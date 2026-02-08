La Aemet pronostica cielos despejados y viento flojo en Canarias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes un tiempo mayoritariamente estable en Canarias, con el predominio de cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del archipiélago. Solo de forma puntual aparecerán nubes en zonas del norte y oeste, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, aunque no se descartan ligeros ascensos locales. Los valores máximos se situarán en torno a los 21 y 22 grados en las capitales, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 y 18 grados. El viento soplará en general del norte o noroeste, flojo a moderado, con mayor intensidad en zonas expuestas y en cotas altas.

En el mar, se esperan vientos variables de fuerza 1 a 4, con mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste, que alcanzará entre dos y cuatro metros según la zona.

El pronóstico, isla a isla

Lanzarote amanecerá con nubes en el norte y oeste, aunque a lo largo del día se abrirán claros, dejando un ambiente más despejado en el resto de la isla. Las temperaturas apenas variarán y el viento del noroeste irá girando a norte conforme avance la tarde. En Arrecife, los termómetros se moverán entre los 16 y 22 grados.

En Fuerteventura, el día comenzará con nubosidad en el norte y oeste, pero las horas centrales traerán más claros y un aspecto más luminoso. El ambiente será estable, con temperaturas suaves y viento moderado del noroeste que tenderá a norte por la tarde. En Puerto del Rosario se esperan valores entre 16 y 21 grados.

Gran Canaria mostrará dos caras bien diferenciadas. El norte permanecerá nuboso por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, aunque con aperturas de claros al mediodía, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. El viento será flojo en general, reforzándose en zonas expuestas del oeste y este durante las horas diurnas. En Las Palmas de Gran Canaria, la temperatura oscilará entre los 18 y 21 grados.

En Tenerife, la nubosidad se concentrará en el norte, también por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, con amplios claros en las horas centrales. El sur y el oeste mantendrán un cielo mayormente despejado, con algún intervalo puntual. En el Teide, el viento del noroeste será más intenso, sobre todo en cotas altas. Santa Cruz de Tenerife registrará mínimas de 15 grados y máximas de 22.

La Gomera vivirá una jornada tranquila, con nubes en el norte a primeras horas que se irán rompiendo con el paso del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con viento del norte flojo, algo más intenso en zonas expuestas. En San Sebastián de La Gomera se alcanzarán los 22 grados de máxima.

En La Palma, el norte amanecerá cubierto por nubosidad baja, que se irá disipando parcialmente al mediodía. El resto de la isla presentará cielos despejados, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos en zonas del interior oriental. El viento será flojo en general, con algo más de intensidad en áreas expuestas. En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas se moverán entre los 15 y 21 grados.

El Hierro comenzará el día con nubes en el norte, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, pero con claros cada vez más amplios conforme avancen las horas. En el resto de la isla dominará el cielo despejado, acompañado de viento del nordeste flojo a moderado. En Valverde, los termómetros oscilarán entre los 10 y 15 grados.