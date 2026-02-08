Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "Quería ir a Harvard, pero la mili me llevó al Sahara"

Alberto Cabré de León (Las Palmas de Gran Canaria, 1949), consejero delegado de Atlantis Publicidad, es un empresario de profundo compromiso social. Durante toda su trayectoria profesional ha estado vinculado a iniciativas de interés colectivo. A sus 76 años, Alberto Cabré muestra memoria y capacidad de análisis. Lo ha vivido todo o casi todo en el movimiento empresarial de Canarias, fundamentalmente de Gran Canaria. «Esta trayectoria empresarial la he vivido y compartido con mi mujer, mis hijos -María, actual directora general de Atlantis Publicidad, Alberto y Jorge- y mis hermanos», destaca.Su vocación por contribuir al interés general le llevó a protagonizar el histórico momento en el que un grupo de empresarios, en el que también se encontraba su amigo del alma, Ángel Ferrera, fallecido en 2022, otro grupo de talentosos isleños de moderno perfil técnico y un tercer grupo, éste de políticos que influían en el Gobierno de España, hicieron historia con el encaje isleño en la UE. Dieron lo mejor de sí mismos para beneficio de esta región.

Recuerdos de infancia

«Yo nací el 26 de octubre de 1949 en la clínica San Roque y los primeros recuerdos desde pequeñito tienen que ver con que vivíamos en la calle de La Pelota número 9 en un tercer piso. Mi padre llegó aquí de Barcelona en el año 1943. Montó Atlantis en 1945. La empresa acaba de cumplir 80 años. Se casó en 1947 y yo nací en 1949. Hasta los siete años viví en la calle de La Pelota. Me acuerdo de que empecé a ir al colegio en la Sagrada Familia, al lado de donde está hoy la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Vegueta. Allí aprendí a escribir y a leer. Y después pasé a los Jesuitas. Primaria se llamaba Ínfima. Había Ínfima, Superior, Ingreso, Bachillerato y Preuniversitario. Estuve en los Jesuitas toda mi juventud».

Amigos de los Jesuitas

«El colegio de los Jesuitas no estaba aún en la Avenida Marítima, el mar rompía justo en una calle pequeñita casi en la pared del colegio, de tal manera que los Jesuitas tenían una piscina debajo y cuando estaba la marea alta había una ventana y el agua de la marea entraba a la piscina. Son unos recuerdos estupendos. Hice todo el bachillerato en el colegio de los Jesuitas. Conservo un grupo de amigos entrañables que nos reunimos todos los años. Somos casi treinta y pico todavía. La generación con la que yo acabé el curso en junio de 1966. Mira los años que han pasado ya. Jerónimo Saavedra, José Carlos Mauricio o José Miguel Bravo de Laguna eran mayores que yo. Yo en los Jesuitas, en mi curso, coincidí entre otros muchos con Rafael Molina Petit, con Fernando Redondo Rodríguez, que ya falleció, con Arturo Lang Lenton, con Juan Luis Betancor, con Juan Manuel Díaz Cremades, el hijo de Juan Díaz, con Pepe Juan González, con José Ponce Socorro, urólogo. Y así una lista que ha quedado en unos 35 que son los que nos reunimos cada año».

Profesora de Kraus

«En Vegueta recuerdo las fiestas de San Pedro Mártir en el Ayuntamiento de Las Palmas, en la Plaza de Santa Ana. Me asustaba con los voladores. Mis padres me solían llevar a la plaza. Allí fue la primera vez, yo de pequeñito, que oí cantar a Pepe Vélez cuando él también era muy jovencito. Recuerdo aquellos programas del Mago Pantopín, José María Ayaso, en la radio. Y el tiro al blanco en las atracciones del Parque San Telmo. Lo cochitos de choque. La procesión del Corpus Christi, en Vegueta. En plan un poco de gamberrada arrastrábamos los pies para llevarnos las flores por delante. Nos pasábamos el día en la Plaza de Santa Ana jugando. Por allí andaba José Carlos Mauricio y su familia, que vivían junto a la plaza. Como mi abuela María Suárez Fiol que fue la principal profesora de canto de Alfredo Kraus. Vivía allí, primero en la calle Castillo, y después en la Plaza de Santa Ana. Y me acuerdo de que había un señor árabe que tenía un kiosco delante de lo que hoy en día son las Casas Consistoriales y allí nos hacían los bocadillos de chorizo de Teror. Me acuerdo de toda esa infancia perfectamente. Los pirulís, a la salida del colegio, los altramuces, que nosotros llamamos chochos, aquellas bolas de manzana caramelizadas con un palo, almendras garrapiñadas... Toda aquella historia me viene con frecuencia».

Alberto Cabré durante la entrevista. / José Carlos Guerra

Mudanza a Ciudad Jardín

«A los siete años, mis padres compraron un chalé en Ciudad Jardín, en la calle Quintana, cerca del Estadio Insular, y nos mudamos. Allí me acuerdo de la primera bicicleta que me trajeron los Reyes, que era una Dunlop y tuve también una BH. La vida en Ciudad Jardín era siempre en la calle. Había solares, jugábamos al fútbol, en la calle siempre, y a las chapas. Las chapas las rellenábamos con cera de vela y les poníamos las fotos de los jugadores. La portería era una caja de membrillo, de carne de membrillo, marca Conchita, una marca cubana que todavía existe. Jugábamos al parchís, a la oca. Todos aquellos juegos de la época. Jugábamos en la calle. Me acuerdo de la plazoleta que hicieron junto al Estadio Insular. Una plazoleta de césped en la que había un estanque con peces de colores. Nuestra vida pasaba allí, en la plazoleta. Medio jugábamos al fútbol allí, pero cerca de mi casa, en la calle Quintana, estaba el campo de Las Brujas, que era donde realmente jugábamos al fútbol. Allí cerca vivía un señor que era práctico del Puerto, había sido marino mercante o de la Armada y dormía sus siestas. Se ve que con los gritos de los chiquillos lo despertábamos y un día pegó un par de tiros al aire desde la azotea. Ya no volvimos más a jugar allí a esa hora ni a molestar al caballero».

Cerca del Estadio Insular

«Mi padre tenía cierta amistad con Eufemiano Fuentes. El año que yo nací se fundó la Unión Deportiva, en 1949. Y mi padre, con Eufemiano Fuentes, fue el primero que montó la publicidad en el Estadio Insular. En aquella época no había televisión ni había nada. Había un marcador en el Estadio Insular, que le llamaban marcador simultáneo, y a través de las radios se iban colocando los resultados de los partidos de fútbol que se jugaban en la península. Y la gente miraba al marcador y allí había publicidad, aparte de la que se colocaba alrededor del campo. Recuerdo que durante un España Portugal de selecciones militares hubo un incendio en Triana y mi padre se preocupó bastante. Publicidad Atlantis e Iris Neón ya estaban en la calle Triana. Había una gran humareda. Fue el famoso incendio de la Droguería Espinosa en la calle Triana. Aquello me impresionó».

Las visitas del Barça

«Otra cosa que me acuerdo del Estadio Insular, aparte de grandes partidos, es que mi padre, como buen catalán, era del Barça y nos llevaba cuando el Barcelona venía -era la época de Helenio Herrera, de Seguer, Kocsis, Evaristo, Gensana, Segarra, Ramallet, Kubala- al Hotel Santa Catalina porque siempre le encargaban cosas. Lo típico de aquella época, tabaco, transistores, lo de siempre. Lo que había aquí, de Puertos Franco. Y me acuerdo de ver a esos jugadores de pequeño. En el hotel y en el Estadio. Normalmente era Las Palmas 0, Barcelona 8, o Las Palmas 0, Barcelona 7. Me acuerdo cuando se lesionó Beltrán, el central de La Unión Deportiva. Le fue a dar una patada a Kubala, Kubala levantó el pie y Beltrán se rompió entonces la rodilla per sécula seculorum».

Veladas de Boxeo

«Recuerdo también ir a la Grada Curva a ver las veladas de boxeo. Mi padre y mi madre eran muy aficionados al boxeo. Íbamos a ver a Kid Tano, García Gancho, Sombrita, después más tarde Pepe Legrá, Kimbo… Había mucha afición. También de pequeño me llevaba un tío mío, que era aficionado a los gallos, a la gallera del Cuyás, a ver las peleas de gallos, que después se prohibieron. Allí había apuestas. Mi padre también me llevaba al frontón Jai Alai, al final de León y Castillo, antes de llegar a Bravo Murillo a mano derecha. Se jugaba con la mano, el clásico frontón del País Vasco».

Vuelco en Las Canteras

«Mi padre siempre fue muy aficionado a la mar. La primera barca que se compró era de remo. La compró a un carpintero de Ribera en el muelle Sanapú. La barca se llevó un día a Las Canteras a probarla. Allí, imagínate, con las olas de Las Canteras, mi padre y los cuatro hijos dentro de la barca. Tardó poco en darse la vuelta. Y mi padre preocupado porque estábamos tres por fuera y una hermana se quedó dentro, debajo del hueco de la barca hasta que la sacamos. Fue el bautizo de mar de la familia. Después mi padre empezó a comprar barcos de motor. Las canoas pequeñas de aquella época, que también las construía un carpintero de Ribera. Y más adelante llegó otra motora. Me acuerdo que en el antiguo Club Motonáutico, que estaba casi donde comienza el muelle Santa Catalina, salía, me acuerdo del olor, alquitrán. La rampa por donde bajábamos a coger la canoa estaba siempre llena de alquitrán. Llegábamos a casa con los pies llenos de alquitrán. Mi madre nos quitaba con mantequilla, con aceite de oliva, las manchas de los pies. Mi padre poco a poco tuvo otros barcos hasta llegar al Atlantis 6. Tuvo un barco, un trimarán de vela con Manolo Hernández del Toro, que era delegado de Agroman, y Rafael Navarro, un cirujano estupendo. Entre los tres compraron un trimarán, era el primer barco de tres cascos de vela que se traía aquí a Canarias. Mi padre era muy aficionado a todas las cosas del mar».

Alberto Cabré. / José Carlos Guerra

Estudios Superiores

«Me fui a estudiar a Barcelona. En el año 1966 aterricé en Barcelona. En una escuela de negocios que en aquella época no era muy conocida. Yo fui de la quinta o sexta promoción de ESADE, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa. Hoy en día es una de las escuelas de negocios más reconocidas de España y Europa. Estuve cinco años. Terminé mi Licenciatura en Administración de Empresas y un Máster en Dirección. Me quise ir a Harvard para un posgrado, pero no había tenido tiempo de hacer la mili, la mili universitaria. Al final llegué a Las Palmas en el año 1972. Terminé la carrera en junio y en enero me sortearon en la Caja de Reclutas que estaba en la calle García Tello. Me destinaron a El Aaiún, en el Sahara».

Mili

«Entonces me fui para el Sahara español. Fue una aventura. Nos llevaban el día 6 o 7 de enero en el correíllo La Palma con destino El Aaiún. Allí no había muelle. Salían unos anfibios de Alcorde a recogernos al barco, pero había tan mala mar que estuvimos tres días fondeados con olas tremendas. Aquello fue un drama. Se nos acabó la comida. El último día, sin nada que comer, al capitán que iba con nosotros se le ocurrió decirnos que íbamos a tomar sopa de marisco. La gente se quedó sorprendida. Al final era un barreño lleno de agua caliente en el que puso una lata de berberechos. Fue una sopa que nos supo riquísima por el frío que hacía en pleno mes de enero».

Playa de El Aaiún

«Al final salieron los anfibios y desembarcamos. Estuvimos en el batallón de instrucción que había en la Playa de El Aaiún. Estuvimos dos meses o tres meses y después me destinaron a ingenieros ya en el centro de El Aaiún. No había mucha agua para ducharse. Íbamos con unos bañadores del ejército, que eran unos bikinis blancos y negros, y una toalla. Nos metíamos en el mar y nos duchábamos malamente con champú en el agua salada. Los que éramos antiguos nadadores del Metropol nos poníamos fuera haciendo de boyas para que la gente no se ahogara, sobre todo los que venían de la península. A veces nos duchábamos con Agua de Firgas que comprábamos en la cantina. Las duchas con Agua de Firgas eran maravillosas. Estuve de maniobras en Esmara, en Tifariti… Estuve en todos lados, En Dakhla, en la antigua Villa Cisneros. Traté de aprovechar mi estancia allí. Con mi licenciatura y mi Máster en Dirección de Empresa, me decía «hay que aprovechar esta experiencia». Me fui de allí en 1973 porque me casaba».

Matrimonio

«Nos casamos el 30 de junio de 1973. Me quitaron el pasaporte porque aún no había terminado la mili. El primer día de la luna de miel fuimos al hotel Oasis, un hotelazo, hoy Riu Oasis. Después nos fuimos a Los Fariones, recién inaugurado, en Lanzarote. Terminé en otro gran hotel de aquella época en España, en la Costa Brava, que se llamaba Cap Sa Sal y que hoy en día se ha convertido en un complejo de apartamentos. Mi padre me había regalado un coche, un Audi Coupé rojo. Lo mandamos en un contenedor a Barcelona. Cuando yo llegué a Barcelona, llegaba al mismo tiempo el barco con el coche. Estuve de luna de miel durante casi una semana por toda la Costa Brava con el Audi. Con música de Simon y Garfunkel, El sonido del silencio y Puente sobre aguas turbulentas. Todavía nos acordamos, mi mujer y yo, de esa música. Regresé y me destinaron a la Capitanía General de Tenerife y de allí me trajeron al Gobierno Militar, en el Parque de San Telmo. Por allí pasaba toda Las Palmas y cada vez que estaba de guardia los conocidos, que eran muchos, me saludaban. Yo de soldado con el fúsil Cetme y saludando a todo el que pasaba».

Primer trabajo de campo

«En aquella época de infancia, adolescencia y juventud no teníamos oportunidad de emprender. Era estudiar el bachillerato, jugar y aprobar para ir en verano a Las Canteras o con la pandilla a Tafira. No había mucha posibilidad de emprender, tenías que dedicarte a los estudios. Recuerdo el primer trabajo que me encargaron, en primero de carrera, en Barcelona. Hacer una prospección de mercado con una cata de salchichas en un supermercado Caprabo. Eran salchichas más ahumadas, menos ahumadas y sin ahumar. Teníamos que recoger una muestra de opiniones durante casi dos meses. Y al final ganaron las que estaban ahumadas. Aquel fue mi primer trabajo de campo».

