3 a 4, con mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, especialmente perceptible en costas abiertas.

LANZAROTE — Nubosidad en el norte

Nuboso en el norte y oeste, despejado en el resto. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

Arrecife: 15 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Jornada tranquila

Nuboso en norte y oeste, poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Viento del noroeste flojo a moderado.

Puerto del Rosario: 15 / 22 °C

GRAN CANARIA — Predominio del sol

Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C

TENERIFE — Tiempo estable

Poco nuboso o despejado, con nubes en el norte. Temperaturas sin cambios o ligeramente al alza. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 22 °C

LA GOMERA — Cielos poco nubosos

Algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 °C

LA PALMA — Ambiente estable

Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Viento del noroeste flojo a moderado.

Santa Cruz de La Palma: 12 / 21 °C

EL HIERRO — Estabilidad general

Poco nuboso o despejado, con nubes ocasionales en el norte. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

Valverde: 12 / 19 °C